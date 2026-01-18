Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: Akbank, Garanti, Halkbank, İş Bankası emekli maaş promosyonu

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda emekli zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en düşük emekli aylığına %18,48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı ve rakam 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.