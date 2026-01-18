Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: Akbank, Garanti, Halkbank, İş Bankası emekli maaş promosyonu

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: Akbank, Garanti, Halkbank, İş Bankası emekli maaş promosyonu

Emekli zammı sonrası gözler emekli promosyonu ödemelerine çevrildi. Yeni yılın gelmesiyle beraber yeni emekliler ya da maaş aldıkları bankaları değiştirmek isteyenler banka promosyonu ödemelerini araştırmaya başladı. Özel ve kamu bankaları arasında rekabet kızışırken "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Akbank, Garanti, Halkbank, İş Bankası emekli maaş promosyonu…

Giriş Tarihi: 18.01.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:33
Emekli maaşlarına yapılan artışların belli olması emekli promosyonu ödemelerini de etkiledi. En düşük emekli maaşına yapılan düzenleme ve enflasyon oranlarının belli olmasıyla bankalar arası rekabet kızıştı. Banka promosyonu ne kadar oldu? Akbank, Garanti, Halkbank, İş Bankası emekli maaş promosyonu

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda emekli zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en düşük emekli aylığına %18,48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı ve rakam 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

TÜRKİYE İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

İş Bankası'na maaşını taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emeklilere ödenecek nakit promosyon tutarları, emekli maaşı aralığına göre belirleniyor. Buna göre en yüksek nakit promosyon tutarı 15.000 TL olarak uygulanıyor. Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan emekliler, İş Bankası'ndan 15.000 TL peşin promosyon alma hakkı kazanıyor. Daha düşük maaş gruplarında ise promosyon tutarı kademeli olarak uygulanıyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

Bankalar arası rekabette QNB ön plana çıkıyor. 8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşını bankada alan 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca, banka bazı ek fırsatlar da sunuyor.

  • İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı!
  • Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül!
  • 3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
  • İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül
  • Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Öte yandan Akbank'tan SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL'ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül. Bankanın internet sitesi şu ifadelere yer veriliyor: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.

Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan emeklilere:

  • Emekli maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arası olanlara 8.000 TL
  • Emekli maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arası olanlara 10.000 TL
  • Emekli maaşı 20.000 TL ve üzeri arası olanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor.