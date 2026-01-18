Trend
Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: Akbank, Garanti, Halkbank, İş Bankası emekli maaş promosyonu
Emekli zammı sonrası gözler emekli promosyonu ödemelerine çevrildi. Yeni yılın gelmesiyle beraber yeni emekliler ya da maaş aldıkları bankaları değiştirmek isteyenler banka promosyonu ödemelerini araştırmaya başladı. Özel ve kamu bankaları arasında rekabet kızışırken "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Akbank, Garanti, Halkbank, İş Bankası emekli maaş promosyonu…
Giriş Tarihi: 18.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:33