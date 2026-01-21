Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli zammında gözler Meclis'te! En düşük maaş 20 bin TL oluyor: Farklar ne zaman ödenecek?

Emekli zammında gözler Meclis'te! En düşük maaş 20 bin TL oluyor: Farklar ne zaman ödenecek?

2026 yılı emekli zammına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren ve en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda ele alındı. Mevcut maaşı 16.881 TL olan emekliler, bu ay hesaplarına 3.119 TL eksik ödeme aldı. Bu farkın hangi tarihte yatırılacağı merak konusu olurken, gözler Meclis'ten çıkacak karara çevrildi. Emeklileri sevindiren bir başka adım Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devreye alınan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak anılan yeni gelir destek modeli oldu. Ayrıca yaklaşan bayram öncesinde bayram ikramiyesine yapılması muhtemel artışla ilgili kulislerde konuşulan rakamlar merak ediliyor. Emekliler, hem maaş farkları hem de ek desteklerle ilgili netleşecek kararları bekliyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.01.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 08:06
2026 yılı emekli zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam alırken, memurlar ile memur emeklileri için artış oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. 2025'te 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, bu oranla 18.938 TL'ye yükselmesi beklenirken, refah payı eklenerek 20.000 TL'ye çıkarılması yönünde AK Parti tarafından çalışma başlatıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemenin yasalaşması için TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama bekleniyor.

Süreç sürerken, emekli maaşlarının hesaplara hangi tarihte yatırılacağı ve emeklilerin ne kadar ödeme alacağına dair araştırmalar hız kazandı. En düşük emekli aylıklarında yapılan artışın yanı sıra, bayram ikramiyelerine yönelik olası zamlar da gündemdeki yerini koruyor. Bununla birlikte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devreye alınan ve emekliler için adeta ikinci maaş niteliği taşıyan vatandaşlık maaşına ilişkin ayrıntılar da merakla takip ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'YE YÜKSELİYOR

Yüzde 12,19'luk artış uygulanması durumunda en düşük emekli aylığı 16.881 TL'den 18.939 TL'ye çıkacaktı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları çerçevesinde artırılsın" talimatı sonrasında hükümet yeni bir çalışma yaptı. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığın 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Yeni düzenleme; yüzde 12,19'luk zam sonrası maaşı 20 bin TL'nin altında kalan ve kök maaşı 17.827 TL'den düşük olan yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. Kabul edilmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Maaş farklarının ödenmesi ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLIK MAAŞINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile destek modeli için çalışmalar hızlandı. Haziran ayında pilot olarak bazı illerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

EMEKLİLERE GELİR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Yeni sistemden emeklilerin önemli ölçüde yararlanması öngörülüyor. Artan yaşlı nüfus ve bu grubun karşılaştığı sorunlar model kapsamında ele alınacak. Yaşlı vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, gereksinime göre destek verilmesi planlanıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK), en düşük emekli aylığı alanların durumunun yeni destek mekanizması içinde değerlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Bu bağlamda, söz konusu emekliler için kalıcı bir çözüm yolunun nasıl oluşturulabileceği ele alınacak ve gelir desteği sağlanacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni gelir destek modelinde bir eşik gelir seviyesi belirlenecek. Bu tutarın asgari ücret ya da farklı bir rakam olması gündemdeki yerini koruyor. Belirlenecek eşik gelirin altında geliri bulunan ailelere, aradaki farkın tamamlanması şeklinde maddi destek verilmesi planlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme ve vatandaşlık maaşı çalışmalarının ardından gündemdeki bir diğer başlık 'bayram ikramiyeleri' oldu. İlk kez 2018'de ödenmeye başlanan ikramiyelerde yapılacak olası artış emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen ikramiyelerin 1.000 TL ya da 1.500 TL artırılarak 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkarılabileceği kulislerde konuşuluyor. Ancak bayram ikramiyesinin 5.000 TL olarak belirlenmesi ihtimalinin daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

MAAŞ FARKLARI HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?

Emekli aylıkları, tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında banka ya da PTT hesaplarına aktarılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilgili yasa henüz yürürlüğe girmediği için Ocak ayı maaşlarını mevcut tutar olan 16.881 TL üzerinden almaya başladı. Kök maaşı 17.827 TL'nin üzerinde olan emeklilere ise yüzde 12,19'luk zamlı ödeme yapıldı.

Düzenlemenin yasalaşmasından sonra ortaya çıkan 3.119 TL'lik maaş farkının, ayrı bir ödeme planı kapsamında Ocak ayının son haftasında ya da en geç Şubat ayının ilk haftasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Ocak ayında maaşını eksik alan milyonlarca emekli için fark ödemelerinin şu takvim doğrultusunda gerçekleşmesi öngörülüyor:

  • 20 – 22 Ocak: TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler ve yasanın oylanması
  • 23 – 24 Ocak: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi
  • 26 Ocak ve sonrası: Bakanlığın ödeme takvimini açıklaması ve farkların hesaplara aktarılması
Fark ödemeleri, normal maaş günlerinden ayrı olarak, Bakanlık tarafından duyurulacak özel bir takvimle yapılacak.

Önceki uygulamalar dikkate alındığında, ödemenin şu sırayla gerçekleşmesi bekleniyor:

  • 1. Grup: Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar
  • 2. Grup: Tahsis numarasının son hanesi 3, 1, 8 ve 6 olanlar
  • 3. Grup: Tahsis numarasının son hanesi 4, 2 ve 0 olanlar ile Bağ-Kur emeklileri
KİM, NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Normal koşullarda kök maaşı 8.900 TL olan bir emekli, yüzde 12,19'luk zam sonrası 9.985 TL aylık alacaktı. Ancak yeni düzenleme kapsamında bu tutar, Hazine tarafından sağlanacak destekle 20.000 TL'ye tamamlanacak. Bu durumda Hazine katkısı, bazı emekliler için maaşın yüzde 100'ünü aşmış olacak.

Örneğin kök maaşı 10.000 TL olan bir emekliye 10.000 TL, 15.000 TL olan bir emekliye 5.000 TL, 17.827 TL kök maaşı bulunan bir emekliye ise 2.173 TL Hazine desteği verilecek.

Destek tutarlarına göre örnekler şu şekilde sıralanıyor:

  • Kök maaşı 12.000 TL olan: 8.000 TL destek alacak ve toplam maaşı 20.000 TL'ye çıkacak
  • Kök maaşı 15.000 TL olan: 5.000 TL destekle aylığı 20.000 TL olacak
  • Kök maaşı 18.000 TL olan: 2.000 TL destek alarak 20.000 TL maaş alacak
İŞTE KÖK MAAŞ HESABI...