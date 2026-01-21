Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli zammında gözler Meclis'te! En düşük maaş 20 bin TL oluyor: Farklar ne zaman ödenecek?

2026 yılı emekli zammına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren ve en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda ele alındı. Mevcut maaşı 16.881 TL olan emekliler, bu ay hesaplarına 3.119 TL eksik ödeme aldı. Bu farkın hangi tarihte yatırılacağı merak konusu olurken, gözler Meclis'ten çıkacak karara çevrildi. Emeklileri sevindiren bir başka adım Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devreye alınan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak anılan yeni gelir destek modeli oldu. Ayrıca yaklaşan bayram öncesinde bayram ikramiyesine yapılması muhtemel artışla ilgili kulislerde konuşulan rakamlar merak ediliyor. Emekliler, hem maaş farkları hem de ek desteklerle ilgili netleşecek kararları bekliyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.01.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 08:06