Emekliler bu şartla tek kuruş ödemiyor! Emlak vergisi son gününü kaçıran her ay ceza ödeyecek

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi değeri, her dört yılda bir oluşturulan takdir komisyonları tarafından tespit ediliyor. 2025 yılında, 2026'ya ait arsa ve arazi metrekare birim değerleri yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme kapsamında ise bu yıl hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerinin iki katını aşamayacak.

Konutlarda emlak vergisi oranı, büyükşehir belediyesi sınırları içinde binde 2, büyükşehir olmayan illerde ise binde 1 olarak uygulanıyor. İş yerlerinde bu oran büyükşehirlerde binde 4, diğer illerde binde 2 seviyesinde hesaplanıyor. Arsalarda büyükşehirlerde binde 6, diğer illerde binde 3 oranı uygulanırken; arazilerde büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde ise binde 1 oranı esas alınıyor.

Bunun yanı sıra hesaplanan emlak vergisine ek olarak, verginin yüzde 10'u oranında "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" da tahsil ediliyor.