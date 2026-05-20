Emekliler bu şartla tek kuruş ödemiyor! Emlak vergisi son gününü kaçıran her ay ceza ödeyecek

Emlak vergisi ile kira gelir vergisi için taksit ve beyanname dönemi devam ediyor. Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor. İlk taksit için sayılı günü kaldı. 1 Haziran'a kadar ödeme yapmayanlara her ay yüzde 3.7 ceza zammı uygulanacak. Belirli şartı taşıyan emekliler de olmak üzere bazı kesimler vergiden muaf tutuluyor. Peki emlak taksidi nasıl ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf tutuluyor? Şartlar ne? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 11:53
Gayrimenkul sahipleri için 1 Mart itibarıyla başlayan emlak vergisi süreci devam ediyor. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son günler giderek yaklaşırken, 31 Mayıs tarihine kadar işlemlerini tamamlamayan tapu sahiplerini her ay için yüzde 3.7 gecikme zamm gecikme zammı riski bekliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi değeri, her dört yılda bir oluşturulan takdir komisyonları tarafından tespit ediliyor. 2025 yılında, 2026'ya ait arsa ve arazi metrekare birim değerleri yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme kapsamında ise bu yıl hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerinin iki katını aşamayacak.

Konutlarda emlak vergisi oranı, büyükşehir belediyesi sınırları içinde binde 2, büyükşehir olmayan illerde ise binde 1 olarak uygulanıyor. İş yerlerinde bu oran büyükşehirlerde binde 4, diğer illerde binde 2 seviyesinde hesaplanıyor. Arsalarda büyükşehirlerde binde 6, diğer illerde binde 3 oranı uygulanırken; arazilerde büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde ise binde 1 oranı esas alınıyor.

Bunun yanı sıra hesaplanan emlak vergisine ek olarak, verginin yüzde 10'u oranında "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" da tahsil ediliyor.

VERGİ TUTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar emlak vergisi borçlarını, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" hizmeti aracılığıyla görüntüleyebiliyor. Ayrıca vergi tutarı, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ya da ilgili belediyeye doğrudan başvuru yapılarak da öğrenilebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan başvuru yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden online ödeme imkanı da bulunuyor. Bunun yanında vatandaşlar, internet bankacılığı aracılığıyla da emlak vergisi ödemelerini yapabiliyor.

İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi kasım ayında yatırılacak. Ödeme için son tarih 30 Kasım olacak.

GECİKME ZAMMI NE KADAR?

Emlak vergisini süresi içinde ödemeyen mülk sahiplerine her ay yüzde 3.7 gecikme zammı uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan gecikme faizi, borcun her ay artmasına neden oluyor.

Bu nedenle tapu sahiplerinin 31 Mayıs tarihini geçirmemesi önem taşıyor. Sürenin aşılması halinde hem ana vergi borcu hem de faiz yükü yükseliyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Her tapu sahibi emlak vergisi ödemekle yükümlü değil. Mevzuat kapsamında belirli şartları taşıyan bazı gruplar muafiyet hakkından yararlanabiliyor.

Brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olan;

  • Emekliler,
  • Engelliler,
  • Geliri olmayan ev hanımları,
  • Şehit yakınları ve gaziler

emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ancak muafiyetten yararlanabilmek için ilgili belediyeye başvurarak beyanname verilmesi gerekiyor.

EMEKLİLER HANGİ ŞARTLARDA VERGİ ÖDEMİYOR?

Emekliler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemeleri yapmıyor. Bunun için ise belirli şartlar bulunuyor. Öncelikle emeklinin 200 metrekareden küçük Türkiye sınırları içinde tek konutunun olması isteniyor. Eğer bu tek konut sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık ya da yayla evi ise muafiyet kapsamında yer almıyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında bulunuyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart. Yani EYT'li emekliler ikinci bir işte çalıştığı için bu vergiyi ödemek zorunda.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN NE YAPMAK LAZIM?

Emekliler şartları taşıdıklarına dair bildirim için konutun bulunduğu belediyeye müracaat ediyor. Burada işlemler yapılarak emlak vergisi sıfırlanıyor.

EMEKLİLER ÖDEDİKLERİ VERGİYİ GERİ ALABİLİR Mİ?

Şartları taşımasına rağmen emlak vergisi ödemiş olan emekliler belediyeye müracaat ederek "yersiz" olarak ödedikleri vergileri 5 yıl geriye dönük olarak geri alabiliyor. Bunun için belediyeye bir dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

KENDİ EVİNİ KİRALAYAN EMEKLİ KİRA OTURUYORSA NE YAPACAK?

Emekli eğer evini kiraya verip başka bir konutta kirada oturuyorsa 'gerçek gider' yöntemini seçerek kira bedelini gider olarak düşebiliyor. Bu durumda ödediği kira bedellerini kira gelirinden düşerek daha az vergi verebiliyor. Hatta kira giderine göre hiç vergi de çıkmayabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
