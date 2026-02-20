Trend Galeri Trend Ekonomi Emeklilere çifte bayram ikramiyesi! En az 10.000 TL yatacak... Son tarih belli oldu, başvurmayan alamayacak

Emeklilere çifte bayram ikramiyesi! En az 10.000 TL yatacak... Son tarih belli oldu, başvurmayan alamayacak

Emekliler başta olmak üzere dul ve yetimlerin 2026 maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükselirken, gözler bayram ikramiyelerinde yapılacak artışa çevrildi. Bayram ikramiyesine yapılacak zam için 3 senaryo konuşulurken, ikramiye almak için son tarih belli oldu. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliler, 65 yaş aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak? Dul ve yetimlere hisse başı ne kadar yatırılacak? Bayram ikramiyesi almak için son tarih ne? İşte örnek bayram ikramiyesi hesabı...

Yeni yılın başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin maaş artış oranları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli olanların aylıkları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memurlar ve memur emeklileri için bu oran yüzde 18,60 olarak uygulandı.

Kök aylığı düşük seviyede bulunan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin geliri ise memurlara yapılan zam oranına paralel şekilde yükseltildi. Yapılan düzenleme sonucunda en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya çıkarken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da 20 bin TL'ye ulaştı.

Zamlı maaşların ve oluşan fark ödemelerinin hesaplara aktarılmasının ardından, kamuoyunun odağı bu kez hükümetin bayram ikramiyesine ilişkin atacağı yeni adıma çevrildi.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ÜÇ FARKLI SEÇENEK GÜNDEMDE

Kulislerde, bayram ikramiyesine yönelik üç ayrı formül konuşuluyor. Buna göre mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ikramiyenin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığında belirlenebileceği konuşuluyor.

Öte yandan, bütçe dengelerinin elvermesi durumunda 6.000 TL'lik bir rakamın da seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.

TOPLAM ÖDEME 10 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞMEYECEK

Bayram ikramiyesinin en az 5 bin TL seviyesine çıkarılması halinde, emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10 bin TL ödeme almış olacak.

Tutarın 5 bin 500 TL olarak belirlenmesi durumunda iki bayramda ödenecek toplam miktar 11 bin TL'ye ulaşacak. İkramiyenin 6 bin TL'ye yükseltilmesi halinde ise emeklilerin hesabına yıl içinde toplam 12 bin TL yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?

Bayram ikramiyesi yalnızca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle sınırlı değil; oldukça geniş bir hak sahibi kitlesini kapsıyor.

Bu kapsamda SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da ödemeden yararlanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.

Ayrıca 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler, güvenlik korucuları ile terör olaylarından zarar gören siviller ve hak sahipleri de bayram ikramiyesi alan gruplar arasında yer alıyor.

KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden payları oranında faydalanıyor.

Buna göre dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiye tutarının yüzde 75'i kadar ödeme alıyor. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise tutarın dörtte biri kadar ödeme alıyor.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi, kişinin iş göremezlik oranına göre belirleniyor. Yani bağlanan gelir oranı neyse, ikramiye de aynı oran üzerinden hesaplanıyor.

Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar da dahil olmak üzere listede yer alan diğer hak sahiplerine ise herhangi bir hisse uygulaması yapılmıyor; bayram ikramiyesinin tamamı hesaplarına yatırılıyor.

İKRAMİYE İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Emekli aylıkları, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayın birinden itibaren hesaplanıyor. Ramazan Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için emeklilik başvurusunun en geç 28 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihten sonra SGK'ya emeklilik dilekçesi verenler ilk ikramiye ödemesinden faydalanamayacak.

İkinci ikramiye ödemesi yani Kurban Bayramı ikramiyeleri ise mayıs ayında gerçekleştirilecek. Bu ödemeden yararlanmak isteyenlerin ise en geç 30 Nisan 2026 tarihine kadar emeklilik başvuru dilekçelerini vermiş olmaları gerekiyor.

DUL, YETİM VE ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR İÇİN İKRAMİYE HESABI

Bayram ikramiyesi; dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bağlanan oran kadar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise iş göremezlik oranı kadar yatırılacak.

İkramiye 5.000 TL'ye çıkarılırsa, hisse bazlı ikramiye hesabı şu şekilde:

%75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL
%50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL
%25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL

5.500 TL'ye çıkarılırsa:

%75 oranında aylık alan eş: 4.125 TL

%50 oranında aylık alan eş: 2.750 TL

%25 oranında aylık alan eş: 1.375 TL

6 bin TL'ye çıkarılırsa:

%75 oranında aylık alan eş: 4.500 TL

%50 oranında aylık alan eş: 3.000 TL

%25 oranında aylık alan eş: 1.500 TL

Dul ve yetimler böylelikle iki bayramda en az 7.500 TL, en çok ise 9 bin TL ikramiye alacak.

İKRAMİYE İÇİN GÖZLER ÖDEME TAKVİMİNDE

Emekli bayram ikramiyeleri, aylıkların yatırıldığı bankalardaki hesaplar üzerinden ödenecek. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başladı. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.

Önceki yıllardaki uygulamalar esas alındığında, ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına aktarılması öngörülüyor.

Taslak takvime göre bayram ikramiyesi ödemeleri şu tarihlerde yatırılacak:

  • Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25, 26, 27, 28 olanlar): 9 Mart Pazartesi
  • Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart Salı
  • SSK emeklileri (maaş günü 17, 18, 19 olanlar): 11 Mart Çarşamba
  • SSK emeklileri (maaş günü 20, 21, 22 olanlar): 12 Mart Perşembe
  • SSK emeklileri (maaş günü 23, 24, 25, 26 olanlar): 13 Mart Cuma
KURBAN BAYRAMI ÖDEMELERİ MAYIS AYINDA

26 Mayıs Salı günü yarım gün arife ile başlayacak Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba'dan 30 Mayıs Cumartesi'ye kadar dört gün boyunca idrak edilecek.

Bayram ikramiyelerinin ise geçmiş uygulamalara benzer şekilde 18-23 Mayıs tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılabileceği değerlendiriliyor.