Emeklilere çifte bayram ikramiyesi! En az 10.000 TL yatacak... Son tarih belli oldu, başvurmayan alamayacak

Emekliler başta olmak üzere dul ve yetimlerin 2026 maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükselirken, gözler bayram ikramiyelerinde yapılacak artışa çevrildi. Bayram ikramiyesine yapılacak zam için 3 senaryo konuşulurken, ikramiye almak için son tarih belli oldu. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliler, 65 yaş aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak? Dul ve yetimlere hisse başı ne kadar yatırılacak? Bayram ikramiyesi almak için son tarih ne? İşte örnek bayram ikramiyesi hesabı...

Giriş Tarihi: 20.02.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 07:09