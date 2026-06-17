Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Haziran 2026 banka promosyonları ne kadar oldu? İşte güncel tutarlar...

HALKBANK

Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye devam ederken, SGK emeklilerine yönelik yeni ödeme tutarları da açıklandı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, 12 bin TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında;

10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 8 bin TL,

15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL,

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Öte yandan SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında bulunan hak sahipleri de başvuru yapmaları halinde 5 bin TL promosyon alabiliyor.