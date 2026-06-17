Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Haziran 2026 banka promosyonları ne kadar oldu? İşte güncel tutarlar...
Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Haziran 2026 banka promosyonları ne kadar oldu? İşte güncel tutarlar...
Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak maaş artışını beklerken, bankalar arasındaki promosyon yarışı da hız kazandı. Güncellenen tutarlarla birlikte en yüksek emekli promosyonu sunan bankalar ve güncel liste netleşti. İşte detaylar..
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:32