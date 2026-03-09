Trend Galeri Trend Ekonomi Emeklilerin ücretsiz kullanabildiği haklar: Emekli kartı nasıl çıkarılır?

Emeklilere yönelik indirim ve kolaylıklar yalnızca maaş artışlarıyla sınırlı değil. Ulaşımdan bankacılık işlemlerine kadar birçok alanda emeklilere özel avantajlar sunuluyor. Türkiye'de emekli sayısı 17 milyona yaklaşırken emeklilerin hayata daha aktif şekilde katılması amacıyla yeni düzenlemeler getirildi. 2026 yılı itibarıyla hayata geçen yeni düzenlemeyle EYT'liler dahil emekli kimlik kartına sahip olan tüm vatandaşlar 65 yaş şartı aranmaksızın indirimlerden yararlanabilecek. Emeklilerin ücretsiz kullanabildiği haklar, Emekli kartı nasıl çıkarılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 11:58
1- Kültür, Sanat ve Doğa Gezileri Ücretsiz

Emeklilerin kültür, sanat ve doğa etkinliklerine erişimi genişletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri emekliler için ücretsiz hale getirildi. Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı dahil birçok tarihi mekan emekli kimlik kartı gösterilerek bedelsiz ziyaret edilebiliyor. Sanatsal faaliyetlere katılımı artırmak amacıyla Devlet Tiyatroları'ndaki oyunlar da emekliler için ücretsiz sunuluyor. Ayrıca doğayla vakit geçirmek isteyen emekliler için tabiat parkları ve milli parkların giriş ücretleri de kaldırıldı.

2- Kamu Tesislerinde Yüzde 50'ye Varan İndirim

Emeklilerin tatil ve konaklama masraflarını hafifletmek amacıyla kamuya ait sosyal tesislerde çeşitli indirimler uygulanıyor. Öğretmenevleri, polisevleri ile DSİ ve Karayolları gibi kurumların tesislerinde emeklilere konaklama ve yemek hizmetlerinde yüzde 15'ten başlayıp yüzde 50'ye kadar çıkan fiyat avantajları sunuluyor. Bunun yanı sıra birçok belediyenin işlettiği sosyal tesisler, kafeteryalar ve sosyal marketlerde de "Emekli Kart" sahipleri indirimli hizmetlerden yararlanabiliyor.

3- Ulaşımda İndirim

Emekliler için şehirlerarası ulaşımda da indirim uygulamaları kullanılıyor. Şehirlerarası otobüs biletlerinde emeklilere yüzde 20 indirim uygulanması zorunlu tutulurken, TCDD Taşımacılık ve Yüksek Hızlı Tren seferlerinde dönemsel olarak yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen indirimler sunuluyor. Öte yandan otobüs, metro, metrobüs gibi şehir içi toplu ulaşımda emeklilere yönelik indirim uygulaması için 65 yaş şartı devam ediyor.

4-Bankacılık İşlemlerinde Kolaylık

Bankacılık işlemlerinde de emeklilere kolaylıklar mevcut. Emekliler maaşlarını aldıkları bankalarda havale ve EFT işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca banka şubelerinde emeklilere sıra önceliği tanınıyor.

Emekli kartı, e-Devlet (SGK Emekli Dijital Kart Oluşturma) üzerinden veya emekliler.gov.tr adresi üzerinden anında oluşturulabilir. Fiziksel kart veya belge için ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine başvurulabilir.