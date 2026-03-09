Emeklilerin ücretsiz kullanabildiği haklar: Emekli kartı nasıl çıkarılır?

1- Kültür, Sanat ve Doğa Gezileri Ücretsiz

Emeklilerin kültür, sanat ve doğa etkinliklerine erişimi genişletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri emekliler için ücretsiz hale getirildi. Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı dahil birçok tarihi mekan emekli kimlik kartı gösterilerek bedelsiz ziyaret edilebiliyor. Sanatsal faaliyetlere katılımı artırmak amacıyla Devlet Tiyatroları'ndaki oyunlar da emekliler için ücretsiz sunuluyor. Ayrıca doğayla vakit geçirmek isteyen emekliler için tabiat parkları ve milli parkların giriş ücretleri de kaldırıldı.