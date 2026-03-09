Emeklilere yönelik indirim ve kolaylıklar yalnızca maaş artışlarıyla sınırlı değil. Ulaşımdan bankacılık işlemlerine kadar birçok alanda emeklilere özel avantajlar sunuluyor. Türkiye'de emekli sayısı 17 milyona yaklaşırken emeklilerin hayata daha aktif şekilde katılması amacıyla yeni düzenlemeler getirildi. 2026 yılı itibarıyla hayata geçen yeni düzenlemeyle EYT'liler dahil emekli kimlik kartına sahip olan tüm vatandaşlar 65 yaş şartı aranmaksızın indirimlerden yararlanabilecek. Emeklilerin ücretsiz kullanabildiği haklar, Emekli kartı nasıl çıkarılır? İşte detaylar…