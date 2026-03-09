Trend
Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte emekli maaşı banka promosyonları...
Emekli banka promosyonları 100 bin liraya kadar çıktı. Yeni emekli olan ya da emekli aylığını taşımak isteyenler için bankalar birbirinden farklı avantajlar ve cazip promosyon ödemeleri sunabiliyor. Kısa süre önce bir kamu bankasının açıkladığı 90 bin liralık emekli promosyon kampanyası dikkat çekti. Bankalar arası rekabetin kızışmasıyla bu kez de 100 bin TL promosyon ödemesi telaffuz edilmeye başlandı. İşte emekli maaşı banka promosyonları...
Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 10:05