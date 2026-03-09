Emekliye 100 bin TL’lik promosyon! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte emekli maaşı banka promosyonları...

Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılan SGK emeklileri, Eşya güvence sigortasından 2.600 TL yerine sadece 1.000 TL'ye yararlanabileceklerdir.