Emekliye 100 bin TL’lik promosyon! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte emekli maaşı banka promosyonları...

Emekli banka promosyonları 100 bin liraya kadar çıktı. Yeni emekli olan ya da emekli aylığını taşımak isteyenler için bankalar birbirinden farklı avantajlar ve cazip promosyon ödemeleri sunabiliyor. Kısa süre önce bir kamu bankasının açıkladığı 90 bin liralık emekli promosyon kampanyası dikkat çekti. Bankalar arası rekabetin kızışmasıyla bu kez de 100 bin TL promosyon ödemesi telaffuz edilmeye başlandı. İşte emekli maaşı banka promosyonları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 10:05
Emekli promosyon kampanyaları ile ilgili gelişmeler eski ve yeni emekliler tarafından takip ediliyor. Emekli promosyon ödemeleri emekliler için nakit ödemelerin yanında farklı avantajlar da sağlıyor. Bazı bankalarda promosyon ödemeleri farklı imkanların da sunulmasıyla 100 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Bankalar promosyon kampanyalarından yararlanan emeklilere ücretsiz HGS etiketi gibi ek hizmetlerle beraber faizsiz kredi gibi imkanlar da sunuyor. ATV Haber'de yer alan habere göre bankalarda genel düzeyde emekli promosyon ödemeleri 25 bin ve 31 bin TL arası değişiyor. Buna karşın bir bankanın ek fırsatlarla beraber promosyon ödemesi 100 bin liraya kadar varıyor.

Kısa süre önce bir kamu bankası emekliler için başlattığı bir kampanyada 12 ay vadeli 40.000 TL faizsiz kredi, otomatik fatura talimatlarına 6.000 TL iade ve çeşitli imkanlarla birlikte emekliye toplamda 90 bin TL'ye ulaşan birçok imkan sunulmuştu.

EMEKLİYE 100 BİN LİRALIK PROMOSYON

Haberde görüşlerine yer verilen SGK / Vergi Uzmanı Murat Bal, "Kamu bankaları her zaman için lokomotif olmuştur. Kamu bankalarındaki bu yükselişle birlikte bir tane özel banka da buna karşılık verdi ve rekabet yarışına girdi" ifadelerini kullandı. Bal açıklamasının devamında "Vatandaşlarımızın promosyon seçimlerini yaparken iyi incelemeleri gerekiyor ve doğru tercihi yapmaları gerekiyor" dedi.

Bankanın kampanyasına göre, 1- 31 Mart tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi yapılırken ayrıca 6 ay vadeli 50 bin liraya kadar kredi imkânı da sunuluyor. Fatura ödeme talimatlarına ek ödemeler, kredi kartı harcamalarına getirilen imkanlar ve mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlerle birlikte bazı bankalarda promosyon rakamı 100 bin liraya kadar yükseldi.

Bankaların emekli promosyonu ödemelerinde emekli maaşlarının seviyesi de etkili oluyor. Haberde Temmuz ayında maaşlara yapılması beklenen yeni zamla birlikte bankaların miktarı daha da yükseltmesinin beklendiği ifade edildi. Promosyon ödemesi almak için bankaya 3 yıl taahhüt verme zorunluluğu bulunuyor. Fakat süre dolmadan banka değiştirmenin de mümkün olduğu belirtildi. Kalan süreye denk gelen promosyon tutarının bankaya iade edilerek başka bir bankaya geçiş yapılabildiği aktarıldı.

GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

Bankanın internet sitesinde yer alan ifadelere göre kampanya şartları şu şekilde:

AKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılan SGK emeklileri, Eşya güvence sigortasından 2.600 TL yerine sadece 1.000 TL'ye yararlanabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı da bankanın emeklilere sunduğu avantajlar arasında.

Kampanya emekli maaşının bankaya aktarılan ay dahil 12 ay boyunca geçerli olacaktır. Market harcamaları için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Sağlık harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Seçili Sektörler için her 3.000 TL harcamaya 300 TL toplam 3.000 TL olmak üzere aylık azami 6 Bin TL Bankkart Lira veriliyor. Yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.