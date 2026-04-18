Emekliye %17,08, memura %12,86 zam! İşte masadaki son hesaplama ve refah payı senaryosu

Emekli ve memur için zam maratonu yeniden başladı. Memur, SSK, Bağ-Kur emeklileri yeni yılda aldıkları maaş zammı ve ikramiyelerin ardından Temmuz ayında yapılacak artışa odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla 3 aylık zam oranı netleşirken Merkez Bankası 6 aylık enflasyon için ipucu verdi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte milyonlar için yeni hesaplama...

Giriş Tarihi: 18.04.2026 17:21 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 17:29
Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 Ocak zammının ardından Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin ardından yapılan hesaplamalar, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'yle bir kez daha değişti.

TCMB anketine katılan ekonomistlerin enflasyon beklentileri memur ve memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri için net ipucu verdi.

Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? TCMB'nin enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte masadaki zam senaryoları...

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak hesaplandı. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. 3 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10.04'e ulaştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ İPUCU

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon Nisan'da yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82, Haziran'da ise yüzde 1,52 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 17.08 zammı cebe koyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

TCMB anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.438 TL'ye yükselecek.

25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Temmuz ayında 28 bin 47 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 33.657 TL'ye çıkacak

İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş tablosu…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise yılın ikinci altı aylık dönemde toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam ve enflasyon farkı uygulanacak. Ancak yılın ilk 3 ayında henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. TCMB anketine göre ise

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,48'lik bir enflasyon farkı oluşacak. Buna göre kamu çalışanları ve emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 17.08
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 5,48
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: Yüzde 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 12,86
Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %12,86'lık artışa göre 69 bin 843 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak.

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%12,86 zamlı: 152.450 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%12,86 zamlı: 102.214 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%12,86 zamlı: 169.784 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%12,86 zamlı: 84.386 TL

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%12,86 zamlı: 91.672 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%12,86 zamlı: 82.799 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%12,86 zamlı: 101.574 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%12,86 zamlı: 100.687 TL

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%12,86 zamlı: 92.112 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%12,86 zamlı: 106.521 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%12,86 zamlı: 108.583 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%12,86 zamlı: 86.512 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%12,86 zamlı: 75.468 TL

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%12,86 zamlı: 72.677 TL

ZAM FARKI KAPATILIR MI?

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için refah payı uygulanabileceğini belirtti.

Son dönemde zaman zaman SSK Bağ-Kur emeklisinin lehine, zaman zaman da memur emeklisi lehine bu farklar oluşuyor. Hükümet bu konuda bir çalışma da başlattı. Her kesimin yani tüm emeklilerin aynı oranda zam almalarını sağlayacak bu çalışma devam ediyor. Burada birkaç model de ortaya çıkıyor.

Birincisi tüm emeklilerin enflasyon ya da toplu sözleşme artışından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme artışlarından faydalanabilecek. Ya da tüm emekliler 6 aylık enflasyona göre artış alacak.

İkinci modelde ise emeklilerin zam oranlarıyla ilgili sistemi değiştirmeden düşük kalan oranın refah payı ile yüksek orana eşitlenmesi söz konusu. Bu durumda artış oranı düşük kalan kesime refah payı verilmesi gündeme gelecek. Daha önceki yıllarda bu uygulama yapılmış ve artış oranları eşitlenmişti.

GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıktıktan sonra artış oranları da kesinleşecek. Bu durumda artış oranlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına da karar verilmiş olacak. Bunun için özellikle Haziran enflasyonunun beklenmesi de söz konusu olabilir.