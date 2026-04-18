Emekliye %17,08, memura %12,86 zam! İşte masadaki son hesaplama ve refah payı senaryosu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise yılın ikinci altı aylık dönemde toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam ve enflasyon farkı uygulanacak. Ancak yılın ilk 3 ayında henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. TCMB anketine göre ise

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,48'lik bir enflasyon farkı oluşacak. Buna göre kamu çalışanları ve emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak.