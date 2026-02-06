Trend Galeri Trend Ekonomi Emekliye 20.000 TL'ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

Emekliye 20.000 TL'ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en düşük maaş 20 bin TL'ye yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 889 lira oldu. Emekliler maaş zam farklarını cebine koyarken, bankalar yeni müşteri kapmak için kesenin ağzını açmaya başladı. Şubat ayında 3 banka emeklilere nakit promosyonun yanı sıra ek avantaj sağlayacak özel kampanyalarını açıkladı. Böylelikle nakit promosyona ek emeklilere 90 bin TL kazanma imkanı doğdu. Peki en yüksek nakit promosyon ve avantaj hangi banka veriyor? İşte banka banka emekli promosyon listesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 12:06
Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

Yeni yılda hem özel hem de kamu kurumlarından emekli olan milyonlarca kişinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Kök maaşı düşük olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise memur zam oranıyla eşitlendi. En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 liraya çıkarken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

Emekliler maaşlarına yapılacak zammın belli olması ve maaş farklarının hesaplarına yatırılmasının ardından şimdi bankaların verdiği emekli promosyonu tekliflerini merakla araştırmaya başladı. Bankalar 2026 emekli promosyon tekliflerini açıklamaya başladı. İşte ayrıntılar...

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emekliler, dul ve yetim maaşı alanlara nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bankalar emekli zamlarının belli olmasıyla tek tek yeni yıl için promosyon tekliflerini açıklamaya başladı. Emekli maaşına yapılan zam sonrası, bankaların gelirinin daha da artacağı için promosyon miktarları daha da yukarı çıktı.

Emekli promosyonları ortalama olarak 31 bin TL'ye kadar çıkarken, 3 banka Şubat ayında nakit promosyona ek özel tekliflerle kazancı 90.000 TL'ye kadar yükseltti.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

3 BANKA KESENİN AĞZINI AÇTI

Şubat ayında 3 banka emekliler için teklifini açıkladı. Vakıfbank ve Türkiye Finans promosyon ve ek ödüllerle 30 bin TL'yi aşan kazanç sağlarken, Ziraat Bankası bu tutarı 90 bin TL'ye çıkarttı.

4 Şubat'ta yeni kampanyasını duyuran Ziraat Bankası nakit promosyonun yanı sıra faizsiz taksitli avans, Bankkart Lira kazanımı ve özel faizsiz kredi imkânlarıyla emeklilere 90 bin TL'ye varan avantaj sağlanacağını açıkladı.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

VAKIFBANK

VakıfBank 28 Şubat 2026 tarihine kadar maaşını taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalara 18.000 TL'ye kadar ek kazanç imkânı sunarak toplamda 30.000 TL'yi aşan bir avantaj paketi sağlıyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans 28 Şubat'a kadar maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL nakit promosyona ek, 32 bin TL'ye kadar avantaj sağlıyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası emeklilere 12 bin TL nakit promosyona ek, ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 40 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi, otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade, 25 bin TL'ye kadar faizsiz ve az taksitli nakit avans, her ay 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira olmak üzere 90 bin TL'ye kadar avantaj sağlıyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

İşte diğer bankaların emekli promosyonları...

AKBANK

Akbank, maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor. Promosyon tutarı maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişirken, ek kampanyalarla birlikte 15 bin TL'ye kadar ilave ödül imkânı da sağlanıyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 25 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor. Maaşa göre 6.250 TL–15.000 TL arasında nakit ödeme yapılırken, Şubat 2026'ya özel kampanyalarla kredi kartı, avans hesap ve sigorta işlemleri üzerinden 10 bin TL'ye kadar ek bonus kazanma imkânı sağlanıyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyanlara 25 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. Maaşa göre 6.500 TL–15.600 TL arasında nakit ödeme yapılırken, otomatik fatura talimatı ve emekli müşteri getirme kampanyalarıyla 9.400 TL'ye kadar ek kazanç imkânı sağlanıyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara 27 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor. Maaşa göre 5 bin TL'den 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılırken, KMH açılışı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı ile 15 bin TL'ye varan ek promosyon imkânı sağlanıyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

QNB

QNB, emekli maaşını taşıyanlara toplamda 31 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. Maaşa göre 8.500 TL–20.000 TL arasında nakit promosyon ödenirken; otomatik fatura talimatı, kredi, ek hesap ve kredi kartı kullanımı ile 11 bin TL'ye kadar ek avantaj sağlanıyor. Ayrıca davet kodu kampanyası kapsamında, yakınlarını bankaya getiren emeklilere 5 bin TL'ye kadar ek nakit ödül veriliyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

HALKBANK

Halkbank maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Banka aynı zamanda emekli maaşını taşıyanlara toplamda 60.000 TL'ye varan bir avantaj paketi sunuyor. Bu paket; 12.000 TL nakit promosyon, 30.000 TL tutarında 12 ay taksitli nakit avantajı, kart harcamalarına yıllık 35.000 TL'ye varan indirimler ve yeni fatura talimatlarına 3.500 TL ParafPara gibi kalemlerden oluşuyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

İNG

ING, emekli maaşını taşıyanlara 28 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor. Koşulsuz nakit promosyon maaşa göre 6.250 TL–15.000 TL arasında değişirken; otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap bakiyesi, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı harcamaları ile 13 bin TL'ye varan ek kazanç imkânı sağlanıyor.

Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor. Maaşa göre 6.250 TL–15.000 TL arasında nakit ödeme yapılırken, otomatik fatura talimatı ve yeni kredi kartı kampanyalarıyla 9 bin TL'ye varan Maxipuan kazanma imkânı sağlanıyor.