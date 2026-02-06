Emekliye 20.000 TL’ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emekliler, dul ve yetim maaşı alanlara nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bankalar emekli zamlarının belli olmasıyla tek tek yeni yıl için promosyon tekliflerini açıklamaya başladı. Emekli maaşına yapılan zam sonrası, bankaların gelirinin daha da artacağı için promosyon miktarları daha da yukarı çıktı.

Emekli promosyonları ortalama olarak 31 bin TL'ye kadar çıkarken, 3 banka Şubat ayında nakit promosyona ek özel tekliflerle kazancı 90.000 TL'ye kadar yükseltti.