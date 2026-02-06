Trend
Emekliye 20.000 TL'ye ek nakit promosyon ve 90 bin TL fırsatı! İşte banka banka emekli promosyon listesi
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en düşük maaş 20 bin TL'ye yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 889 lira oldu. Emekliler maaş zam farklarını cebine koyarken, bankalar yeni müşteri kapmak için kesenin ağzını açmaya başladı. Şubat ayında 3 banka emeklilere nakit promosyonun yanı sıra ek avantaj sağlayacak özel kampanyalarını açıkladı. Böylelikle nakit promosyona ek emeklilere 90 bin TL kazanma imkanı doğdu. Peki en yüksek nakit promosyon ve avantaj hangi banka veriyor? İşte banka banka emekli promosyon listesi...
06.02.2026 11:17
06.02.2026 12:06