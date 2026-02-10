Trend
Emekliye 90.000 TL ek ödeme: 20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri için promosyon fırsatı
Emekli zammı için belirlenen oranların ortaya çıkmasıyla emekliye zam sürecinde promosyon tutarları yenilendi. Kamu ve özel bankalar SSK Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk zam sonrasında promosyon ödemelerini güncelledi. Bankalar nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra ek ödeme ve kredi kartı avantajları ile de yeni müşterilerine farklı fırsatlar sunuyorlar. Bazı bankalarda toplam ödemeler 90.000 TL'ye kadar yükseliyor. İşte detaylar…
