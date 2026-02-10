Trend Galeri Trend Ekonomi Emekliye 90.000 TL ek ödeme: 20.000 TL maaş alanlar, SSK, Bağkur emeklileri için promosyon fırsatı

Emekli zammı için belirlenen oranların ortaya çıkmasıyla emekliye zam sürecinde promosyon tutarları yenilendi. Kamu ve özel bankalar SSK Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk zam sonrasında promosyon ödemelerini güncelledi. Bankalar nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra ek ödeme ve kredi kartı avantajları ile de yeni müşterilerine farklı fırsatlar sunuyorlar. Bazı bankalarda toplam ödemeler 90.000 TL'ye kadar yükseliyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 09:54
Ocak 2026 itibari ile milyonlarca SSK Bağkur emeklisinin maaş zammı belli oldu. Bunun üzerine bankalar en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması sonrası promosyon ödeme tutarlarını güncelledi. Ziraat Bankası promosyon ödemesi ise dikkat çekti. İşte 90.000 TL'ye kadar çıkan ödeme tutarları yeni yeni avantajlar…

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. En düşük emekli maaşına zam ve emeklilik sisteminde değişiklikler yapılacağına dair haberlerle promosyon kampanyaları 2026 yılında hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve 4C kapsamındaki emekliler yeni kampanyalar ve farklı avantajları yakından takip ediyor.

ŞUBAT 2026 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

ZİRAAT BANKASI PROMSOYON KAMPANYASI

Emekli promosyon kampanyaları arasından en fazla dikkat çeken Ziraat Bankası'nın oldu. Banka 12 bin TL'lik promosyon ödemesinin yanı sıra 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sunuyor. Ayrıca, Otomatik fatura talimatlarına 6 bin TL iade 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans avantajı da emeklilere yapılan kolaylıklar arasında yer alıyor. Aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira imkânı da mevcut. Tüm bunların toplamında ise 90.000 liralık bir avantaj sunuluyor.

VAKIFBANK PROMOSYON KAMPANYASI

Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapılacak alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak için ise maaşların 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında bankaya taşınmış olması gerekiyor.

TÜRKİYE FİNANS PROMOSYON KAMPANYASI

Maaşını 28 Şubat tarihine kadar Türkiye Finansa taşıyan emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler ek avantajlarla beraber 32.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor. Kampanya 28.02.2026 tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyanlar ve promosyon alacak emekli müşteriler için geçerlidir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin TL arasında değişiyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Bankanın internet sitesinden promosyon ödemeleri ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriliyor: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Banka emekli maaşını taşıyanlara 25 bin TL'ye varan promosyon ve ödül! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamaya 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus bankanın kampanyaları arasında yer alıyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Nakit promosyon 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Ek kampanyalarla toplam avantaj 24 bin TL seviyesine çıkıyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Bankada promosyon tutarları 12 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bankada promosyon ödemeleri ek fırsatlarla beraber 27 bin TL'ye varıyor.