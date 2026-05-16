Emekliye bayram öncesi kesenin ağzı açıldı! Maaş ve ikramiyeye ek 100 bin TL: İşte banka banka promosyon

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ikramiye ödemelerini merakla beklerken bankalar promosyonda vites yükseltti. Bu ay 40 bin liraya varan promosyon imkanı sunan bankalar, emeklilere toplamda 100 bin TL'ye kadar fayda sağlıyor. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? 100 bin TL fırsatı hangi bankada? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.05.2026 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 17:13
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiye öncesi kesenin ağzı açıldı. Emekli, dul ve yetimlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 17 milyon kişiye ikramiye ödemeleri bu hafta yapılacak. Ödeme öncesi bankalarda promosyonlar 40 bin liraya kadar ulaştı. Bazı bankalar ek avantajlarla 100 bin TL'ye kadar fırsat sunmaya başladı.

İKRAMİYELER HESAPLARA GEÇİYOR

Emekli bayram ikramiyeleri bu hafta 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. İkramiye ödemesi Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4.000 TL olarak gerçekleşecek. En düşük emekli maaşı alan SSK-Bağ-Kur emeklileri en az 24.000 TL yatırılacak.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emekliler, dul ve yetim maaşı alanlara nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor.

Bankalar, sunduğu imkanları otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, yakınını getirme gibi şartlarla yükseltirken, bu kapsamda sağlanan promosyon tutarı 40 bin liraya kadar çıkıyor. Nakit promosyona ek özel tekliflerle toplam kazanç 100.000 TL'ye kadar ulaşıyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ARALIĞI

Kamu bankaları: 12.000 TL'ye kadar
Özel bankalar (nakit): 20.000 – 40.000 TL bandı
Ek kampanyalarla toplam paket: 50.000 – 100.000 TL

İşte banka banka promosyon kampanyaları…

Albaraka Türk: 30.000 liraya varan promosyon

Maaşa göre 8.300, 13.300, 16.600, 20.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 1.075, en çok 8.600 lira olmak üzere toplam 10.000 liraya varan ek ödül.

Akbank: 32 bin 500 liraya varan nakit + 50 bin lira faizsiz kredi

Maaşa göre 8.250, 13.250, 16.750, 20.000 lira promosyon. Buna ilaveten her fatura talimatına 500, toplamda 2 bin 500 lira, maaşını taşıyan yakınlardan da 10.000 liraya varan ödül. Ayrıca faizsiz 6 ay vadeli 50.000 liraya varan kredi.

Denizbank: 27.000 liraya varan promosyon

Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Kredili mevduat hesabı açanlara, fatura talimatı verenlere ve aktif kredi kartı kullananlara toplam 15.000 liraya varan ek promosyon.

Garanti BBVA: 25.000 liraya varan promosyon ve ödül

Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca kartla 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, sigorta poliçesine 2.000 lira bonus.

ING: 32.000 liraya varan promosyon ve ödül

Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 4 fatura talimatına 4.000, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.500 lira, 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.500 lira ek promosyon ve banka kartıyla 5.000 lira harcayana ayda 500 lira, toplam 4.000 lira iade imkanı.

Halkbank: 60.000 liraya varan avantaj
12.000 lira promosyon. Emekli maaşını taşıyanlara buna ilaveten 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 35.000 liraya varan indirim ve otomatik fatura talimatına 3.500 liraya varan puan.

İş Bankası: 25.000 liraya varan promosyon ve ödül

Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 2 fatura talimatına 1.000, kredi kartıyla 9.000 lira harcayan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan.

Kuveyt Türk/27.500 liraya varan promosyon: Maaşa göre 10.000, 16.000, 20.000,
24.000 lira. Buna ilaveten her fatura ödeme talimatına 500, toplam 2.500 lira, kart ile 1.000 lira ilk harcamaya 1.000 lira ek promosyon.

Şekerbank/27.500 liraya varan promosyon ve ödül: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 3 fatura talimatına 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000, kredili mevduat hesabına 2.000 ve kredi kullanana 5.500 lira ek ödül.

QNB/20.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 8.500, 13.500, 16.500,
20.000 lira promosyon. Buna ilaveten eczane ve market harcamalarına yıllık 3.000 lira iade imkanı.

TEB/21.000 liraya varan promosyon: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira veriyor.

Vakıf Katılım/40.000 liraya varan promosyon: Birinci maaş dilimine 8.750, ikinciye 14.000, üçüncüye 17.500 lira. 20.000- 49.999 lira aylığa 21.000, 50.000 lira ve üstü aylığa ise 25.000 lira. Otomatik fatura talimatına 1.500 lira, toplamda 4.500 liraya varan, yeni emekli müşteri yönlendirene her kişi için 2.000, toplam 6.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartıyla 1.500 lira ve üzeri harcamaya 1.500 lira olmak üzere toplamda 4.500 liraya varan iade.

Türkiye Finans/32.000 liraya varan promosyon ve ödül: 2 otomatik fatura talimatı verip, yedek hesabı başvurusu yapıp, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayana, maaşa göre 13.000, 18.500, 22.000, 27.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere kişi başına 500, toplamda 5.000 lira.

Yapı Kredi/30.000 liraya promosyon ve ödül: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.000-5.000, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000-5.000 lira arasında, mobil uygulama kullanana 2.000, mobil uygulama üzerinden müşteri olana 3.000 lira olmak üzere 15.000 liraya varan ek ödül.

Ziraat/90.000 liraya varan fayda: İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj sunuyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi imkanı, her ay 6.000 liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BAĞ KUR #SSK #EMEKLİ PROMOSYON