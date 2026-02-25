Trend
Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi, maaşlarına ek olarak verilen bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar yatırılacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesine yapılacak zam için 3 senaryo konuşulurken, gerekli yasal düzenlemenin bu hafta ya da gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Aynı zamanda bu sene en az yüzde 25 zamlanması beklenen ikramiyeden faydalanmak 3 gün içinde başvuruların tamamlanması gerekiyor. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliler, 65 yaş aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak? Dul ve yetimlere hisse başı ne kadar yatırılacak? Bayram ikramiyesi almak için son tarih ne? İşte örnek bayram ikramiyesi hesabı..
