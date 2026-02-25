Trend Galeri Trend Ekonomi Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi, maaşlarına ek olarak verilen bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar yatırılacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesine yapılacak zam için 3 senaryo konuşulurken, gerekli yasal düzenlemenin bu hafta ya da gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Aynı zamanda bu sene en az yüzde 25 zamlanması beklenen ikramiyeden faydalanmak 3 gün içinde başvuruların tamamlanması gerekiyor. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliler, 65 yaş aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak? Dul ve yetimlere hisse başı ne kadar yatırılacak? Bayram ikramiyesi almak için son tarih ne? İşte örnek bayram ikramiyesi hesabı..

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 06:39
Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlara yapılan zammın ardından hükümetin bayram ikramiyesi için alacağı karara odaklandı.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

İKRAMİYE DÜZENLEMESİ İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in aktardığına göre emeklilerin Ramazan Bayramı öncesinde alacağı ikramiyenin yeni tutarının bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

Artış için gerekli düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hazırlanacak yasa teklifiyle hayata geçmesi gerekiyor. Bu nedenle yasanın çıkması için 10-15 günlük bir süre kaldı.

Halen 4 bin lira olarak ödenen ikramiyenin artırılması için yasal düzenleme bu hafta ya da haftaya Meclis'e sunulacak.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA GEÇECEK

Emeklinin bayram ikramiyesinde takvim netleşiyor. Ramazan Bayramı bu yıl 20–22 Mart tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle bayram ikramiyelerinin 9–19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Özellikle 15–19 Mart aralığının ödeme takviminde öne çıktığı belirtiliyor.

Kesin ödeme tarihini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Bakanlığın yapacağı resmi açıklamayla birlikte takvim kamuoyuna ilan edilecek.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

ÜÇ FORMÜL MASADA

Kulislerde, mevcut tutarın artırılmasına yönelik farklı senaryolar üzerinde durulurken, üç ayrı seçeneğin masada olduğu ifade ediliyor.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

Buna göre mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ikramiyenin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığında belirlenebileceği konuşuluyor.

Öte yandan, bütçe dengelerinin elvermesi durumunda 6.000 TL'lik bir rakamın da seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

TOPLAM ÖDEME 10 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞMEYECEK

Bayram ikramiyesinin en az 5 bin TL seviyesine çıkarılması halinde, emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10 bin TL ödeme almış olacak.

Tutarın 5 bin 500 TL olarak belirlenmesi durumunda iki bayramda ödenecek toplam miktar 11 bin TL'ye ulaşacak. İkramiyenin 6 bin TL'ye yükseltilmesi halinde ise emeklilerin hesabına yıl içinde toplam 12 bin TL yatırılacak.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?

Bayram ikramiyesi yalnızca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle sınırlı değil; oldukça geniş bir hak sahibi kitlesini kapsıyor.

Bu kapsamda SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da ödemeden yararlanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

Ayrıca 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler, güvenlik korucuları ile terör olaylarından zarar gören siviller ve hak sahipleri de bayram ikramiyesi alan gruplar arasında yer alıyor.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden payları oranında faydalanıyor.

Buna göre dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiye tutarının yüzde 75'i kadar ödeme alıyor. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise tutarın dörtte biri kadar ödeme alıyor.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi, kişinin iş göremezlik oranına göre belirleniyor. Yani bağlanan gelir oranı neyse, ikramiye de aynı oran üzerinden hesaplanıyor.

Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar da dahil olmak üzere listede yer alan diğer hak sahiplerine ise herhangi bir hisse uygulaması yapılmıyor; bayram ikramiyesinin tamamı hesaplarına yatırılıyor.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

İKRAMİYE İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Emekli aylıkları, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayın birinden itibaren hesaplanıyor. Ramazan Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için emeklilik başvurusunun en geç 28 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram ikramiyesi almak isteyenlerin 3 gün içinde başvuru yapması gerekiyor.

Bu tarihten sonra SGK'ya emeklilik dilekçesi verenler ilk ikramiye ödemesinden faydalanamayacak.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

İkinci ikramiye ödemesi yani Kurban Bayramı ikramiyeleri ise mayıs ayında gerçekleştirilecek. Bu ödemeden yararlanmak isteyenlerin ise en geç 30 Nisan 2026 tarihine kadar emeklilik başvuru dilekçelerini vermiş olmaları gerekiyor.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

DUL, YETİM VE ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR İÇİN İKRAMİYE HESABI

Bayram ikramiyesi; dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bağlanan oran kadar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise iş göremezlik oranı kadar yatırılacak.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

İkramiye 5.000 TL'ye çıkarılırsa, hisse bazlı ikramiye hesabı şu şekilde:

%75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL
%50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL
%25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

5.500 TL'ye çıkarılırsa:

%75 oranında aylık alan eş: 4.125 TL

%50 oranında aylık alan eş: 2.750 TL

%25 oranında aylık alan eş: 1.375 TL

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

6 bin TL'ye çıkarılırsa:

%75 oranında aylık alan eş: 4.500 TL

%50 oranında aylık alan eş: 3.000 TL

%25 oranında aylık alan eş: 1.500 TL

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül

Dul ve yetimler böylelikle iki bayramda en az 7.500 TL, en çok ise 9 bin TL ikramiye alacak.

Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül
Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül
Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül
Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül
Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül
Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül
Emekliye çifte ikramiye için son günler! En az 10.000 TL yatacak, başvurmayan alamayacak... İşte 3 formül