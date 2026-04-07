Emekliye kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL’ye ek 100 bin TL fırsatı... İşte en yüksek promosyon veren banka

En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükselmesinin ardından gözler Temmuz ayında yapılacak artışa çevrildi. Mart ayı enflasyonu ile 3. ipucu netleşirken, bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı. Kamu ve özel bankalar, Nisan ayıyla birlikte emekli promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. Nakit ödemelerin yanı sıra sunulan ek avantajlarla emeklilere 100 bin liraya kadar kazanma fırsatı doğdu. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? 100 bin TL fırsatı hangi bankada? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.04.2026 10:57
Temmuz ayında hem özel hem de kamu kurumlarından emekli olan milyonlarca kişinin maaşlarına yapılacak zam için 3. ipucu belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,04'lük zammı cebe koydu.

Memur emeklileri ise beş aylık enflasyon beklentilerine göre en az yüzde 14.05 civarında bir zam alacak.

Emekliler Temmuz zammı öncesinde maaşlarına ek gelir sağlamak için bankaların verdiği emekli promosyonu tekliflerini merakla araştırmaya devam ediyor.

Bankalar 2026 Nisan emekli promosyon tekliflerini açıklamaya başladı.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ARALIĞI

Kamu bankaları: 12.000 TL'ye kadar
Özel bankalar (nakit): 20.000 – 30.000 TL bandı
Ek kampanyalarla toplam paket: 50.000 – 100.000 TL

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emekliler, dul ve yetim maaşı alanlara nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor.

Emekli promosyonları ortalama olarak 31 bin TL'ye kadar çıkarken nakit promosyona ek özel tekliflerle toplam kazanç 100.000 TL'ye kadar ulaştı. İşte bankaların kampanyaları…

NİSAN AYI EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI

AKBANK

Akbank, 30 Nisan 2026'ya kadar emekli maaşını taşıyan müşterilere 50.000 liraya kadar nakit ödül ve 50.000 liraya kadar 6 ay vadeli faizsiz kredi imkanı olmak üzere toplamda 100.000 TL kazanma fırsatı sunuyor.

Maaşa göre promosyonlar 8.250 liradan başlayıp 20.000 liraya kadar çıkıyor.

Yeni ve mevcut fatura talimatları, kredi kartı harcamaları ve davet kodu kampanyalarıyla toplamda 50.000 liraya varan ek ödüller kazanılabiliyor. Ayrıca 6 ay vadeli 50.000 liraya varan kredi veriliyor.

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını taşıyan müşterilere 27.000 liraya kadar promosyon fırsatı sunuyor. Maaşa göre promosyonlar 5.000 liradan başlayıp 12.000 liraya kadar çıkıyor. Bunun yanında kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verene 2.000–5.000 lira ve aktif kredi kartı kullanımına 8.000 lira ek ödeme ile toplamda 15.000 liraya kadar ek promosyon kazanılabiliyor.

HALKBANK

60.000 liraya varan avantaj sağlıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşını taşıyanlara buna ilaveten 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 35.000 liraya varan indirim ve otomatik fatura talimatına 3.500 liraya varan puan imkanı sunuyor.

GARANTİ

Garanti BBVA, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 25.000 liraya kadar promosyon ve ödül sunuyor. Maaşa göre ödemeler 6.250 liradan başlayıp 15.000 liraya kadar çıkarken, Bonus veya Paracard harcamaları, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçeleriyle toplamda 10.000 liraya kadar ek bonus kazanılabiliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 25.000 liraya kadar promosyon sunuyor. Maaşa göre ödemeler 6.250 liradan başlayıp 15.000 liraya kadar çıkarken, ilk iki fatura talimatına 1.000 lira ve kredi kartıyla aylık 5.000 lira üzeri harcamalarda 6 ayda toplam 9.000 lira MaxiPuan kazanma imkanı da bulunuyor.

KUVEYT TÜRK

27.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 10.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 16.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 20.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 24.000 lira ödüyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira ek promosyon imkanı sunuyor.

ŞEKERBANK

27.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira bonus, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira olmak üzere 15.500 liraya varan ek ödül veriyor.

QNB

31.000 liraya varan emeklilik ödülü veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyon alıyor. Ayrıca hesaptan 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına 3.000, ihtiyaç kredisi kullanana 2.500, ek hesap kullanana 2.500 lira ödül ve kredi kartıyla harcamaya 3.000 lira iade imkanı olmak üzere 11.000 liralık ek avantaj sağlıyor.

TEB

21.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödeme gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE FİNANS

27.000 liraya varan promosyon ve 5.000 liraya varan ödül imkanı sunuyor. İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında olanlara 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 18.500, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 27.000 lira ödeme yapıyor. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500, toplamda 5.000 lira ek ödül veriyor.

VAKIF KATILIM

25.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 9.999 liraya kadar olanlara 8.750, 10.000-14.999 arasında bulunanlara 14.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 17.500, 20.000-49.999 lira arasında bulunanlara 21.000, 50.000 lira ve üzeri olanlara 25.000 lira promosyon fırsatı var.