Emekliye kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL’ye ek 100 bin TL fırsatı... İşte en yüksek promosyon veren banka

En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükselmesinin ardından gözler Temmuz ayında yapılacak artışa çevrildi. Mart ayı enflasyonu ile 3. ipucu netleşirken, bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı. Kamu ve özel bankalar, Nisan ayıyla birlikte emekli promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. Nakit ödemelerin yanı sıra sunulan ek avantajlarla emeklilere 100 bin liraya kadar kazanma fırsatı doğdu. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? 100 bin TL fırsatı hangi bankada? İşte ayrıntılar...