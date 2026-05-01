Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesine odaklandı. İkramiyelerin bu bayram erken yatması beklenirken, emeklilere kurulan tuzak ortaya çıktı. "Emekli bayram ikramiyesi farkı yattı" mesajı gönderen dolandırıcılar, linke tıklanması halinde tüm hesabı boşaltabiliyor. Söz konusu dolandırıcılara karşı SGK 'asla tıklamayın" ifadeleriyle net bir şekilde uyarıyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.05.2026 15:01
Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla bekliyor. Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı ikramiyenin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt aranırken, dolandırıcıların kurduğu tuzak ortaya çıktı.

Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor

"İkramiye farkı" yalanıyla oltalama saldırılarına hız veren dolandırıcılar "3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın" mesajına tıklayan emeklilerin kimlik ve banka bilgilerini çalıyor. Hesaptaki tüm parayı başka hesaplara aktaran dolandırıcılar emeklinin adına 'ihtiyaç kredisi' bile çekilebiliyor.

Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor

SGK BU TİP MESAJLARA KARŞI UYARIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara gönderilen bu tip mesajların sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor

"'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gönderilen mesajlar kesinlikle sahtedir." ifadeleriyle emeklilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan SGK, resmi kurumların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğini bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamamaları gerektiğini belirtiyor.

Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor

ŞÜPHELİ DURUMLARDA NEREYE BAŞVURULMALI?

Vatandaşlar şüpheli durumlarda ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi hattını arayabiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuru yapılabilmesinin yanı sıra SGK il müdürlüklerine şahsen müracaat da yapılabiliyor.

Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024 yılında yapılan yüzde 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri son olarak belirlenen rakamdan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'nda da ödemelerin 4 bin TL üzerinden yapılacağını belirtti.

Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu sene Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. 2026 yılı için de ödemelerin bayramdan önce başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda ikramiyelerin 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında tahsis numarasının son rakamına göre yatırılması bekleniyor.

Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor

İKRAMİYE ERKEN ÖDENEBİLİR

Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye miktarında artış olmayacağını belirterek, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
