Emekliye kurulan tuzak ortaya çıktı! İkramiye farkı mesajına tıklayanın tüm hesabı boşaltılıyor
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca kişi Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesine odaklandı. İkramiyelerin bu bayram erken yatması beklenirken, emeklilere kurulan tuzak ortaya çıktı. "Emekli bayram ikramiyesi farkı yattı" mesajı gönderen dolandırıcılar, linke tıklanması halinde tüm hesabı boşaltabiliyor. Söz konusu dolandırıcılara karşı SGK 'asla tıklamayın" ifadeleriyle net bir şekilde uyarıyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.05.2026 15:01