EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Tabloya bak öğren... İşte emekliye 20 bin TL için yeni kök maaş hesabı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı için en düşük aylık 2026 yılı için yüzde 18.6 artışla 20 bin TL'ye yükseltilmesi için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayan zamdan kimlerin faydalanacağı merak konusu oldu. Emekliye 20 bin TL zam için kök maaş üzerinden yeni hesap yapıldı. İşte en düşük emekli zammı için yeni tablo...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:52
En düşük emekli maaşı için yeni zam oranı belli oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan ve TÜİK enflasyon verileri sonrası yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan teklif ile yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye çıkartılacak.

Yaklaşık 5 milyon emeklinin faydalanacağı düzenlemeden hangi emeklilerin faydalanacağı merak ediliyor. 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL kök maaşı bulunan emeklilerin zam sonrası ne kadar ödeme alacağı araştırılıyor.

En düşük emekli maaşı için kök maaş hesabı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLUYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.

Güler , "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte %12,19, memur emekli sandığı %18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır." dedi.

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

TALİMAT CUMHURBAŞKANI'NDAN

Yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine hükümet çalışma yürüttü. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye çıktı. Bu düzenlemeden yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 917 bine ulaştı. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ay için 69.5 milyar TL olarak hesaplandı.

ZAMDAN HANGİ EMEKLİ NASIL YARARLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur'lular için taban maaş TBMM'de düzenlenen yasa ile belirleniyor. AK Parti tarafından sunulan en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin ardından en çok merak edilen konu, düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağı oldu.

Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ TABLO

Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.

İşte en düşük emekli maaşı için yeni kök maaş tablosu...