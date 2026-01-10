Trend
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Tabloya bak öğren... İşte emekliye 20 bin TL için yeni kök maaş hesabı
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı için en düşük aylık 2026 yılı için yüzde 18.6 artışla 20 bin TL'ye yükseltilmesi için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayan zamdan kimlerin faydalanacağı merak konusu oldu. Emekliye 20 bin TL zam için kök maaş üzerinden yeni hesap yapıldı. İşte en düşük emekli zammı için yeni tablo...
Giriş Tarihi: 10.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:52