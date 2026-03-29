Enerji krizinde yeni aktör Türkiye! Berat Albayrak’ın hamleleri enerjideki dışa bağımlılığımızın seyrini değiştirdi

STRATEJİK HAMLELER SONUÇ VERDİ

Küresel kırılmanın ortasında Türkiye'nin son 10 yılda attığı adımların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Milli Enerji ve Maden Politikası ile birlikte hedefler sistematik şekilde hayata geçirildi. Bugün gelinen noktada Türkiye, kriz dönemlerinde dahi enerji akışını yönetebilen sayılı ülkeler arasında girmeyi başardı.

-Dışa bağımlılık azaldı

-Yerli üretimi arttı

-Enerji arz güvenliğini sağlandı



MİLLİ ENERJİ DOKTRİNİ

2017 yılında ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası, Türkiye'nin enerji kaderini değiştiren en kritik eşiklerden biri oldu. Bu stratejiyle birlikte Türkiye; hedeflerini sahaya indirdi. Bu süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Enerjide bağımsız Türkiye" hedefinin somutlaşması olarak kayıtlara geçti.

-Kendi gemileriyle arama yapma

-Kendi mühendisliğiyle üretim gerçekleştirme