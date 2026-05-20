Enerjide tarihi İstanbul Zirvesi! Türkiye’yi oyun kurucu aktör yapacak

Küresel enerji krizleri ve kritik mineraller yarışının hız kazandığı dönemde İstanbul, enerji diplomasisinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından 22 Mayıs'ta düzenlenecek 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Alkin, Türkiye'nin bor, nadir toprak elementleri ve doğal kaynaklardaki stratejik gücünü merkeze alan INRES 2026'nın, yeni küresel enerji mimarisinde Türkiye'yi oyun kurucu aktör konumuna taşıyacağını vurguladı.