Enerjide tarihi İstanbul Zirvesi! Türkiye’yi oyun kurucu aktör yapacak

Aslında tüm bu başarılı sürecin tam merkezinde, 2016 yılında ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın yer aldığı asla unutulmamalı. Türkiye, o dönemde yalnızca enerji arz güvenliğine değil; aynı zamanda kaynak çeşitlendirmesine, yerli üretime, stratejik madenlere ve enerji diplomasisine dayalı uzun vadeli, sürdürülebilir bir vizyon geliştirdi. Bu vizyonun inşasında Bakan Berat Albayrak'ın öncülüğü ve emeği çok değerli. Bakan Alparslan Bayraktar'ın yürüttüğü strateji ise, bugün yaşanan jeopolitik küresel krizlere karşı, bu sürdürülebilir yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.