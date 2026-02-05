Erken emeklilik için 5 ve 8 yıl detayı! Kapsam genişledi: İşte tüm merak edilenler...
EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını araştırıyor. Yıpranma payı ya da borçlanma yoluyla erken emekli olunabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karar alarak 2026 yılı itibarıyla yıpranma payı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) kapsamını genişletti. Ağır ve riskli işlerde çalışanların emeklilik yaşı 5 yıl erkene çekildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 05.02.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 10:40