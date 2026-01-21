Trend
Ev araba alacaklar için kritik tarih! 400 bin TL fark edecek... Konut ve taşıt kredisi hesapları değişti
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın politika faizi kararına çevrilirken, ev ve araba alacaklar konut ve taşıt kredilerinde yaşanacak değişime odaklandı. Politika faizinde beklentiler doğrultusunda indirim yapılması dahilinde konut ve taşıt kredilerinde yaşanacak düşüş hesaplandı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:15