Ev araba alacaklar için kritik tarih! 400 bin TL fark edecek... Konut ve taşıt kredisi hesapları değişti

KONUT KREDİSİ İÇİN 400 BİN TL DAHA AZ ÖDEME DEMEK

Örnek bir hesaplamaya göre, bugün 1 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaş, 120 ay vade ve yüzde 2,65 faiz oranı ile aylık yaklaşık 28 bin 200 TL taksit ödüyor. Bu durumda toplam geri ödeme yaklaşık 3 milyon 384 bin TL'yi buluyor.