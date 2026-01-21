Trend Galeri Trend Ekonomi Ev araba alacaklar için kritik tarih! 400 bin TL fark edecek... Konut ve taşıt kredisi hesapları değişti

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın politika faizi kararına çevrilirken, ev ve araba alacaklar konut ve taşıt kredilerinde yaşanacak değişime odaklandı. Politika faizinde beklentiler doğrultusunda indirim yapılması dahilinde konut ve taşıt kredilerinde yaşanacak düşüş hesaplandı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:15
Piyasalarda gözler Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın ilk faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanarak yarın politika faizi kararını açıklayacak.

MERKEZ'İN İNDİRİMİ KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNİ AŞAĞI ÇEKECEK

2025'te toplamda 950 baz puan indirime giden ve son olarak 150 baz puan indirimle politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çeken Merkez Bankası'nın ortalama olarak 100 ile 200 baz puan arasında bir indirim yaparak faizi yüzde 36 bandına çekmesi bekleniyor. Politika faizinde olası indirim, konut ve taşıt kredilerinin de gerilemesine yol açacak.

Bankalar konut kredisini ortalama olarak yüzde 2.65 civarında uyguluyor. Sadece Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekmişti.

Taşıt kredilerinde faizler ortalama olarak 3,20-3,50 civarında, en düşük faiz ise 2,85.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 36'ya çekmesi dahilinde:

Konut kredisi faizlerinin 0,35–0,45 puan

Taşıt kredisi faizlerinin 0,40–0,60 puan inmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda olası senaryoya göre konut kredisi faizleri yüzde 2,20, taşıt kredileri ise ortalama olarak 2,75 civarına gerileyecek.

KONUT KREDİSİ İÇİN 400 BİN TL DAHA AZ ÖDEME DEMEK

Örnek bir hesaplamaya göre, bugün 1 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaş, 120 ay vade ve yüzde 2,65 faiz oranı ile aylık yaklaşık 28 bin 200 TL taksit ödüyor. Bu durumda toplam geri ödeme yaklaşık 3 milyon 384 bin TL'yi buluyor.

Politika faizindeki olası indirim sonrası, konut kredisi faizlerinin yüzde 2,20 seviyelerine gerilemesi halinde ise tablo önemli ölçüde değişiyor. Aynı kredi tutarı ve vadede aylık taksit yaklaşık 24 bin 900 TL'ye düşerken, toplam geri ödeme 2 milyon 988 bin TL seviyesine geriliyor.

Bu senaryoya göre, faiz indirimi sonrasında kredi kullanan bir tüketici, ayda yaklaşık 3 bin 300 TL, toplamda ise yaklaşık 396 bin TL daha az ödeme yapmış oluyor.

OTOMOBİL ALACAKLAR İÇİN 60 BİN TL'YE YAKIN AVANTAJ

Mevcut şartlarda 400 bin TL taşıt kredisi kullanan bir tüketici, 36 ay vade ve ortalama yüzde 3,30 faiz oranı ile aylık yaklaşık 20 bin 200 TL taksit ödüyor. Bu kredinin toplam geri ödemesi yaklaşık 726 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında taşıt kredisi oranlarının yüzde 2,75 seviyelerine gerilemesi halinde ise aynı kredi için aylık taksit yaklaşık 18 bin 400 TL'ye düşüyor. Bu durumda toplam geri ödeme yaklaşık 662 bin TL oluyor.

Bu senaryoya göre, faiz indirimi sonrasında kredi kullanan bir tüketici, ayda yaklaşık 1.800 TL, toplamda ise yaklaşık 64 bin TL daha az ödeme yapmış oluyor.

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

5 - Alternatif Bank

Faiz Oranı: % 2,89

• Aylık Taksit: 29.878,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

4 - Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Faiz Oranı: % 2,85

• Aylık Taksit: 29.512,73 TL

• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL

3- Vakıf Katılım

• Kâr oranı: % 2,74

• Aylık Taksit: 28.512,47 TL

• Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL

2- HALKBANK

Faiz Oranı: % 2,69

• Aylık Taksit: 28.060,70 TL

• Toplam Ödeme: 3.394.759,00 TL

1 - Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %2,49

• Aylık Taksit: :26.273,20 TL

• Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

İşte banka banka 400 bin TL'lik taşıt kredisi ödeme planı:

12- Ziraat Katılım (Taşıt Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
11- Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 21.625,84 TL
Toplam Ödeme: 780.530 TL
11- Türkiye Finans (Taşıt Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL
10- Vakıf Katılım (Taşıt Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 21.014,35 TL
Toplam Ödeme: 758.516 TL
9- Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 20.900,59 TL
Toplam Ödeme: 754.721 TL
8 - Garanti BBVA

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 732.754 TL
7 - Akbank

Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 760.183 TL