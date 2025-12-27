Ev, araba alacaklara yılın son fırsatı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizinde banka banka en düşük oran

İHTİYAÇ KREDİLERİ

İhtiyaç kredilerinde genel piyasa ortalaması %3,00 - %3,50 bandında seyretse de, bazı bankaların özellikle faizsiz 50 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları bu ortalamayı aşağı çekiyor.

Bankaların sunduğu teklifler incelendiğinde en avantajlı teklif yüzde 2,74'lük en düşük faiz oranı ile Garanti bankası oldu.

Bu bankayı, %2,79 ile Alternatif Bank, %2,99 ile QNB ve TEB, %3,44 ile ING ve %3,49 Yapı Kredi takip etti.