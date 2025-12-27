Trend Galeri Trend Ekonomi Ev, araba alacaklara yılın son fırsatı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizinde banka banka en düşük oran

Yeni yıla ev, araba sahibi olarak girmek isteyenler, bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde son durumu araştırıyor. Bir kamu bankası 'yılın son fırsatı' niteliğindeki kredi faiz indirimini duyurdu. Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde hangi banka en düşük faiz oranlarını veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi kaç TL? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:12
Merkez Bankası'nın temmuz ayından itibaren politika faizinde 650 baz puanlık indirime gitmesi yeni yıl öncesi konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirimi beraberinde getirdi. Konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,65'e gerilerken, taşıt kredilerinde yüzde 2,94'e kadar çekildi.

İhtiyaç kredilerinde ise bu oran yüzde %1,59 bandına kadar indi.

KAMU BANKASINDAN KONUT KREDİSİNDE BÜYÜK KAMPANYA

Konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,65'e gerilerken, bir kamu bankası konut kredisi faiz oranını bu sınırın da altına çekti.

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a indirdi.

EV ALACAKLAR İÇİN YILIN SON FIRSATI

Kamu bankasının faiz indirimi adımıyla konut kredisi ödemelerinde ciddi düşüş yaşandı. 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin toplam geri ödemesi 3 milyon 354 bin 838 TL'den 3 milyon 152 bin 760 TL'ye düştü. Aylık taksitler yaklaşık 1.500 TL azalırken, toplam faiz yükü 202 bin 78 TL geriledi.

TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM

Yeni yıla araç sahibi olarak girmek isteyenler için bankalar taşıt kredilerinde de kampanyalarını başlattı. Hali hazırda bankalar taşıt kredisinde 400 bin TL'ye kadar kredi sunuyor.

Bankaların sunduğu teklifler incelendiğinde, ortalama taşıt kredisi faiz oranının %3,00 - %3,20 bandında yoğunlaştığı görülüyor. Listede öne çıkan ve en avantajlı teklifi sunan banka yüzde 2,85 faiz oranıyla Garanti BBVA olurken, katılım bankaları tarafında ise bir bankanın yüzde 2,94 kâr payı oranı dikkat çekiyor.

En düşük faiz oranı olan yüzde 2,85 baz alınarak yapılan hesaplamalara göre örnek taşıt kredisi ödeme planları şu şekilde:

Kredi Tutarı Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme
200.000 TL %2,85 ~8.976 TL ~430.848 TL
400.000 TL %2,85 ~17.952 TL ~861.696 TL
İHTİYAÇ KREDİLERİ

İhtiyaç kredilerinde genel piyasa ortalaması %3,00 - %3,50 bandında seyretse de, bazı bankaların özellikle faizsiz 50 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları bu ortalamayı aşağı çekiyor.

Bankaların sunduğu teklifler incelendiğinde en avantajlı teklif yüzde 2,74'lük en düşük faiz oranı ile Garanti bankası oldu.

Bu bankayı, %2,79 ile Alternatif Bank, %2,99 ile QNB ve TEB, %3,44 ile ING ve %3,49 Yapı Kredi takip etti.

%2,74 faiz oranı üzerinden 125.000 TL tutarındaki bir ihtiyaç kredisinin tahmini ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı Aylık Faiz Oranı Vade Aylık Taksit (Yaklaşık) Toplam Geri Ödeme
125.000 TL %2,74 24 Ay ~7.725 TL ~185.400 TL
İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

5 - Alternatif Bank

• Faiz Oranı: % 2,89

• Aylık Taksit: 29.878,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

4 - Türk Ekonomi Bankası (TEB)

• Faiz Oranı: % 2,85

• Aylık Taksit: 29.512,73 TL

• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL

3- Vakıf Katılım

• Kâr oranı: % 2,74

• Aylık Taksit: 28.512,47 TL

• Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL

2- HALKBANK

• Faiz Oranı: % 2,69

• Aylık Taksit: 28.060,70 TL

• Toplam Ödeme: 3.394.759,00 TL

1 - Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %2,49

• Aylık Taksit: :26.273,20 TL

• Toplam Ödeme: 3.152.784 TL