Ev, araba alacaklara yılın son fırsatı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizinde banka banka en düşük oran
Yeni yıla ev, araba sahibi olarak girmek isteyenler, bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde son durumu araştırıyor. Bir kamu bankası 'yılın son fırsatı' niteliğindeki kredi faiz indirimini duyurdu. Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde hangi banka en düşük faiz oranlarını veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi kaç TL? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:12