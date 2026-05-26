Ev, arsa ve dükkan sahipleri için son viraj! Emekliler emlak vergisinden muaf mı? İşte ayrıntılar...

Emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemeleri, resmi takvimin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Belediye vezneleri esnek mesaiye geçti. Ödemeler online da yapılabiliyor. Vergisini ödemeyene aylık yüzde 3,7 faiz uygulanacak. Belirli şartı taşıyan emekliler, engelliler ve şehit yakınları olmak üzere bazı kesimler vergiden muaf tutuluyor. Peki emlak taksiti nasıl ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf tutuluyor? Şartlar ne? İşte ayrıntılar...

SEDA TABAK
Giriş Tarihi: 26.05.2026 06:12 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 06:19
2026 yılı emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Mayıs ayı sonunda tamamlanması gereken ödeme süreci, resmi takvimin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Emlak vergisi ödemelerinde gecikme yaşanması halinde aylık yüzde 3,7 gecikme zammı uygulanıyor. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri kasım ayında yapılacak. İsteyen vatandaşlar ise verginin tamamını ilk ödeme döneminde tek seferde yatırabiliyor.

EMEKLİ VE ENGELLİLER MUAF MI?

Mevzuata göre belirli şartları sağlayan bazı vatandaşlar için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması devam ediyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan emekliler, geliri bulunmayan kişiler, engelliler, gaziler ile şehit yakınları belirli koşullar altında emlak vergisi muafiyetinden faydalanabiliyor.

Konut niteliği taşımayan ya da mesken vasfını kaybeden taşınmazlar bu uygulamadan yararlanamıyor. Konutunun bir kısmını ticari amaçlarla üçüncü kişilere kullandıranlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanamıyor. Tek konuta hisseli sahip olan eşler de hisseleri oranında istisnadan yararlanabiliyor. Evin toplam brüt alanı 200 metrekareyi aşanlar istisnadan yararlanamıyor.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ DE VAR

Emlak vergisiyle birlikte çevre temizlik vergisi ödemeleri de dikkat çekiyor. Konutlarda bu bedel genellikle su faturalarına yansıtılırken, işyeri ve ticari taşınmazlarda belediyeler tarafından ayrıca tahakkuk ettiriliyor.

Özellikle dükkân, mağaza, ofis, depo ve ticari kullanım niteliği taşıyan taşınmaz sahiplerinin çevre temizlik vergisi yükümlülüklerini de kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.

YENİ EV ALANLAR BİLDİRİM YAPMALI

Uzmanlar ayrıca yeni taşınmaz satın alan vatandaşların belediyelere emlak vergisi bildiriminde bulunmaları gerektiğini hatırlatıyor. Taşınmazın kullanım amacı, yüzölçümü veya niteliğinde değişiklik olması durumunda da belediye kayıtlarının güncellenmesi gerekiyor.

Satış, miras, cins değişikliği veya yapı kullanma izin belgesi gibi işlemlerin emlak vergisi açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği ifade edilirken, belediye kayıtlarının güncel tutulmasının ileride oluşabilecek hukuki ve mali sorunların önüne geçebileceği belirtiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi değeri, her dört yılda bir oluşturulan takdir komisyonları tarafından tespit ediliyor. 2025 yılında, 2026'ya ait arsa ve arazi metrekare birim değerleri yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme kapsamında ise bu yıl hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerinin iki katını aşamayacak.

Konutlarda emlak vergisi oranı, büyükşehir belediyesi sınırları içinde binde 2, büyükşehir olmayan illerde ise binde 1 olarak uygulanıyor. İş yerlerinde bu oran büyükşehirlerde binde 4, diğer illerde binde 2 seviyesinde hesaplanıyor. Arsalarda büyükşehirlerde binde 6, diğer illerde binde 3 oranı uygulanırken; arazilerde büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde ise binde 1 oranı esas alınıyor.

Bunun yanı sıra hesaplanan emlak vergisine ek olarak, verginin yüzde 10'u oranında "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" da tahsil ediliyor.

VERGİ TUTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar emlak vergisi borçlarını, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" hizmeti aracılığıyla görüntüleyebiliyor. Ayrıca vergi tutarı, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ya da ilgili belediyeye doğrudan başvuru yapılarak da öğrenilebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan başvuru yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden online ödeme imkanı da bulunuyor. Bunun yanında vatandaşlar, internet bankacılığı aracılığıyla da emlak vergisi ödemelerini yapabiliyor.

İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi kasım ayında yatırılacak. Ödeme için son tarih 30 Kasım olacak.

