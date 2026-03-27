Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL'nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

Ev sahiplerinini kira gelir beyannamesi vermesi için süre giderek daralıyor. 2025 yılında en az 47 bin TL'nin üzerinde kira geliri olan ev sahiplerini ilgilendiren süreç 31 Mart'ta sona erecek. Peki kimler beyanname vermek zorunda? Hangi kalemler vergiden düşüyor? Ödemeler kaç taksitle yapılabiliyor? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.03.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 11:57
Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

Kira geliri elde eden mülk sahipleri için beyanname sürecinde sona geliniyor.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

31 MART SON TARİH

1 Mart'ta başlayan kira gelir vergi beyannamesi süreci 5 gün sonra bitiyor. Gayrimenkul sahiplerinin 31 Mart'a kadar beyannamelerini vermesi gerekiyor. Süreyi kaçıran ev sahipleri cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

Beyan Sayısında Artış Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 450 bin adres denetlenirken, 370 bin kişi ilk kez beyanname verdi. Türkiye genelinde kira geliri beyan eden mükellef sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

2025 yılı için:

Konuttan 47 bin liranın üzerinde,
İş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler

gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Bu tutarların altında gelir elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

HANGİ KALEMLER VERGİ AVANTAJI SAĞLIYOR?

Kira beyannamesi doldururken gerçek gider yöntemi seçilirse aydınlatma, ısıtma, onarım, asansör ve idare, sigorta giderleri gelirden düşülebiliyor. Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde iktisap bedelinin yüzde 5'i de gider olarak gösterilebiliyor.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

GÖTÜRÜ GİDER SEÇENEĞİ DE VAR

Beyannamede bir diğer seçenek olan götürü gider yönteminde ise herhangi bir belge sunulmadan işlem yapılabiliyor. Bu yöntemde, istisna tutar düşüldükten sonra kalan gelirin %15'i gider olarak kabul edilerek vergiden indiriliyor.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULACAK?

Mülk sahipleri, Başkanlığın "gib.gov.tr" internet adresindeki "Hazır Beyanname Sistemi " üzerinden beyanname işlemlerini yapabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden de hazır beyana ulaşılabilecek. Ayrıca, vergi dairelerinden de beyanname verilebilecek

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

GEÇMİŞ BORCU OLAN NE YAPACAK?

Geçmiş veya gelecek yıllar için kira gelirinin tahsil edilmesi halinde beyanname ne zaman verilecek?

Mükellefler tarafından geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılacak. Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, ilgili olduğu yılın geliri olacak. Buna göre beyan edilecek.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

KİMLER İSTİSNA OLACAK?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 2025 için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler, istisnadan yararlanamayacak.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

GURBETÇİLER BEYANNAME VERECEK Mİ?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alabilecek. Ayrıca, beyannameyi Hazır Beyan Mobil Uygulaması aracılığıyla da cep telefonlarından gönderebilecek.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

ORTAK MESKEN İÇİN NASIL VERİLECEK?

Kişilerden her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

CEZA VERİLECEK Mİ?

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

GELİR VERGİSİ NASIL ÖDENECEK?

Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebilecek.

Ev sahipleri için son tarih 31 Mart! 47 bin TL’nin üstünde kira alanlar için zorunlu: İşte tüm ayrıntılar

ÖDEMELER KAÇ TAKSİTLE YAPILACAK?

Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksiti de 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.