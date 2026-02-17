Ev satışında yeni dönem başladı! 684 bin TL cezası var... İşte EİDS sisteminin tüm ayrıntıları...

YETKİ SÜRESİ EN A Z 3 AY

Yetki süresi 3 aydan kısa olamıyor. Ayrıca emlak işletmesine verilen yetkinin iptali de mümkün. Ancak yetkinin iptali halinde ilan yayından hemen kalkmıyor. İptal işlemi, yeni ilan girişine veya ilanın yayın süresi bitiminde yenilenmesine engel oluyor. Yetki iptal edilebildiği gibi süresi en az 3 ay olmak şartıyla uzatılabiliyor. Emlakçıya verilen yetki kimi zaman endişe de yaratıyor. 'Acaba bu yetki ile tapuda işlem yapılır mı?' soruları soruluyor. Oysa bu yetki sadece emlak işletmesince ilan platformunda ilanın verilmesine ilişkin. Bu izinle taşınmaz hakkında tapu işlemi yapılması mümkün değil.