Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Ev satışında yeni dönem başladı! 684 bin TL cezası var... İşte EİDS sisteminin tüm ayrıntıları...
Ev satışında yeni dönem başladı! 684 bin TL cezası var... İşte EİDS sisteminin tüm ayrıntıları...
Konutta şeffaflığın sağlanması ve spekülatif artışların önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Sistem, ayakçı denilen yetkisiz emlakçıları ortadan kaldıracak.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 06:58