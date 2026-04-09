Trend Galeri Trend Ekonomi Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

Yeni ev ve araba alma planı yapanlar banka banka en düşük kredi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde konut ve taşıt kredi faizi oranları yeniden şekillendi. Peki en düşük kredi hangi bankada? İşte banka banka konut ve taşıt kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 09.04.2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 13:28
Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmelerle değerli metallerde dalgalanma sürerken, birikimlerini değerlendirmek isteyenler ev ve araba alma planı yapıyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca kişi bütçelerine destek olacak konut ve taşıt kredileri için uygun faiz oranlarını araştırıyor. Bankaların yüzde 40,00 fonlanmasıyla bir yandan mevduat faizleri artarken, diğer yandan konut ve taşıt kredilerinde de yükselişler yaşandı.

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesinde konut ve taşıt kredisi faiz oranları yeniden şekillenmeye başladı.

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM

Hali hazırda yüzde 2,49'luk en düşük konut kredisi belirli kredi oranlarında yüzde 2,59'a yükseldi. Taşıt kredilerinde ise en düşük faiz oranı yüzde 2.99.

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

9- Şekerbank
• Faiz Oranı: %3,58
• Aylık Taksit: 36.333,58 TL
• Toplam Ödeme: 4.379.629,60 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

8 - ICBC Bank Turkey
• Faiz Oranı: %3,42
• Aylık Taksit: 34.815,50 TL
• Toplam Ödeme: 4.197.544,00 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

7 - DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 33.778,51 TL
Toplam Ödeme: 4.078.521 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

6 - Alternatif Bank

• Faiz Oranı: % 2,89

• Aylık Taksit: 29.878,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

5 - Türk Ekonomi Bankası (TEB)

• Faiz Oranı: % 2,85

• Aylık Taksit: 29.512,73 TL

• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

4 - Vakıf Katılım

• Kâr oranı: % 2,74

• Aylık Taksit: 28.512,47 TL

• Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

3 - Halkbank
• Faiz Oranı: %2,69
• Aylık Taksit: 28.060,70 TL
• Toplam Ödeme: 3.404.086,00 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

2 - QNB – Standart Mortgage
• Faiz Oranı: %2,49
• Aylık Taksit: 26.273,20 TL
• Toplam Ödeme: 3.178.034,00 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

1 - Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %2,49

• Aylık Taksit: :26.273,20 TL

• Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

Not: Ziraat Bankası 1 milyon TL'nin üzerindeki finansmanlarda 2.59'dan 3,19'a kadar oranlar uygulayabiliyor.

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

İşte banka banka 400 bin TL'lik taşıt kredisi ödeme planı:

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

9- ICBC Bank Turkey
• Faiz Oranı: %6,00
• Aylık Taksit: 33.438,58 TL
• Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

8 Halkbank
• Faiz Oranı: %4,89
• Aylık Taksit: 28.530,65 TL
• Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

7 – Anadolubank
• Faiz Oranı: %4,82
• Aylık Taksit: 28.230,03 TL
• Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

6 – Ziraat Bankası
• Faiz Oranı: %4,79
• Aylık Taksit: 28.101,55 TL
• Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

5 – ALJ Finans
• Faiz Oranı: %3,99
• Aylık Taksit: 24.757,30 TL
• Toplam Ödeme: 893.562 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

4 – Şekerbank
• Faiz Oranı: %3,50
• Aylık Taksit: 22.793,53 TL
• Toplam Ödeme: 822.567 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

3– Alternatif Bank (2. El)
• Faiz Oranı: %3,49
• Aylık Taksit: 22.754,17 TL
• Toplam Ödeme: 821.150 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

2 – Alternatif Bank
• Faiz Oranı: %3,19
• Aylık Taksit: 21.587,38 TL
• Toplam Ödeme: 779.145 TL

Ev ve araba alacaklar için en düşük kredi hangi bankada? İşte güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranları

1 – Albaraka
• Kâr Payı Oranı: %2,99
• Aylık Taksit: 20.824,91 TL
• Toplam Ödeme: 749.716 TL