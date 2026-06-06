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Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın
Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın
Ticaret Bakanlığı, özellikle yaz aylarında artış gösteren sahte yetkili servis dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı. Klima, buzdolabı ve derin dondurucu gibi ürünlerde mağduriyetlerin arttığına dikkat çekildi.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 11:07