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Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

Ticaret Bakanlığı, özellikle yaz aylarında artış gösteren sahte yetkili servis dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı. Klima, buzdolabı ve derin dondurucu gibi ürünlerde mağduriyetlerin arttığına dikkat çekildi.

Giriş Tarihi: 06.06.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 11:07
Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

Ticaret Bakanlığı, klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe vatandaşların sahte servis tuzağına düşmemesi için uyarıda bulundu.

Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahte yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren kişi ve firmalara karşı denetim ve idari yaptırımların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

"ARAMA MOTORLARI YANILTICI OLABİLİYOR"

Açıklamada, tüketicilerin çoğunlukla internet arama motorları üzerinden servis aradığı ancak bu yöntemin her zaman güvenilir sonuç vermediği vurgulandı.

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Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

Bakanlık, şu ifadelere yer verdi: "Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak görünürlük kazanan bazı kişi veya firmalar, yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtıyor ve bu yolla tüketicilerimizi yanıltıyor."

Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

SAHTE SERVİSLER CİDDİ MAĞDURİYETLERE YOL AÇIYOR

Bakanlık açıklamasında sahte servislerin tüketiciler açısından ciddi riskler oluşturduğu belirtildi.

Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

"Fahiş servis ücretleri, orijinal olmayan yedek parça kullanımı, ürünün hasarlı ya da hiç onarılmadan iade edilmesi, garanti kapsamının dışında kalma ve hatta ürünün tamamen kaybedilmesi gibi mağduriyetler yaşanabiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

Ayrıca bazı durumlarda kişisel verilerin talep edilmesiyle dolandırıcılık girişimlerinin de görülebildiği aktarıldı.

Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

SERBİS İLE GÜVENLİ SERVİS DÖNEMİ

Bakanlık, tüketicilerin yetkili servislere tek bir güvenilir kaynaktan ulaşabilmesi için Servis Bilgi Sistemi'nin (SERBİS) devreye alındığını hatırlattı.

Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

Sisteme www.servis.gov.tr adresi üzerinden erişilebildiği belirtilerek, üretici ve ithalatçı firmalara yetkili servis bilgilerini güncel ve eksiksiz girme zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

"TEYİT ETMEDEN HİZMET ALMAYIN" UYARISI

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara servis hizmeti almadan önce mutlaka üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

Açıklamada ayrıca, "Tüketicilerimizin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için; servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmeleri, internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu ise üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya SERBİS üzerinden teyit etmeleri büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI