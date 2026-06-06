Evinde kliması ve beyaz eşyası bozulanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı, paranızdan olmayın

Bakanlık, şu ifadelere yer verdi: "Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak görünürlük kazanan bazı kişi veya firmalar, yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtıyor ve bu yolla tüketicilerimizi yanıltıyor."