Evlenecek gençlere 250 bin TL destek! Gelir şartı yükseltildi! İşte evlillik kredisinin detayları...

YAŞ GRUPLARINA GÖRE YENİ KREDİ TUTARLARI

2026 yılındaki yeni düzenlemeyle birlikte kredi miktarı, eşlerin yaş durumuna göre iki farklı kategoride belirlendi:

Başvuru anında her iki eşin de 18-25 yaş aralığında (26 yaşından gün almamış) olması durumunda ödenecek tutar: 250.000 TL

Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurular için belirlenen miktar: 200.000 TL

Bu yeni tutarlar, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren yapılan başvuruları kapsıyor. Ayrıca, nikah tarihi veya bildirimi nedeniyle ödemesi Ocak 2026'ya sarkan çiftler de bu artırılmış rakamlardan faydalanma hakkına sahip olacak.