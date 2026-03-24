Evlenecek gençlere 250 bin TL destek! Gelir şartı yükseltildi! İşte evlillik kredisinin detayları...

Yeni bir hayat kurmaya hazırlanan binlerce gencin gözü kulağı bu haberde! Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanan destek paketinde dev bir güncellemeye gidildi. Peki, 2026 yılı itibarıyla evlilik kredisi tutarı ne kadar artırıldı? Yaş sınırı ve gelir şartında yapılan kritik değişiklikler neler? İşte evlenecek çiftlerin merakla beklediği tüm detaylar ve adım adım başvuru rehberi...

Giriş Tarihi: 24.03.2026 14:49
GENÇLERE MÜJDELİ HABER: DESTEK MİKTARI KATLANIYOR

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin omuzlarındaki maddi yükü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen projede yeni bir döneme giriliyor. Bakanlık, daha önce 150.000 TL olarak uygulanan kredi desteğini, Ocak 2026 itibarıyla enflasyon ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yukarı yönlü revize etti. Üstelik bu artıştan sadece yeni başvuranlar değil, belirli şartları taşıyan mevcut adaylar da yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, evlilik yolundaki gençlerin en büyük dayanağı olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısını sağlamlaştırmak ve genç kuşakları toplumsal risklerden uzak tutmak hedefiyle yürütülen projede ulaşılan dev rakamı paylaştı. Bakan Göktaş, 81 ilin tamamını kapsayan bu devasa destek bütçesinin 10 milyar TL sınırını geride bıraktığını müjdeledi.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE YENİ KREDİ TUTARLARI

2026 yılındaki yeni düzenlemeyle birlikte kredi miktarı, eşlerin yaş durumuna göre iki farklı kategoride belirlendi:

Başvuru anında her iki eşin de 18-25 yaş aralığında (26 yaşından gün almamış) olması durumunda ödenecek tutar: 250.000 TL

Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurular için belirlenen miktar: 200.000 TL

Bu yeni tutarlar, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren yapılan başvuruları kapsıyor. Ayrıca, nikah tarihi veya bildirimi nedeniyle ödemesi Ocak 2026'ya sarkan çiftler de bu artırılmış rakamlardan faydalanma hakkına sahip olacak.

GELİR ŞARTI GÜNCELLENDİ

Projedeki tek güncelleme rakamlar değil. Daha önce asgari ücretin 2.3 katı olarak uygulanan gelir sınırı, 2.5 katına yükseltilerek daha fazla çiftin destekten yararlanmasının önü açıldı.

ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA ÖDEMELERİ ERTELEME İMKANI

Ayrıca sosyal bir destek olarak; kredi kullanan çiftler çocuk sahibi olduklarında, talep etmeleri halinde borç ödemelerini her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek. Bu hakka dair tüm detaylar vakfın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR? (GÜNCEL BAŞVURU ŞARTLARI)

Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin taşıması gereken temel kriterler şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ülkede ikamet etmek.
  • Başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında bulunmak.
  • Üzerine kayıtlı bir taşınmaz veya hisse sahibi olmamak.
  • Resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak.
  • Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim ile danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek.
  • Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
  • Daha önce bu projeden kredi kullanmamış olmak.
ADIM ADIM BAŞVURU EKRANI: NASIL YAPILIR?

Başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. İzlemeniz gereken yol haritası ise oldukça basit:

  • Giriş: "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresine giderek "Başvuru Yap" butonuna basın.
  • e-Devlet Onayı: Otomatik olarak yönlendirildiğiniz e-Devlet kapısında kimlik bilgilerinizle giriş yapın.
  • Arama ve Seçim: Arama çubuğuna "Evlenecek Gençlerin Desteklenme Projesi" yazarak ilgili sayfaya ulaşın.
  • Onay Süreci: "Yeni Başvuru" sekmesine tıklayın, karşınıza çıkan Bilgilendirme Tutanağını dikkatle okuyup onaylayarak işleminizi tamamlayın.

Vatandaşlar detaylı sorular için Alo 144 Sosyal Yardım Hattı veya Alo 183 üzerinden destek alabilecekler.