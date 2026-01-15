Trend Galeri Trend Ekonomi FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA! Rekabet arttı, 90 bin TL'ye dayandı: Faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi…

Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu. Yeni yılla beraber nakit ihtiyacı olanlar için faizsiz kredi tutarları güncellendi. Bazı bankalarda kredi ödemeleri 90 bin TL'ye kadar çıkıyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi…

Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 10:15
Yeni yılla beraber faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitleri güncellendi. Bankalar özellikle ilk müşterileri için faizsiz kredi imkanlarını genişletti. Bankalar arasında müşteri rekabeti sürerken faiz maliyetini ödemek istemeyenler bankalardaki uygun koşulları araştırıyor. Faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi…

Özellikle yeni müşterilere sağlanan faizsiz kredi imkânı "vade farksız" kredi seçenekleriyle de destekleniyor. Bankalar 10 bin liradan 90 bin liraya kadar değişen rakamlarda faizsiz kredi imkânı sağlıyor.

TEB

Banka yeni müşterilerine 10 bin TL tutarında 0 faizli nakit avans imkanı sağlıyor. Faizsiz krediden yaralanmak isteyenler için istenen şart ise TEB kredi kartına başvuru.

İŞ BANKASI

İş Bankası da 25 bin TL tutarında Faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlıyor. Banka yeni müşteriler için sağladığı imkan için İşCep'ten İş Bankası müşterisi olmak şartını koşuyor.

AKBANK

Bankanın yüzde 0 faizli taksitli avansını almak için Akbank kredi kartına başvurusu yapmak gerekiyor. Tutar ise 25 bin lira.

GARANTİ BANKASI

Faizsiz kredi ve taksitli avans hesap teklifi sunan banka tutar 75 bin TL'ye kadar çıkıyor. Şart ise Garanti BBVA Mobil'den müşterisi olmak.

QNB FİNANSBANK

Bankada tutar 85 bin TL olarak açıklanırken imkandan yararlanmak için QNB kredi kartı kullanımı şart söz konusu.

DENİZBANK
0 faizli kredi tutar Denizbank'ta 90 bin TL'ye kadar yükseldi. Banka ayrıca 3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi ve
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı sağlıyor. MobilDeniz'den yeni müşteri olma şartı aranıyor.
Bankalardaki bu kampanyalar ilk kez işlem yapacak yeni müşterileri kapsıyor.