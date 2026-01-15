Trend
Galeri
Trend Ekonomi
FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA! Rekabet arttı, 90 bin TL'ye dayandı: Faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi…
FAİZSİZ KREDİ SON DAKİKA! Rekabet arttı, 90 bin TL'ye dayandı: Faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi…
Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu. Yeni yılla beraber nakit ihtiyacı olanlar için faizsiz kredi tutarları güncellendi. Bazı bankalarda kredi ödemeleri 90 bin TL'ye kadar çıkıyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi…
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 10:15