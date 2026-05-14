Fındıkta bayramı bekleyen üzüldü! Şifa deposunun fiyatı düştü: İşte il il fındık fiyatları

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinde serbest piyasada fındık fiyatları Kurban Bayramı öncesinde düşüşe geçti. Fiyatlar 159 TL ile 218 TL arasında değişirken, sektörde bayram sonrası hareketlilik bekleniyor. Peki fındık fiyatları ne kadar? İşte şehir şehir bölge bölge fındık fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 16:20
Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları Kurban Bayramı öncesinde düşüş eğilimine girdi. Geçtiğimiz hafta 230 lira seviyelerinde işlem gören fındık fiyatları, son günlerde randımana göre 210 ila 220 lira bandına geriledi. Akyazı'da 159 TL'den satılan fındık fiyatı, Tirebolu ve Bulancak'a 218 TL'den satılıyor.

ÜRETİCİNİN ELİNDE YÜKSEK MİKTARDA FINDIK VAR

Sektör temsilcileri, piyasadaki hareketliliğin bayram öncesi oluşan nakit ihtiyacından kaynaklandığını belirtirken, üreticinin elinde halen önemli miktarda ürün bulunduğuna dikkat çekti.

Sezonun sonuna yaklaşılmasına rağmen üreticinin elindeki fındık miktarının geçmiş yıllara göre yüksek seviyede olduğu ifade ediliyor. Geçmiş dönemlerde bu aylarda üreticinin elindeki ürün oranının yüzde 10'lara kadar düştüğü belirtilirken, bu sezon yaklaşık yüzde 40 seviyelerinde ürün kaldığı değerlendiriliyor.

FİYAT YÜKSELECEK DİYE BEKLEYENLER ZARAR ETTİ

Fiyatların sezon boyunca daha yüksek seviyelere çıkacağı beklentisiyle ürününü elinde tutan bazı üreticilerin beklediği sonucu alamadığı, buna karşın erken satış yapanların daha avantajlı olduğu ifade ediliyor.

BAYRAM SONRASI YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Piyasada Kurban Bayramı sonrası yeniden yukarı yönlü hareketlilik yaşanabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, arz-talep dengesi ve üreticinin elindeki ürün miktarının fiyatların seyrinde belirleyici olacağını kaydediyor.

Güncel fındık fiyatları listesi şu şekilde:

Bölge Fiyat (TL)
Akçaabat 178
Akçakoca 167
Akyazı 159
Alaplı 167
Aralık 180
Artvin 170
Bartın 165
Bolu 165
Bulancak 218
Çarşamba 164
Düzce 169
Ereğli 165
Espiye 170
Fatsa 216
Feneri 186
Giresun 160
Görele 210
Giresun 185
Gölyanı 214
Gürgençtepe 178
Hendek 163
Kandıra 162
Karasu 160
Kastamonu 170
Kocaali 163
Kocaeli 165
Ordu 189
Perşembe 188
Rize 172
Sakarya 165
Salıpazarı 168
Samsun 170
Sinop 170
Terme 168
Tirebolu 218
Tokat 177
Trabzon 185
Uluönder 187
Ünye 186
Vakfıkebir 174
Yığılca 162
Zonguldak 165
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
