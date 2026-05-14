Fındıkta bayramı bekleyen üzüldü! Şifa deposunun fiyatı düştü: İşte il il fındık fiyatları

Güncel fındık fiyatları listesi şu şekilde:
|Bölge
|Fiyat (TL)
|Akçaabat
|178
|Akçakoca
|167
|Akyazı
|159
|Alaplı
|167
|Aralık
|180
|Artvin
|170
|Bartın
|165
|Bolu
|165
|Bulancak
|218
|Çarşamba
|164
|Düzce
|169
|Ereğli
|165
|Espiye
|170
|Fatsa
|216
|Feneri
|186
|Giresun
|160
|Görele
|210
|Giresun
|185
|Gölyanı
|214
|Gürgençtepe
|178
|Hendek
|163
|Kandıra
|162
|Karasu
|160
|Kastamonu
|170
|Kocaali
|163
|Kocaeli
|165
|Ordu
|189
|Perşembe
|188
|Rize
|172
|Sakarya
|165
|Salıpazarı
|168
|Samsun
|170
|Sinop
|170
|Terme
|168
|Tirebolu
|218
|Tokat
|177
|Trabzon
|185
|Uluönder
|187
|Ünye
|186
|Vakfıkebir
|174
|Yığılca
|162
|Zonguldak
|165