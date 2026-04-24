Goldman Sachs: Hürmüz Boğazı açılırsa körfez petrol üretimi hızla toparlanabilir

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde Körfez'de petrol üretiminin hızlı şekilde toparlanabileceğini öngörüyor. İşte petrol piyasasındaki son durum ve güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:54
Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli şekilde açılması durumunda Körfez'de petrol üretiminin büyük ölçüde hızlı bir şekilde toparlanabileceğini öngörüyor.

Ancak banka, tanker kapasitesindeki daralma, kuyu hasarları ve ülkelere özgü risklerin tam normalleşme sürecini geciktirebileceği uyarısında da bulunuyor.

Rapora göre, Körfez'in günlük yaklaşık 14,5 milyon varil ham petrol üretimi, yani savaş öncesi arzın yaklaşık yüzde 57'si Nisan ayında devre dışı kaldı.

Goldman Sachs, bu kaybın fiziksel altyapı hasarından ziyade büyük ölçüde stok yönetimi ve operasyonel kararlarla ilgili olduğunu belirtiyor.

YEDEK KAPASİTE TOPARLANMADA KRİTİK ROL OYNAYABİLİR

Banka, boğazın kalıcı ve güvenli şekilde yeniden açılması halinde, yeni saldırı riski oluşmadıkça üretimin hızlı biçimde normale dönebileceğini ifade ediyor.

Bu süreçte özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahip olduğu yedek üretim kapasitesi öne çıkıyor.

LOJİSTİK VE ALTYAPI KISITLARI RİSK OLUŞTURUYOR

Goldman Sachs, toparlanma sürecinde iki temel kısıta dikkat çekiyor. Körfez'de boş tanker kapasitesinin yaklaşık yüzde 50 oranında azaldığı ve bunun lojistik akışı zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Ayrıca uzun süre kapalı kalan kuyularda, özellikle düşük basınçlı rezervuarlarda üretim hızının düşebileceği ve yeniden tam kapasite için maliyetli bakım süreçlerinin gerekebileceği ifade ediliyor.

ÜLKE BAZLI FARKLILIKLAR ÖNE ÇIKIYOR

Bölgesel toparlanmanın ülkeden ülkeye değişeceği vurgulanırken, İran ve Irak'ın Suudi Arabistan'a kıyasla daha büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu değerlendiriliyor. Mevcut tahminlere göre Körfez üreticileri, boğazın yeniden açılmasından sonraki üç ay içinde kaybedilen üretimin yaklaşık yüzde 70'ini, altı ay içinde ise yüzde 88'ine kadarını geri kazanabilir.

İŞTE PETROL PİYASALARINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER VE GÜNCEL RAKAMLAR...

Petrol fiyatları, ABD-İran geriliminin arz akışlarını riske atmasıyla beşinci gününde de yükselerek son ayların en uzun kazanç serisine ulaştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar ve artan jeopolitik riskler, Brent'i 106 doların üzerine taşıdı.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik belirsizliğin arz akışlarını tehdit etmesiyle üst üste beşinci gününde de yükselişini sürdürdü. Bu hareketle petrol, Ocak ayından bu yana en uzun kazanç serisine ulaştı.

Brent petrolün varil fiyatı 106 doların üzerine çıkarak haftalık bazda yaklaşık yüzde 18'lik artışa yönelirken, ABD ham petrolü (WTI) 97 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Konuya yakın ABD'li yetkililere göre, Donald Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalar ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürme kararı, Pakistan gibi arabulucu ülkeler aracılığıyla yürütülen diplomatik temasları olumsuz etkiledi.

Şubat ayı sonunda başlayan çatışmalar enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açarken, Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanma noktasına gelmesi Basra Körfezi'ndeki petrol ve doğal gaz sevkiyatını ciddi biçimde sekteye uğrattı. Barış görüşmelerine ilişkin artan endişeler ve yükselen askeri tansiyon, petrol fiyatlarında jeopolitik risk primini artırıyor.

Vadeli petrol kontratları, Trump'ın ABD Donanması'na boğaza mayın döşeyen unsurlara karşı "vur ve batır" talimatı verdiğini açıklamasının ardından Perşembe günü yukarı yönlü hareket etti.

Aynı süreçte ABD güçlerinin Hint Okyanusu'nda İran petrolü taşıyan bir süpertankere müdahale ettiği ve deniz ablukasının genişletildiği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği büyük ölçüde durma noktasına gelirken, yalnızca İran bağlantılı sınırlı sayıda geminin geçişi gözlemleniyor.

Washington ile Tahran arasında müzakereleri yeniden başlatma girişimleri ise İran'ın nükleer programı ve İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonları gibi kritik başlıklarda tıkanmış durumda. Trump ayrıca Lübnan'daki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Goldman Sachs analistleri, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve yeni saldırıların yaşanmaması halinde Basra Körfezi'ndeki üretimin toparlanmasının birkaç ay sürebileceğini belirtiyor.

Banka, Nisan ayında günlük üretimin yaklaşık 14,5 milyon varil seviyesine gerileyerek yüzde 50'den fazla düşüş gösterebileceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
