Goldman Sachs uyardı: Hürmüz Krizi küresel petrol stoklarını tarihi dip seviyelere indirebilir!

ABD PETROL STOKLARI BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de petrol ve akaryakıt stokları, piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş kaydetti. American Petroleum Institute verilerine göre, 17 Nisan ile sona eren haftada ham petrol stokları 4,47 milyon varil azaldı. Oysa piyasa beklentisi düşüşün yaklaşık 1,8 milyon varil seviyesinde olacağı yönündeydi. Bir önceki haftada ise stoklarda 6,1 milyon varilin üzerinde artış görülmüştü.