Goldman Sachs uyardı: Hürmüz Krizi küresel petrol stoklarını tarihi dip seviyelere indirebilir!

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda akış yeniden başlasa bile küresel petrol stoklarının tarihi düşük seviyelere gerileyebileceği uyarısında bulundu. Süregelen jeopolitik riskler ve sınırlı arz, piyasalarda belirsizliği artırırken petrol fiyatlarının yüksek seyrini korumasına neden oluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 09:18
Goldman Sachs analistleri, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının nisan sonuna doğru toparlanmaya başlaması halinde bile küresel görünür stokların rekor düşük seviyelere gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Analize göre, ateşkes sonrası risk primindeki düşüş, boğazın tamamen açılmasından önce stokların eritilmesi ve spot alımlardaki yavaşlama petrol fiyatlarının kısa vadede gevşemesine katkı sağladı.

AKIŞLAR HÂLÂ SINIRLI, TOPARLANMA YAVAŞ OLACAK

Buna rağmen boğazdan geçen petrol miktarının hâlen normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 10'u civarında olduğu tahmin ediliyor. Tam kapasiteye dönüşün ise kademeli gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu nedenle küresel petrol stoklarındaki düşüşün mayıs ayı boyunca, hatta daha uzun süre devam edebileceği öngörülüyor.

YÜKSELEN PETROL FİYATLARI CATL'A YARAR SAĞLIYOR

Artan enerji maliyetleri, alternatif enerji çözümleri üreten şirketler için yeni fırsatlar yaratıyor. Dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden CATL, petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç bataryalarına olan talebi artırdığını açıkladı.

Şirketin teknoloji yöneticisi Gao Huan, maliyet artışlarının sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelimi hızlandırdığını ve üretim teknolojilerinin bu talebe yanıt verecek şekilde geliştirildiğini belirtti.

PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEYRİNİ KORUYOR

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına rağmen yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Barış görüşmelerindeki belirsizlik ve boğazdaki abluka fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Küresel gösterge Brent petrol, son iki seansta yaklaşık yüzde 9 yükseldikten sonra varil başına 99 doların hemen altında işlem görürken, ABD ham petrolü 90 dolar civarında seyretti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

Basra Körfezi'ndeki gelişmeler ve dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamalar, piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Oynaklık, COVID-19 döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

İran kaynaklarına göre, ABD müdahaleleri sürdükçe boğazın yeniden açılması planlanmıyor. ABD ise yaptırımlar kapsamında bazı tankerleri durdurduğunu ve çok sayıda gemiyi geri çevirdiğini açıkladı.

MÜZAKERELERDE KRİTİK BELİRSİZLİK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in planlanan Pakistan ziyaretini iptal etmesi ve diplomatik temasların aksaması, müzakerelerin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Taraflar arasında İran'ın nükleer programı ve bölgesel gerilimler gibi çözülmemiş başlıklar bulunurken, mevcut süreç ateşkes sona ermeden önce krizi yatıştırmak adına son fırsatlardan biri olarak görülüyor.

ABD PETROL STOKLARI BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de petrol ve akaryakıt stokları, piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş kaydetti. American Petroleum Institute verilerine göre, 17 Nisan ile sona eren haftada ham petrol stokları 4,47 milyon varil azaldı. Oysa piyasa beklentisi düşüşün yaklaşık 1,8 milyon varil seviyesinde olacağı yönündeydi. Bir önceki haftada ise stoklarda 6,1 milyon varilin üzerinde artış görülmüştü.

Aynı dönemde benzin stokları 5,17 milyon varil gerileyerek beklentilerin oldukça üzerinde bir düşüş sergiledi. Piyasalar bu kalemde yaklaşık 1,33 milyon varillik bir azalma öngörüyordu. Önceki haftada ise benzin stokları artış göstermişti.

Distile yakıt stoklarında da güçlü bir düşüş yaşandı. Bu kalemde stoklar 4,59 milyon varil azalırken, beklenti 2,5 milyon varil seviyesindeydi. Önceki haftada da benzer şekilde düşüş kaydedilmişti.

Buna karşın, ABD'nin önemli depolama merkezlerinden Cushing'de ham petrol stokları 678 bin varil artış gösterdi. Önceki hafta bu bölgede stoklar önemli ölçüde gerilemişti.

Öte yandan, haftalık rafineri kullanımına ilişkin veriler de düşüşe işaret etti. Rafineri talebi 240 bin varil azalırken, önceki haftada bu düşüş 145 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
