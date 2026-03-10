Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin etkisi altında yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Piyasa uzmanları, Merkez Bankası'nın atacağı adımı yakından takip ediyor. PPK TOPLANTISI VE TARİH TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), Şubat ayında herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Yılın ikinci politika faizi kararı için perşembe günü toplanacak olan kurul, saat 14.00'te kararını kamuoyuna duyuracak. EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ 38 ekonomistin katıldığı anket sonuçlarına göre, 37 ekonomist faiz oranının sabit kalacağını tahmin ediyor. Sadece bir ekonomist, 50 baz puanlık bir indirim olabileceğini öngörüyor. Mart ayı toplantısı için beklentilerin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. YIL SONU BEKLENTİLERİ Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahminlerinin medyanı ise yüzde 30 olarak öne çıkıyor. ÖNCEKİ TOPLANTI Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürülmüştü. 2026 FAİZ KARARI TAKVİMİ Merkez Bankası'nın geri kalan toplantı tarihleri şöyle: 22 Nisan 2026 11 Haziran 2026 23 Temmuz 2026 10 Eylül 2026 22 Ekim 2026 10 Aralık 2026