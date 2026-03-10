Trend Galeri Trend Ekonomi Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu faizin sabit kalmasını bekliyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2026 10:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin etkisi altında yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Piyasa uzmanları, Merkez Bankası'nın atacağı adımı yakından takip ediyor.

PPK TOPLANTISI VE TARİH

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), Şubat ayında herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Yılın ikinci politika faizi kararı için perşembe günü toplanacak olan kurul, saat 14.00'te kararını kamuoyuna duyuracak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

38 ekonomistin katıldığı anket sonuçlarına göre, 37 ekonomist faiz oranının sabit kalacağını tahmin ediyor. Sadece bir ekonomist, 50 baz puanlık bir indirim olabileceğini öngörüyor. Mart ayı toplantısı için beklentilerin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahminlerinin medyanı ise yüzde 30 olarak öne çıkıyor.

ÖNCEKİ TOPLANTI

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürülmüştü.

2026 FAİZ KARARI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın geri kalan toplantı tarihleri şöyle:

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026