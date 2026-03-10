Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı...

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

38 ekonomistin katıldığı anket sonuçlarına göre, 37 ekonomist faiz oranının sabit kalacağını tahmin ediyor. Sadece bir ekonomist, 50 baz puanlık bir indirim olabileceğini öngörüyor. Mart ayı toplantısı için beklentilerin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.