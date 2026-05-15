Gram altın 10.000 TL’lik rekor kıracak mı? İslam Memiş büyük reset öncesi son fırsatı açıkladı

YATIRIMCILAR İÇİN "SEPET" UYARISI

Manipülasyonlarla dolu bir yıl beklediğini hatırlatan İslam Memiş, tek bir varlığa yatırım yapmanın riskli olduğunu vurgulayarak haftalık model sepetini de paylaştı.

Yatırımcılara çeşitlilik öneren Memiş, stratejisini şöyle aktardı:

"2026 yılı bir manipülasyon yılıdır. Yatırımcılara varlıklarını altın, gümüş, platin/bakır ve borsa/Bitcoin gibi dört parçaya bölerek çeşitlilik yapmalarını öneririm. Haftalık sepetim ise %50 altın, %25 borsa ve %25 Bitcoin şeklindedir."