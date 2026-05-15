Gram altın 10.000 TL'lik rekor kıracak mı? İslam Memiş büyük reset öncesi son fırsatı açıkladı

Trump-Xi görüşmesi öncesi yatay seyreden altın ve gümüş fiyatları, yükselen petrol ve güçlenen doların baskısıyla sert geriledi. Ons altın 4600 dolara, ons gümüş 81 dolara düşerken gram altın ve gram gümüş de değer kaybetti. Düşüş sonrası İslam Memiş, yatırımcıların "Gram altın 10 bin TL olur mu?" sorusuna cevap verdi.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 15:00
ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatlarında gözler Trump-Xi zirvesine çevrilmişti. Görüşme öncesi yatay seyreden değerli metallerde rüzgar terse döndü.

Ons altın 4600 dolara düşerken, ons gümüş ise 81 dolara çekildi. Gram altın yüzde 0,66 düşüşle 6,749 TL'ye, gram gümüş ise yüzde 2,55 düşüşle 118 TL'ye geriledi.

Finans analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı analiz ile küresel piyasaların geleceğine dair sarsıcı öngörülerde bulundu. ABD'de enflasyonun son üç yılın zirvesine çıkması ve Fed başkanlığındaki kritik değişimle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirten Memiş; altın, gümüş ve dijital paralar üzerinden "Büyük Reset" uyarısı yaptı.

BÜYÜK RESET 2027 YILINDA

Küresel ekonomideki mevcut savaş gerilimlerinin ve enflasyon patlamasının planlı bir sürecin parçası olduğunu belirten İslam Memiş dünya ekonomisinin 2027 yılındaa bir değişim sürecine hazırlandığını söyledi. Memiş, "Bilerek ve isteyerek bu savaşı çıkardılar. Bilerek isteyerek enflasyonu patlatacaklar çünkü finalde dijital paralara geçiş dönemi var. 2030 yılında planlamış oldukları Büyük Resetleme'yi 2027 yılında yapacaklarına dair öngörüm var."

ALTINDA 10.000 TL ÖNCESİ TARİHİ FIRSAT

Altın fiyatlarında kısa vadeli baskılanmalara rağmen yükseliş trendinin korunacağını belirten Memiş, özellikle Türkiye'deki fiziki altın piyasasına dikkat çekti. 2,5 yıldır dünyadaki en pahalı altının Türkiye'de olduğunu ancak bu hafta tablonun tamamen tersine döndüğünü ifade etti.

Memiş, altın yatırımcılarına şu kritik mesajı verdi:

"2,5 yıldır dünyada en pahalı altın Türkiye'deydi; bu hava parasından, işçilikten dolayı. Ama bu hafta dünyada en ucuz altın Türkiye'de oldu. Altın alacaklar, borcu olanlar bu işçilik farklarını, fiziki altını değerlendirmeli. Gram altın için yıl sonunda 10.000 TL seviyesini hedef alan bir trend beklediğimi tekrar ifade etmek isterim."

GÜMÜŞ GELECEK 2 YILIN ŞAMPİYON ADAYI

Gümüş tarafında rasyo kaynaklı sert hareketlerin devam edeceğini öngören Memiş, kısa vadeli kar satışlarına karşı uyarsa da orta ve uzun vadeli hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Gümüşün ons fiyatı için 50 dolar olan öngörüsünü 61 dolara çıkaran analist, gelecekte gümüşün altını tahtından edeceğini savundu.

Gümüşle ilgili analizinde Memiş şunları kaydetti:

"2026 yılında altın daha ön planda olsa da 2027 ve 2028 yıllarının şampiyonu yine gümüş olacaktır. Gümüşte 96 dolar direnci kritik; eğer burası kırılırsa hedef 106 dolardır. Şu an gümüş, Ocak ayındaki zirve seviyelerinden gram bazında 52 lira, ons bazında ise 34 dolar daha aşağıdadır."

FED'DE ŞAHİN TONLU YENİ DÖNEM

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığında yaşanan değişimle birlikte Jerome Powell'ın yerine Kevin'in geçmesi, piyasalarda yeni bir beklenti oluşturdu. Memiş, yeni başkanın Trump'ın etkisiyle hareket edebileceğini ancak enflasyon verileri nedeniyle temkinli bir duruş sergileyeceğini öngörüyor.

Fed'deki değişimi değerlendiren analist:

"Fed tarafında patronlar değişti, Powell'ın yerine Kevin geldi. Haziran ayındaki Fed toplantısında bir faiz indirimi beklemiyorum; yeni başkanın 'bekle-gör' modunda kalacağını öngörüyorum. Genel itibarıyla biraz daha şahin tonda açıklamalar bekliyorum."

YATIRIMCILAR İÇİN "SEPET" UYARISI

Manipülasyonlarla dolu bir yıl beklediğini hatırlatan İslam Memiş, tek bir varlığa yatırım yapmanın riskli olduğunu vurgulayarak haftalık model sepetini de paylaştı.
Yatırımcılara çeşitlilik öneren Memiş, stratejisini şöyle aktardı:

"2026 yılı bir manipülasyon yılıdır. Yatırımcılara varlıklarını altın, gümüş, platin/bakır ve borsa/Bitcoin gibi dört parçaya bölerek çeşitlilik yapmalarını öneririm. Haftalık sepetim ise %50 altın, %25 borsa ve %25 Bitcoin şeklindedir."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
