Gram altın 5’li rekor kıracak mı? İslam Memiş ’altın vuruşu’ açıkladı! İşte yılın en ucuz ve karlı yatırımı

2026'NIN EN UCUZ VE KARLI YATIRIMI

İslam Memiş, 2026'nın en ucuz ve karlı olacak yatırımını da açıkladı. Bitcoin tarafındaki geri çekilmeleri bir fırsat olarak gören Memiş, yatırımcıların dip fiyatı aramak yerine "toplama fiyatlarına" odaklanması gerektiğini belirten İslam Memiş, Nisan ayına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bitcoin, benim yatırım araçları arasında en ucuz gördüğüm birinci sıraya koyduğum bir enstrüman."