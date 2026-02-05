Trend
Gram altın 5'li rekor kıracak mı? İslam Memiş 'altın vuruşu' açıkladı! İşte yılın en ucuz ve karlı yatırımı
Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları bir kez daha sert düşüş yaşadı. Gümüş keskin düşüşle iki günlük kazancını silerken, altın ise 5.000 doların altına yeniden geriledi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanma sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, beklediği rakamı açıklayarak yatırımcıları uyardı. Peki gram altın 10.000 TL'yi görecek mi? Gümüş bu yıl kazandıracak mı? Yılın en karlı yatırımı ne olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.02.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 12:40