Gram altın 5'li rekor kıracak mı? İslam Memiş 'altın vuruşu' açıkladı! İşte yılın en ucuz ve karlı yatırımı

Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları bir kez daha sert düşüş yaşadı. Gümüş keskin düşüşle iki günlük kazancını silerken, altın ise 5.000 doların altına yeniden geriledi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanma sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, beklediği rakamı açıklayarak yatırımcıları uyardı. Peki gram altın 10.000 TL'yi görecek mi? Gümüş bu yıl kazandıracak mı? Yılın en karlı yatırımı ne olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.02.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 12:40
Altın ve gümüş fiyatları kar satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Rekor üstüne rekor kıran değerli metaller, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesinin ardından doların güçlenmesiyle büyük kayıp yaşadı. Tarihi seviyelerden hızla düşen değerli metaller, bugün bir kez daha sert düştü. Ons altın yeniden 5 bin doların altına sarkarken, gümüş ise bir günde yüzde 17 inerek son iki günde elde ettiği tüm kazançları sildi.

Değerli metallerde yaşanan sert düşüşün ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için yeni değerlendirmesini yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede altın için direnç ve destek rakamlarını açıklayan İslam Memiş, "Altında şuanda 5080 dolar direnci var. Eğer 5080 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 5.200 dolar direnci olacak. Aşağıda ise 4800 dolar destek seviyesi. 4800-5200 dolar aralığında biraz daha oyalayacaklar. Ondan sonra tekrar yükselişler göreceğiz. Yıl içinde yine 5880 dolar seviyesi belki 6.000 dolar seviyesi buraları gösterecekler" dedi.

"YILIN ALTIN VURUŞU OLACAK"

İslam Memiş, 2026'nın manipülasyon yılı olacağını hatırlatarak altın ve gümüşte yaşanacak sert düşüşe karşı yatırımcıyı uyardı. Yatırımcıların sert dalgalanmalara karşı psikolojik olarak hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına, kripto para piyasasındaki yatırımcıların yaşadığı sert dalgalanmaların ve psikolojik sürecin birebir aynısının yaşatılacağını söyledi. İslam Memiş, "5.880 dolar seviyesi gelince elimde ne var ne yok boşaltırım. Orada öyle bir çakacaklar ki fiyata, tam 2.000 dolar basacaklar. Altın 4.000 - 3800 dolara düşecek. Bu da yılın altın vuruşu olacak" dedi.

GRAM ALTIN 5'Lİ REKOR KIRACAK MI?

İslam Memiş, gram altın yatırımcısının merak ettiği 5'li rekor için tahminini açıkladı. İslam Memiş, "Gram altın da 7.000-8.000 TL aralığında oyalanır oradan da tekrar bu yıl 5 haneli rakamları bekliyorum. Gram altında hedef 10.000 TL seviyesi" diye konuştu.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI CİDDİ ZARAR EDECEK

Gümüşün altına kıyasla daha fazla "dinleneceğini" ve toparlanmasının zaman alacağını belirten Memiş, "2025 yılında gümüşü şampiyon ilan ettik 2026 yılında şampiyon olamayacak. Gümüş yatırımcıları bu enkazın altından kalacak ciddi zararlar edecek. Gümüş altına kıyasla daha çok dinlenecek yani altındaki toparlanma daha hızlı olabilir. 72 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi 72 dolar seviyesinden kısa vade için alım yapmak isteyenler alabilir. Gümüş altın gibi değildir, düşüşler yükselişler çok sert olur ama aylarca bekletir. Gram tarafında 112 lira seviyesi var. Ons gümüş tekrar 70 dolar seviyesine kadar gerilince oradan alım yapardım." diye konuştu.

"2026'NIN ŞAMPİYONU ALTIN VE GÜMÜŞ DEĞİL"

2026 yılının şampiyonunun altın veya gümüş olmayacağını belirten Memiş, "2026 yılındaki şampiyonum Bitcoin ve borsalar" diyerek küresel borsalara ve kripto paralara işaret etti.

2026'NIN EN UCUZ VE KARLI YATIRIMI

İslam Memiş, 2026'nın en ucuz ve karlı olacak yatırımını da açıkladı. Bitcoin tarafındaki geri çekilmeleri bir fırsat olarak gören Memiş, yatırımcıların dip fiyatı aramak yerine "toplama fiyatlarına" odaklanması gerektiğini belirten İslam Memiş, Nisan ayına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bitcoin, benim yatırım araçları arasında en ucuz gördüğüm birinci sıraya koyduğum bir enstrüman."

İslam Memiş, bu hafta elinde 1 milyon lira olsa nasıl bir dağılım yapacağını şu şekilde paylaştı:

• 500.000 TL: Ethereum
• 250.000 TL: Bitcoin
• 250.000 TL: Dolar