Gram altın 5’li rekor mu kıracak? İslam Memiş radarındaki rakamı ve fırsatı açıkladı

BORSA TARİHİ YÜKSELİŞİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi bugün yüzde 14.528 puan ile tarihi rekorunu tazeledi. İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede BİST100 için şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul endeksinde 14.350 puan seviyesi, benim kritik direnç seviyesi olarak takip ettiğim bir seviye ve buranın üzerindeki rakamları yine riskli görmeye devam edeceğim. Kişisel olarak bu yılla alakalı 15.000 - 16.000 puan seviyesini endeks bazında takip edebiliriz. Ancak doğru hisse seçimi yapmış olan yatırımcıların bu yıl borsa tarafında yine kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde ben kâr satışlarını beklediğim için biraz daha temkinli bekleyişim devam ediyor; beklediğim seviyeler 13.000 puan seviyesi veya altı olabilir."