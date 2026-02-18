Gram altın 5'li rekor mu kıracak? İslam Memiş radarındaki rakamı ve fırsatı açıkladı
Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları sert düşüş sonrası kritik eşikte toparlanma aşamasına geçti. Gümüş bugün yüzde 4'e yakın yükseliş kaydederken, altın ise 5 bin dolar eşiğinde fiyatlamayı sürdürdü. Değerli metallerdeki yükseliş ivmesi sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı. Düşüş yerine yükseliş beklediğini söyleyen uzman isim, gram altında 5'li rakamlara işaret etti. İslam Memiş, düğün yapacaklara ve altın borcu olanlar için alım fırsatını da açıkladı.
