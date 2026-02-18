Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın 5'li rekor mu kıracak? İslam Memiş radarındaki rakamı ve fırsatı açıkladı

Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları sert düşüş sonrası kritik eşikte toparlanma aşamasına geçti. Gümüş bugün yüzde 4'e yakın yükseliş kaydederken, altın ise 5 bin dolar eşiğinde fiyatlamayı sürdürdü. Değerli metallerdeki yükseliş ivmesi sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı. Düşüş yerine yükseliş beklediğini söyleyen uzman isim, gram altında 5'li rakamlara işaret etti. İslam Memiş, düğün yapacaklara ve altın borcu olanlar için alım fırsatını da açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 15:17
Altın ve gümüş fiyatları, şok düşüşün ardından, tepki alımları ve kar satışlarıyla dalgalanmaya devam ediyor. Ons altın 5 bin dolar eşiğinin altında seyrederken, ons gümüş ise yüzde 4'e yakın yükseliş ile 76 doların üzerine çıktı.

Yurt içinde ise gram altın 7 bin TL, gümüş ise 100 TL sınırında fiyatlanıyor.

Piyasalarda gözler Fed tarafından açıklanacak FOMC tutanaklarına çevrilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken tahminlerde bulundu.

BORSA TARİHİ YÜKSELİŞİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi bugün yüzde 14.528 puan ile tarihi rekorunu tazeledi. İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede BİST100 için şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul endeksinde 14.350 puan seviyesi, benim kritik direnç seviyesi olarak takip ettiğim bir seviye ve buranın üzerindeki rakamları yine riskli görmeye devam edeceğim. Kişisel olarak bu yılla alakalı 15.000 - 16.000 puan seviyesini endeks bazında takip edebiliriz. Ancak doğru hisse seçimi yapmış olan yatırımcıların bu yıl borsa tarafında yine kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde ben kâr satışlarını beklediğim için biraz daha temkinli bekleyişim devam ediyor; beklediğim seviyeler 13.000 puan seviyesi veya altı olabilir."

ALTINDA YÖN YUKARI, 6.000 DOLAR RADARDA

Küresel piyasaların odaklandığı Cenevre'deki Amerika-İran görüşmelerinden ne bir anlaşma çıktığını ne de görüşmelerden sonra altında düşüş olduğunu söyleyen İslam Memiş, "Amerika'nın İran'a müdahale edeceği yönündeki öngörüm ve beklentim devam ediyor. Ons altın tarafında düşüş yönlü bir beklentim yok, benim radarımda bu yıl 6.000 dolar seviyesi var. Yükselişlerin devam edebilmesi için 5.080 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor" dedi.

GRAM ALTIN 5'Lİ REKOR KIRACAK MI?

İslam Memiş, gram altın için ise şunları kaydetti:

"Gram altın tarafı ise Kapalıçarşı piyasasında şu anda 7.320 lira seviyesinde. Ben 10.000 lira seviyesine odaklandığım için bu seviyelerin, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bir fırsat verdiğini düşünüyorum. Gram altında 7.000 lira seviyesinin altında bir düşüş beklemiyorum, aksine yükseliş yönlü bir beklentim var."

GÜMÜŞTE YÖN NERESİ?

Gümüş fiyatlarında yönün ne olacağına ilişkin analiz yapan uzman isim, "Gümüş tarafında kısa vadeli yükseliş beklentim devam ediyor ve hedefimde 90 dolar seviyesi var. 90 dolar seviyesi test edildikten sonra yine aşağıda 50 dolar radarımda olacak. 2026 yılında 'altın mı gümüş mü?' sorusunun cevabını altın olarak verdiğimi tekrar belirtmek isterim" diye konuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCISI NE YAPAMALI?

İslam Memiş, "Altın ve gümüşü yıl sonuna kadar her ay spekülasyon aracı olarak kullanacaklar, bu sert dalgalanmalar kafanızı karıştırmasın. 2026 yılında yatırımcının ihtiyacı olan tek şey psikoloji yönetimidir. Biz masada oyun oynamaktan ziyade birikim yapmaya ve varlıklarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz" sözleriyle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

BİTCOİN UCUZ AMA DİKKATLİ OLUN

Bitcoin tarafında baskılanma süreci devam ettiği için fiyatların oldukça ucuz olduğunu belirten İslam Memiş, "Ancak bu, bütün paranızı Bitcoin'e yatırın demek değildir. Örneğin 1 milyon liranız varsa bunun 100 bin lirasını buraya koymak, kalanını altın, gümüş ve döviz ile çeşitlendirerek uzun vadeli planlama yapmak daha mantıklıdır." ifadelerini kullandı.