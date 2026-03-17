Gram altın 7 bin liranın üzerinde: Gram gümüş ne kadar oldu? İşte son fiyatlar

Altın fiyatları enflasyona ilişkin beklentiler ve para politikalarına yönelik alınması beklenen kararlarla ons başına 5 bin doların üzerinde seyretti. Bir ayın en düşük seviyesine gerileyen altın, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını bekliyor. Gümüş fiyatları ise 81 doların üzerinde seyrediyor. Gram altın Kapalı Çarşı piyasasında 7 bin liranın üzerinde işlem görüyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.03.2026 07:07 Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 07:14
Altın fiyatları, enflasyon endişeleri ile 5 bin liranın üzerinde seyretmeye devam ederken gümüş 81 dolar bandında hareket ediyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Gram gümüş yükseldi mi?

ALTIN 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Orta Doğu'da şiddetlenen çatışmalarla enflasyon ve para politikası görünümü değerlendiren yatırımcıların hamleleri ile altın son bir ayın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. ABD-İsrail-İran savaşı bugün 18. gününde. İran'ın bölgesel alt yapısı hedef alınmaya devam ediliyor. Savaşın enerji fiyatlarını artıracağı ve enflasyonu körükleyeceği endişeleri merkez bankalarının şahin duruş sergileyeceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Federal Rezerv'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) yine FED'e benzer şekilde faizleri pas geçmesi bekleniyor.

GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ?

Gümüş Salı günü ons başına 81 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatları, haftanın başında Hürmüz Boğazı'ndan birkaç tankerin güvenli geçişinin ardından geriledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol sevkiyatına devam etmesine izin verdiğini açıkladı. Gümüş, 2026 için öngörülen 67 milyon onsluk arz açığı ve elektronik sektöründen gelen güçlü endüstriyel talep tarafından destekleniyor.

GRAM ALTIN VE GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram altom Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin 200 liradan işlem görürken gram gümüş, 115 lira seviyelerinde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.141,17
SATIŞ: 7.142,08

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.748,00

SATIŞ: 11.893,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 46.137,41

SATIŞ: 47.081,75

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 46.848,00

SATIŞ: 47.369,00