Gram altın 7 bin liranın üzerinde: Gram gümüş ne kadar oldu? İşte son fiyatlar
Altın fiyatları enflasyona ilişkin beklentiler ve para politikalarına yönelik alınması beklenen kararlarla ons başına 5 bin doların üzerinde seyretti. Bir ayın en düşük seviyesine gerileyen altın, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını bekliyor. Gümüş fiyatları ise 81 doların üzerinde seyrediyor. Gram altın Kapalı Çarşı piyasasında 7 bin liranın üzerinde işlem görüyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.03.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 07:14