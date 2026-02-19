Gram altın 7 bin TL’nin üzerinde! Yeniden rekor kıracak mı? İslam Memiş merak edilen seviyeyi açıkladı

GRAM ALTIN YENİDEN REKOR KIRACAK MI?

Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları için yaptığı değerlendirmede ""Gram altın tarafı ise Kapalıçarşı piyasasında şu anda 7.320 lira seviyesinde. Ben 10.000 lira seviyesine odaklandığım için bu seviyelerin, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bir fırsat verdiğini düşünüyorum" dedi.