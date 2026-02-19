Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın 7 bin TL'nin üzerinde! Yeniden rekor kıracak mı? İslam Memiş merak edilen seviyeyi açıkladı

Altın fiyatları ocak ayının sonunda sert düşüşler kaydederken FED gelişmelerine bağlı olarak dalgalı seyrine devam ediyor. Yurt içi piyasalarda gözler özellikle küçük yatırımcının tercihi olan gram altın fiyatına çevrildi. Altın fiyatları önümüzdeki günlerde yeniden rekor kıracak mı? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için beklediği seviyeyi açıkladı. 19 Şubat gram altın çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları….

Giriş Tarihi: 19.02.2026 08:12
Altın fiyatları son zamanların en dalgalı hareketlerini sürdürüyor. Ons altın perşembe günü 4 bin 980 dolar seviyelerinden güne başladı. Altın fiyatlarında hareketlilik devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki hareketler küresel siyasi alandaki gelişmelere bağlı. İşte 19 Şubat gram altın çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları….

Altın fiyatları yatırımcı gündeminde yer almaya devam ederken piyasalar son FOMC tutanaklarını değerlendiriyor. Fed başkanları arasında ise görüş ayrılıları söz konusu. Bazıları şimdilik faiz indirimlerine ara verilmesini savunurken, enflasyonun iyileşmesi durumunda yılın ilerleyen dönemlerinde gevşeme hareketlerinin başlayacağını savunuyor. Dikkatler şimdi bu hafta açıklanacak olan önemli GSYİH ve PCE verilerine çevrildi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın yurt içi piyasalarda 7 bin lira üzerinden fiyatlarla alınıp satılmaya devam ediyor. Ons altın ise 4.980 dolar civarında seyrediyor.

GRAM ALTIN YENİDEN REKOR KIRACAK MI?

Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları için yaptığı değerlendirmede ""Gram altın tarafı ise Kapalıçarşı piyasasında şu anda 7.320 lira seviyesinde. Ben 10.000 lira seviyesine odaklandığım için bu seviyelerin, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bir fırsat verdiğini düşünüyorum" dedi.

Sözlerine devam eden Memiş, "Gram altında 7.000 lira seviyesinin altında bir düşüş beklemiyorum, aksine yükseliş yönlü bir beklentim var." İfadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.012,92
SATIŞ: 7.013,96

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.874,00
SATIŞ: 12.039,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 47.350,00
SATIŞ: 47.863,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 46.545,25
SATIŞ: 47.514,98