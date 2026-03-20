Gram altın 7.000 TL barajını kırdı geçti! Yeniden yükselecek mi? İslam Memiş yatırımcıya fırsatı açıkladı

GRAM ALTINDA BU FİYATLARI ARARSINIZ

Gram altın fiyatının serbest piyasalarda 7.020 lira seviyesine kadar gerilediğini ifade eden İslam Memiş, yatırımcıları fiziki altın bulma konusunda uyardı. Fiyatın 7.000 liranın altına sarkabileceğini ancak bu fiyattan fiziki ürün bulmanın zor olacağını belirten Memiş, durumu şöyle özetledi: ""7.200-7.300 lira seviyeleri bile ucuzdu. 7.020 lira seviyesine kadar geri sarkan bir trend var. Oldukça ucuz. Peki, 7.000 lira seviyesinin altından sarkabilir mi? Büyük bir ihtimalle sarkacak gibi duruyor. Fiyatın görülmesi ayrı bir şeydir; fiyata sahip olmak, o mala, o ürüne o fiyattan sahip olmak farklı bir şeydir. Bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum."