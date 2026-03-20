Gram altın 7.000 TL barajını kırdı geçti! Yeniden yükselecek mi? İslam Memiş yatırımcıya fırsatı açıkladı
Altın ve gümüş fiyatları şok düşüşe hız erdi. ABD/İsrail-İran savaşında beklenmedik şekilde yönünü aşağı çeviren ons altın 4.640 dolara, ons gümüş ise 70 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 7.000 TL barajını kırıp geçerek 6.600 TL'ye kadar düştü. Çekilme sadece ekranda değil Kapalıçarşı'da da yaşandı. Gram gümüş ise 100 TL'nin altına sarktı. Değerli metallerde yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar ne yapmalı? Gram altın ve gümüş yeniden yükselecek mi? Finans Analisti İslam Memiş fırsatı açıkladı.
Giriş Tarihi: 20.03.2026 12:19