Gram altın düştü, gümüş atakta! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları küresel piyasalarda ABD-İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik Trump'ın açıklamalarıyla dalgalanmaya devam ediyor. ABD'de beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimi umutlarını azaltmasıyla altın fiyatları düşerken, gümüş fiyatları ise yükselişe geçti. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 13.05.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 07:53
Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları ateşkes sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın barış anlaşmasına yönelik çelişkili açıklamalarıyla dalgalanıyor.

ALTIN DÜŞTÜ GÜMÜŞ YÜKSELDİ

ABD'deki enflasyonun artması, Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesi, Orta Doğu'daki arz riskine bağlı kalan güvenli liman talebini baskı altına aldı. Fed'in faiz indirimi umutlarını azaltmasıyla spot piyasada altın fiyatları düşerken, gümüş fiyatları ise yükselişe geçti.

Spot altın yüzde 0,42 düşüşle ons başına 4.695,99 dolara gerilerken, ons gümüş ise yüzde 0,54 artışla 86,440 dolara yükseldi. Ons altın anlık olarak 4699 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor. Ons gümüş ise aynı seviyede işlem görüyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın ve gümüşte de dalgalanma yaşandı. Gram altın 6950 TL seviyesinden 6,860 TL seviyesine düşerken, gram gümüş ise 121 TL'den 128 TL'ye çıktı.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

ALTIN CİNSİ ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%) SAAT
Gram Altın 6.855,19 6.856,06 -0,36% 07:01
Çeyrek Altın 11.120,00 11.236,00 -0,40% 07:01
Yarım Altın 22.240,00 22.458,00 -0,40% 07:01
Tam Altın 44.343,00 44.793,00 -0,40% 07:01
Cumhuriyet Altını 45.364,00 46.054,00 -0,58% 17:03
Ata Altın 45.537,00 45.940,00 -0,40% 07:01
Ons Altın 4.698,28 4.698,90 -0,36% 07:16
Has Altın 6.855,19 6.856,06 -0,36% 07:01
22 Ayar Bilezik 6.206,07 6.505,63 -0,40% 07:01
18 Ayar Altın 4.967,40 4.971,82 0% 17:02
14 Ayar Altın 3.730,35 4.964,90 -0,36% 07:01
Gremse Altın 108.874,46 111.355,24 -0,91% 17:02
İkibuçuk Altın 108.874,46 110.606,06 -0,91% 17:02
Beşli Altın 220.470,79 224.753,69 -0,91% 17:02
0.25 Gram Altın 1.713,80 1.714,02 -0,36% 07:01
0.50 Gram Altın 3.427,59 3.428,03 -0,36% 07:01
Altın KG (Dolar) 150.204,00 150.223,00 -0,42% 07:01
Altın KG (Euro) 127.099,00 127.169,00 -0,71% 17:03
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 6.932 TL seviyesinden düşen gram altın yeni güne yüzde 0,47 kayıpla 6.894 TL'den başladı. Çeyrek altın 11.244 TL, yarım altın 22.470 TL, tam altın ise 44.826 TL'den satılıyor.

Gram gümüş ise yüzde 0,44 yükseliş ile 129 TL'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

ÜRÜN ALIŞ SATIŞ FARK (%)
Has Altın 6.827,17 6.874,18 %2.38
Ons Altın 4.699,0 4.699,6 %1.78
USD/KG Altın 149.660 150.410 %1.41
EUR/KG Altın 127.760 128.680 %1.30
22 Ayar Altın 6.210,73 6.510,47 %2.39
Gram Altın 6.793,03 6.894,80 %2.38
Altın/Gümüş Oranı 52,61 56,34 %-10.36
Yeni Çeyrek Altın 11.128 11.244 %2.06
Eski Çeyrek Altın 10.958 11.176 %2.19
Yeni Yarım Altın 22.257 22.475 %2.00
Eski Yarım Altın 21.847 22.179 %2.22
Yeni Tam Altın 44.377 44.826 %2.19
Eski Tam Altın 43.694 44.238 %2.26
Yeni Ata Altın 45.571 45.974 %2.30
Eski Ata Altın 45.059 45.561 %2.07
Yeni Ata5 Altın 227.003 233.772 %2.38
Eski Ata5 Altın 226.321 229.304 %2.22
Yeni Gremse Altın 110.600 112.099 %1.75
Eski Gremse Altın 109.235 110.931 %2.25
14 Ayar Altın 3.733,22 4.968,22 %2.13
Gümüş TL 121,163 129,366 %15.31
Gümüş Ons 86,44 86,48 %14.59
Gümüş USD 2.669,70 2.844,70 %14.22
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, UBS ise ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Finans Analisti İslam Memiş ise savaş ortamının sona ermesi ve petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesiyle gram altının 9 bin TL'ye çıkacağını belirtiyor.

İslam Memiş gümüş fiyatlarına ilişkin ise şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu yıl sonuna kadar 96 dolar direncimiz var. 2025 yılında gümüşü şampiyon ilan etmiştik. Eğer 96 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa, bu sefer 100 dolar ve üzerindeki rakamları konuşabiliriz"

GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?

Gram altın hafta içinde kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
