Gram altın, gümüş, borsa, dolar... Piyasalarda herkes şaşırdı! İşte haftanın şampiyon yatırımı

Altın, gümüş, borsa ve döviz kurları Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. 15 günlük ateşkes ile dalgalanan piyasalarda herkesi şaşırtan hareketler yaşanıyor. Küresel piyasalarda altın ateşkes ile yükselişe geçerken, talebin düştüğü gram altın yükselişini kesti. Gümüşte ise 3 haftalık yükseliş serisi devam etti. Borsa ise yüzde 9'a yakın yükseliş ile rekor seviyeden kapanış yaptı. Kripto paralarda yükseliş sınırlı kalırken döviz kurları ise yatay seyrine devam etti. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları

Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 11:10
Piyasalarda gözler ABD-İran ateşkesi için İslamabad'dan çıkacak sonuca ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak faiz kararına çevrildi. Kritik süreç öncesindeki haftada altın, gümüş, borsa, kripto paralar ve döviz kurları yükseliş ivmesini sürdürdü.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ SERİSİ 3. HAFTADA

Savaştan önce yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın, aralıksız 3 haftadır yükseliyor. Ateşkes ile 4.856 dolara kadar yükselen ons altın, söylemlerin sertleşmesiyle yönünü aşağı çevirdi. Değerli metal haftayı yüzde 1.53 gibi sınırlı bir yükseliş ile 4.750 dolardan kapattı.

Ateşkes ile 77 dolara kadar yükselen ons gümüş ise haftayı yüzde 4'e yakın yükseliş ile 76 dolar sınırında kapattı. Beyaz metal bu hafta içinde en düşük 69 doları gördü.

GRAM ALTINDA TALEP AZALDI YÜKSELİŞ DURDU

Ons altındaki hareketle 6.600 TL civarındaki gram altın, spot piyasada yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Ateşkes sonrası 6.900 TL'yi aşan ve haftayı 6.808 TL'den kapatan gram altın, fiziki tarafta talebin azalması ile kritik eşiğin altında kaldı. Kapalıçarşı piyasasında 7.066 TL'ye kadar yükselen gram altın, işçilik maliyetlerinin azalmasıyla 6.800 TL'li seviyelere çekildi. Spot piyasa ile Kapalı Çarşı piyasasında makas 80 TL'ye geriledi. Kuyumcularda haftayı yüzde 0.22 düzeyinde sınırlı bir artışla kapatan gram altın 6887 TL'den satılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 46 bin 199 liraya, çeyrek altın ise 11 bin 487 liraya yükseldi.

Gram gümüşte de benzer tablo yaşanıyor. Spot piyasada haftayı yüzde 4.31 yükseliş ile 109 TL eşiğinde kapatan gram gümüş, kuyumcularda 114 TL'den satılmaya devam ediyor.

BORSADA REKOR KAPANIŞ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,79 yükseliş ile rekora imza attı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.876,31 puanı ve en yüksek 14.073,79 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,79 üstünde, 14.073,79 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 15,74 artışla 46.439,95 puana, mali endeks yüzde 7,81 artışla 19.502,42 puana, hizmetler endeksi yüzde 7,74 yükselişle 12.931,07 puana ve sanayi endeksi yüzde 4,70 kazançla 17.169,51 puana yükseldi.

DÖVİZ KURLARI YATAY YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 artarak 44,6590 lira, avro yüzde 1,69 yükselişle 52,4150 lira oldu.

YATIRIM FONLARINDA SON DURUM

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,42, emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,19 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,59 ile "Hisse Senedi" fonlarında görülürken, değer kaybeden fon olmadı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 116,44 yükselişle Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,10'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

KRİPTODA YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

Kripto para piyasaları 10 Nisan 2026 ile biten haftada jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Haftanın ortasında gelen ateşkes haberleriyle sert yükselişler görülse de, haftanın sonuna doğru bu kazançların bir kısmı geri verildi.

Piyasanın en büyük varlığı olan Bitcoin, hafta başında yaklaşık 69 bin dolar seviyelerinden 72 bin doların üzerine çıkarak haftalık bazda yaklaşık %3 – %4 aralığında yükseliş kaydetti.

Benzer şekilde Ethereum da haftalık bazda güçlü bir performans sergiledi. Ateşkes sonrası gelen alımlarla birlikte Ether fiyatı haftalık bazda yaklaşık %5 – %7 bandında artış gösterdi. Ancak haftanın son işlem günlerinde kâr satışları dikkat çekti. 10 Nisan itibarıyla Bitcoin yaklaşık 72 bin dolar civarında dengelenirken, Ether 2.180 dolar seviyelerinde işlem gördü

Büyük altcoinlerde ise daha temkinli bir tablo öne çıktı. XRP ve Solana gibi varlıklar haftalık bazda genellikle %1 – %3 arası sınırlı yükselişler kaydederken, bazı günlerde yeniden düşüş eğilimine girdi.