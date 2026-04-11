Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın için 5'li rekor sinyali! İslam Memiş 'oyuna dikkat' diyerek tarih ve rakam verdi

Gram altın için 5'li rekor sinyali! İslam Memiş 'oyuna dikkat' diyerek tarih ve rakam verdi

Orta Doğu'daki ateşkes ile yükselişe geçen altın ve gümüş, sürece ilişkin tedirgin eden açıklamalarla kritik eşikte dalgalanmaya başladı. Ons altın 4.800 doların altına gerilerken, gram altın ise 7.000 TL'nin altına indi. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas 70 TL'nin altına gerilerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılar için kritik uyarı geldi. 15 günlük sürece işaret eden İslam Memiş, gram altında 5'li rekor için tarih verdi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.04.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 17:33
Altın ve gümüşte gözler ABD-İran ateşkesi için İslamabad'dan çıkacak sonuca ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak faiz kararına çevrildi. Kritik süreç öncesi altın ve gümüş, Lübnan kriziyle yeniden kritik eşiğin altına geriledi. Ons altın haftayı 4.800 dolardan, ons gümüş ise 76 dolardan kapattı.

Ons altındaki hareketle 6.600 TL civarındaki gram altın, spot piyasada yukarı yönlü ivmesini sürdürse de Kapalıçarşı'da yükselişini durdurdu. 7.000 TL'yi aşan fiziki gram altın, belirsizlik ile yeniden kritik eşiğin altına düştü.

Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda son dönemde yaşanan sert dalgalanmaları ve Orta Doğu eksenli jeopolitik gerilimlerin altın ve gümüş üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Yatırımcıların "ateşkes" haberlerine karşı temkinli olması gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle fiziki altın tarafındaki işçilik maliyetlerine ve uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.

ATEŞKES SÜRECİNDE MANİPÜLASYONA DİKKKAT

İslam Memiş, Amerika ve İran arasındaki gerilimde konuşulan ateşkes sürecinin bir manipülasyon aracı olarak kullanılabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Orta Doğu'daki savaş ortamının yıl sonuna kadar piyasaları etkilemeye devam edeceğini öngören Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kalıcı bir ateşkes görmeden, böyle bir anlaşma zemini oluşmadan bu gibi açıklamalara çok itibar etmiyorum şahsen. Bütün yatırımcı arkadaşlara da bu 15 günün kritik bir süreç olduğunu, İsrail tarafından manipüle edilebileceğini, yine her ne kadar ateşkes söz konusu olsa da görüşmeler başlayacak olsa da 15 gün temkinli olmak gerektiğini ifade ettim. Bu 15 günlük süreç içerisinde piyasalarda yine bir manipülasyon fiyatlamasıyla bütün yatırım araçlarında, bütün enstrümanlarda sert dalgalanmalar tekrar yaşanacağını bekliyorum"

GRAM ALTINDA ASIL HEDEF: 10.000 TL

Gram altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmelerin birer alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, yaz aylarında ve yıl sonunda beklediği rakamları paylaştı. Özellikle 4.100 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altının "en kötüyü geride bıraktığını" ifade eden analist, gram altın için hedef yükseltti:

"Nisan'ın ikinci yarısı veya son haftası olabilir mesela, Mayıs ayı olabilir, 7.000-7.500 lira aralığında bir fiyatlama bekliyorum. Temmuz-Ağustos aylarında, yaz aylarında 8.000 lira ve üzerinde rakamlar bekliyorum; asıl ana hedefim 9.000 lira ve 10.000 lira bandı."

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK OYUNUNA DİKKAT

Ekran fiyatları ile fiziki piyasa arasındaki farka değinen Memiş, yatırımcıların sadece rakamlara değil, maliyetlere bakması gerektiğini vurguladı. İşçilik bedellerindeki düşüşün bir fırsat olduğunu söyleyen Memiş şunları kaydetti:

"Fiziki altın tarafında 6.330 lira seviyesi görüldü ancak daha 2 hafta önce 1 kilogram külçe altında 9.000 dolar işçilik getirdiler... Niye düşmüş Allah aşkına? Bugün al-sat yapanlar tabii ki bunu düştü-yükseldi diye görüyor; bizde öyle bir şey yok tabii ki... Bu işçiliklerin gerilemesi fırsattır, bunu değerlendirmek lazım. Altın tarafındaki düşüşlerin kalıcı olma olasılığı zayıftır."

GÜMÜŞTE 'FIRSAT GELDİ' SİNYALİ

Gümüş tarafında rasyonel bir strateji izlenmesi gerektiğini belirten Memiş, gümüşün gram fiyatı için yaz aylarını işaret etti
2026 yılında gümüşün altına kıyasla bir "şampiyonluk" yaşamayacağını ancak kazandırmaya devam edeceğini öngören Memiş'in gümüş yorumu şöyle:

"Gümüşün gram fiyatı yine 61 dolar seviyesiydi karşılığı ons fiyatı. Yine burada pozisyon kapatılmasıyla alakalı veya alım için sabırla bekleyen yatırımcılara 'Evet iyi yaptınız, orada iki ay beklediniz, sabrettiniz ve sizin için artık fırsat geldi, artık gümüş alınabilir bir seviye geldi' uyarım vardı. Bugün 106 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatı; burada 135-140 lira seviyesini yaz aylarında beklediğim seviye."