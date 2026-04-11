Gram altın için 5’li rekor sinyali! İslam Memiş ’oyuna dikkat’ diyerek tarih ve rakam verdi

GRAM ALTINDA ASIL HEDEF: 10.000 TL

Gram altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmelerin birer alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, yaz aylarında ve yıl sonunda beklediği rakamları paylaştı. Özellikle 4.100 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altının "en kötüyü geride bıraktığını" ifade eden analist, gram altın için hedef yükseltti:

"Nisan'ın ikinci yarısı veya son haftası olabilir mesela, Mayıs ayı olabilir, 7.000-7.500 lira aralığında bir fiyatlama bekliyorum. Temmuz-Ağustos aylarında, yaz aylarında 8.000 lira ve üzerinde rakamlar bekliyorum; asıl ana hedefim 9.000 lira ve 10.000 lira bandı."