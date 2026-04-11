Gram altın için 5'li rekor sinyali! İslam Memiş 'oyuna dikkat' diyerek tarih ve rakam verdi
Orta Doğu'daki ateşkes ile yükselişe geçen altın ve gümüş, sürece ilişkin tedirgin eden açıklamalarla kritik eşikte dalgalanmaya başladı. Ons altın 4.800 doların altına gerilerken, gram altın ise 7.000 TL'nin altına indi. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas 70 TL'nin altına gerilerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılar için kritik uyarı geldi. 15 günlük sürece işaret eden İslam Memiş, gram altında 5'li rekor için tarih verdi.
Giriş Tarihi: 11.04.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 17:33