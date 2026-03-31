Gram altın için beklentiler değişti: İslam Memiş ve ABD'li bankadan 2 farklı tahmin geldi

Altın fiyatları, mart ayında kaydettiği yüzde 13'lük değer kaybıyla Ekim 2008'den itibaren en kötü aylık performansını sergiledi. Ons altın fiyatları petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası Salı günü dipten toparlanarak 4 bin 600 dolar bandına kadar yükseldi. Yurt iç piyasalarda altın fiyatları 6 bin 593 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. ABD'li banka Wells Fargo ve İslam Memiş'ten altın fiyatlarını için yeni tahmin geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.03.2026 06:40
Altın fiyatları, 2008 yılından bu yana kaydettiği en kötü haftalık performansından sonran 30 Mart haftasına yükselerek başladı. Ons altın grafiğinde gözlenen yukarı yönlü hareket, gram altın tarafını da harekete geçirdi. Çeyrek altın, gram altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İslam Memiş ve ünlü ABD'li banka Wells Fargo'dan iki farklı tahmin geldi.

ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası altın yeni haftaya toparlanarak girdi. Değerli metal, bu ay petrol kaynaklı enflasyon şokundan kaynaklanan sürekli baskıyla karşı karşıya kaldı. Bu gelişme ile beraber piyasalar merkez bankalarından daha şahin bir duruş beklemeye başladılar.

Orta Doğu'daki çatışmalar beşinci haftasına girerken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve Kızıldeniz'deki nakliyatı da aksatma tehdidi savaşın ilk günlerine nazaran etkisini daha az gösterdi.

Öte yandan FED Başkanı Jerome Powell, politikalarının "bekle-gör" için uygun konumda olduğunu söyledi.

Powell açıklamalarında şunları kaydetti:

  • Fed'in iki hedefi arasında bir gerilim var.
  • İşgücü piyasasındaki aşağı yönlü riskler faiz oranlarını düşük tutmayı öneriyor ancak enflasyonda yukarı yönlü riskler faiz oranlarını düşük tutmamayı öneriyor.
  • Böylesine zorlu bir dönemde oy birliği sağlanamaması kabul edilebilir.
  • Enflasyonu kalıcı olarak %2 seviyesine geri çekmeye kararlıyız.
  • Gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon, %0,5 ila %1 oranında tek seferlik bir artış getirdi.

WELLS FARGO'DAN ALTIN TAHMİNİ

Wells Fargo ise son dönemde altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye rağmen uzun vadede iyimserliğini koruduğunu duyurdu. Banka, merkez bankalarının güçlü talebi ve dolar ile tahvil getirilerinde beklenen gevşemeyle birlikte altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar ons başına 6 bin 100 – 6 bin 300 dolar aralığına ulaşabileceğini öngördü.

Analistler, mevcut geri çekilmeyi "taktiksel alım fırsatı" olarak değerlendirirken, jeopolitik risklerin azalmasıyla sermayenin yeniden değerli metallere yönelebileceğini ifade etti.

Barclays stratejisti Ajay Rajadhyaksha da mevcut düşüşün alım fırsatı sunduğunu belirterek, merkez bankası talebi, jeopolitik riskler ve enflasyon dinamiklerinin altını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

İSLAM MEMİŞ'TEN 10.000 LİRA TAHMİNİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Youtube kanalından altın fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaşarak Altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını savunan analist, "Gram altın tarafında 10.000 lira seviyesi hedef konumunda, burada bir revize yapmadık" ifadesini kullanarak orta ve uzun vadeli beklentisini koruduğunu belirtti.

Memiş, ons altın tarafında ise "Benim trendim yine 5.880 - 6.000 dolar seviyesi. Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.526,26

SATIŞ: 6.527,75

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.853,00

SATIŞ: 11.723,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.200,40

SATIŞ: 43.059,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.214,00

SATIŞ: 44.882,00