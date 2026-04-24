Gram altın için Mayıs tahmini! 100 bin TL nasıl 820 TL oldu? İslam Memiş korkutan soygunu ifşa etti

Savaş zamanı beklenmedik bir şekilde rekor seviyelerden düşüşe geçen gram altın, son 4 haftanın en kötü performansını gerçekleştiriyor. Bir türlü 7.000 TL'nin üzerinde kalıcı hale gelemeyen gram altın için Finans Analisti İslam Memiş son tahminlerini paylaştı. Mayıs ayı için beklentilerini açıklayan İslam Memiş, aynı zamanda korkutan soygunu ifşa etti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.04.2026 15:45
Orta Doğu'da başlayan savaş altın piyasasında herşeyi altüst etti. Jeopolitik risklerle her zaman yükselen değerli metal, ABD-İran savaşıyla yatırımcıları şok eden bir düşüş yaşadı. Ateşkes ile yükselişe geçen altın fiyatları, her iki taraftan gelen sert açıklamalarla yönünü aşağı çevirdi. Gram altın 1 ay sonra haftalık kayıba koşarken gözler ABD-İran arasında İslamabad'da yapılacak 2. tur müzakerelere çevrildi.

Kritik müzakereler öncesinde yatırımcılar için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Altın fiyatları için Mayıs tahminini açıklayan uzman isim aynı zamanda yatırımcıları ürküten küresel soygunu da ifşa etti.

ALTIN PİYASASI YATAY VE GERGİN

A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'a piyasaya dair önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Şu anda gram altın 6 bin 790 lira, ons altın 4 bin 690 dolar seviyesinde. Yatay ve gergin bir süreç var bugün. Özellikle İran'dan gelen haber akışları belirsiz olduğu için fiyatlara yansıyor, fiyatlar bir yön kırılımı içerisinde değil." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN MAYIS AYINDA ATAĞA KALKABİLİR

Mayıs ayı için iddialı bir tahminde bulunan Memiş, "Mayısta da 7.000 lira seviyesinin üzerine ataklar yaşanabilir" diyerek düğün yapacakları ve borcu olanları şu sözlerle uyardı:

"Özellikle bu baskılanan süreci, düğün yapacak olanlar ve altın borcu olanlar değerlendirmeli. Gelebilecek olumlu haber akışlarından sonra altın fiyatları, mayıs ayı itibarıyla bugünden daha yüksek bir seviyede olabilir."
FİZİKİ Mİ DİJİTAL ALTIN ALMALI MI?

Yatırımcıların en çok merak ettiği "fiziki altın mı, dijital altın mı?" sorusuna da yanıt veren Memiş, birkaç hafta önce mevcut olan ciddi işçilik farkının ortadan kalktığını duyurdu.

Uzman analist, "Şu anda o işçilik farkı kapandı; fiziki altınla sanal altının fiyat farklılığı kalmadı" diyerek yatırımcıların tercihlerini buna göre yapabileceğini belirtti.

100 BİN TL NASIL BUHAR OLDU? KORKUTAN SOYGUN

Bir televizyon programında piyasalardaki manipülasyona dikkat çekmek için çarpıcı bir örnek veren İslam Memiş, ABD Başkanı Trump tarafından kripto para piyasasına sürülen bir "meme coin" faciasını hatırlattı.

Memiş, "Lansmanda elindeki 100.000 lirasını bu meme coine yatıran bir kişinin elindeki kalan para şu anda ne kadar biliyor musunuz? 820 lira. Evet, 100.000 liranın karşılığı 820. Yani soygunun resmi rakamı bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Sistemin yatırımcıya "Bizi takip etmeye devam edin, piyasalara biz yön veririz, bizim verdiğimiz kadar alırsınız" mesajı verdiğini belirten analist, kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

YATIRIMCILARA HAYAT KURTARAN UYARI

İslam Memiş, yatırımcılara stratejik bir tavsiyede bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Vadeli işlem yapmayın, kaldıraçlı işlem yapmayın, kısa vadeli işlem yapmayın. Uzun vadede yatırımcı sayınızı alın, toplayın ama elinizdeki miktardan olmayın."

GRAM ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ TAKVİMİ

Altın fiyatlarında yaşanacak hareketlilik için takvim veren Memiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gram altın ve ons altın yatırımcısına bugün 3 tane tarih vereceğim bu tarihlere lütfen dikkat edin 1 mayıs ayı 2 haziran ayı 3 ağustos ayının son haftası.

Mayıs ayı itibarıyla tekrar ons altın tarafında mayıs ayı içinde 5.000 dolar seviyesi ve üzerindeki rakamlar gram altın tarafında 7.000 7.500 lira aralığında bir yerleşim görebiliriz.

Ağustos ayının son haftasında veya ikinci yarısında biz yine gram altın tarafında 8.000 TL seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görebiliriz.

Yıl sonu için ons altın hedefinde bir değişiklik yok. 5880 dolar veya 6.000 dolar seviyesi ile alakalı öngörümde bir revize yok."

