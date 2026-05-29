Gram altın için çifte bayram fırsatı!! İslam Memiş yatırımcı için taktiği açıkladı

ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılarıyla sert düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları ateşkes beklentisi ve enflasyon baskısıyla kritik bir dönemece girdi. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılar için kritik uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için 'çifte bayram' olduğunu belirten İslam Memiş, 'topla kenara koy' taktiğini paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.05.2026 15:41
Yurt içi piyasalar Kurban Bayramı tatilindeyken, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve ABD'den gelen açıklamalar altın ve gümüş fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Ateşkes beklentisi ve enflasyon baskısıyla karar aşamasına geçen ons altın 4.500 doların üzerinde toparlarken, ons gümüş ise 76 dolara dayandı. Gram altın ve gümüşte de toparlanmalar görüldü.

Finans analisti İslam Memiş, yaşanan bu dalgalanmayı bir "savaş manipülasyonu" olarak nitelendirerek, yatırımcılar için kritik uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN ÇİFTE BAYRAM

Ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin gram altın fiyatlarını da etkilediğini belirten Memiş, bu durumu borcu olanlar için bir fırsat olarak değerlendirdi. Serbest piyasada gram altının 6.590 TL seviyelerinde olduğunu ifade eden analist, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gram altın yatırımcısı için önemli bir gün bugün; neden önemli? Yine bence çifte bayram yapıyorlar.

UCUZ ALTI FIRSATI KAPIDA

Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler. O yüzden bence altın borcu olanların, düğün yapacakların çifte bayram yaşadığı bir fiyatlama var karşımızda.

Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün yapmak için o altın ihtiyaçlarını giderecekler."

Memiş, altın tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağının altını çizerek, ons altın için 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek, 4.580 doların ise direnç seviyesi konumunda olduğunu vurguladı.

GÜMÜŞTE 'MUHTEŞEM UCUZ' DÖNEM: HEDEF 150 TL!

Gümüş fiyatlarındaki baskılanmanın bir alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, gümüşün ons fiyatında 96 dolar, gram fiyatında ise 145-150 TL hedeflerini koruyor. Gümüş yatırımcısına seslenen Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bugüne kadar gümüş almamış, gümüş almayı ihmal etmiş veya o Mart ayındaki 61 dolar seviyesini kaçırmış olan arkadaşlarımıza ben tekrar belirtmek isterim: Bu baskılanmayla birlikte, bu bahane ile birlikte gümüşün ons fiyatı tekrar 73,5 dolar seviyesine geldi. Benim nazarımda, benim gördüğüm kadarıyla muhteşem bir ucuz fiyatlama içerisine geçmeye devam ediyor"

Gümüşü sepetinden asla eksik etmediğini belirten analist, elinde TL olması durumunda yatırımını %50 altın, %50 gümüş şeklinde paylaştıracağını ifade etti.

"AL, TOPLA, KENARA KOY" TAKTİĞİ

Piyasalardaki mevcut durumu "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, 2026 yılı için miktar odaklı bir strateji önerdi. Yatırımcılara fiyat hareketlerine takılmamaları tavsiyesinde bulunarak stratejisini şöyle özetledi:

"Altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır, bunlar savaş manipülasyonudur, bunlar her zaman olacak şeyler değildir. O yüzden 2026 genel itibariyle toplama yılı: Al, topla; al, topla kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz. 2026 yılında düşüşler benim nazarımda kesinlikle kalıcı değildir."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
