Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

CME FedWatch aracına göre işlemciler aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Geçen haftaki toplantı öncesi piyasalar söz konusu oranı yüzde 61 seviyesinde tahmin ediyordu. Deutsche Bank ve BofA Global Research kurumları eylül ayında bir faiz artışı öngörüyor. Piyasalar haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandı.