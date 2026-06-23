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Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Orta Doğu'da sağlanan barış ile yükselişe geçmesi beklenen altın başta olmak üzere değerli metaller bu kez Fed'in faiz arttırımına gideceği beklentiyle düşüşe geçti. Haftanın ilk işlem günü üç günlük düşüş ivmesini kıran altın bu kez Fed'in faiz artırma ihtimalinin giderek güçlenmesiyle düştü. Peki gram altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2026 08:14 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 08:29
Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ABD/İsrail-İran savaşına rağmen düşüşe geçen altın fiyatları, Orta Doğu'daki 60 günlük barışla da beklentileri karşılamadı. Savaşın ardından Fed'in faiz indirimi kıskacına giren sarı metal, 3 günlük düşüş ivmesini kırdıktan sonra yeniden düşüşe geçti.

Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Güçlenen ABD doları ve Federal Rezerv'in şahin politika görünümü, Washington ile Tahran arasında imzalanan geçici barış anlaşmasının sağladığı desteği gölgede bıraktı. Haftanın ilk işlem gününü 4.200 dolar eşiğinde kapatan ons altın, Fed'in faiz artırma ihtimalinin giderek yükselmesiyle yeniden düşüşe geçti.

Ons altın yeni günde yüzde 1,5'tan fazla kayıpla 4.127 dolara geriledi.

Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki tablo gram altına da yansıyor. Dünkü işlemlerde 6262 TL'ye yükselen spot altın gram başına yeni günde yüzde 1,5 kayıpla 6169 TL'ye geriledi.

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Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatlarında da düşüş ivmesi sürüyor. Ons gümüş dünkü işlemlerdeki 65 dolara kadar yükselişinin ardından yüzde 3,5'lik kayıpla 62.77 dolara geriledi. Gram gümüş ise 94 doların altına çekildi.

Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı piyasasında satılan fiziki gram altında da düşüşler yaşandı. Gram altın yüzde 2,22 kayıpla 6.266 TL'ye geriledi.

Çeyrek altın, 10.252 TL'ye, yarım altın 20.456 TL'ye tam altın ise 40.845 TL'ye düştü.

Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
GRAM ALTIN 6.184,42 6.185,27 -1,23%
ÇEYREK ALTIN 10.158,00 10.263,00 -1,22%
YARIM ALTIN 20.297,00 20.482,00 -1,22%
TAM ALTIN 40.494,00 40.896,00 -1,22%
CUMHURİYET ALTINI 41.973,00 42.605,00 0,45%
ATA ALTIN 41.551,00 41.959,00 -1,22%
ONS ALTIN 4.131,86 4.132,49 -1,41%
HAS ALTIN 6.184,42 6.185,27 -1,23%
22 AYAR BİLEZİK 5.658,45 5.922,13 -1,23%
18 AYAR ALTIN 4.616,12 4.620,52 0%
14 AYAR ALTIN 3.393,35 4.565,67 -1,09%
GREMSE ALTIN 101.175,31 103.487,06 0,31%
İKİBUÇUK ALTIN 101.175,31 102.790,82 0,31%
BEŞLİ ALTIN 204.880,01 208.872,97 0,31%
0.25 GRAM ALTIN 1.546,10 1.546,32 -1,23%
0.50 GRAM ALTIN 3.092,21 3.092,63 -1,23%
ALTIN KG (DOLAR) 132.400,00 132.418,00 -1,25%
ALTIN KG (EURO) 118.652,00 118.725,00 0,84%
Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
HAS ALTIN 6.200,63 6.246,96 %1,59
ONS ALTIN 4.126,4 4.126,9 %-8,21
USD/KG 132.990 133.740 %1,03
EUR/KG 116.410 117.280 %-9,78
22 AYAR 5.640,57 5.914,61 %1,59
GRAM ALTIN 6.169,63 6.265,70 %-6,85
ALTIN GÜMÜŞ 61,98 67,42 %-0,87
YENİ ÇEYREK 10.126 10.250 %-14,96
ESKİ ÇEYREK 10.119 10.219 %-12,79
YENİ YARIM 20.233 20.456 %1,58
ESKİ YARIM 20.121 20.313 %2,31
YENİ TAM 40.366 40.844 %-8,96
ESKİ TAM 40.242 40.688 %2,38
YENİ ATA 41.420 41.906 %1,66
ESKİ ATA 41.402 41.812 %1,74
YENİ ATA5 206.171 209.011 %-8,71
ESKİ ATA5 205.861 208.074 %-9,12
YENİ GREMSE 100.450 102.188 %1,90
ESKİ GREMSE 100.264 101.438 %1,78
14 AYAR 3.382,35 4.560,52 %-5,98
GÜMÜŞ TL 92,007 99,723 %-5,90
GÜMÜŞ ONS 62,70 62,74 %-1,07
GÜMÜŞ USD 1.983,70 2.145,80 %-9,54
PLATİN ONS 1.651,40 1.656,10 %-11,39
PALADYUM ONS 1.239,20 1.242,80 %-10,33
Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI SINIRLIYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer madenin düşük petrol fiyatlarından rahatlama bulduğunu belirtti. Waterer ayrıca Fed faiz artırımları beklentileriyle yükselen ABD dolarından destek görmediğini ekledi. Doların geçen hafta sonu ulaştığı bir yılın en yüksek seviyesine yakın seyretmesi uluslararası alıcıların maliyetlerini artırdı.

Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

CME FedWatch aracına göre işlemciler aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Geçen haftaki toplantı öncesi piyasalar söz konusu oranı yüzde 61 seviyesinde tahmin ediyordu. Deutsche Bank ve BofA Global Research kurumları eylül ayında bir faiz artışı öngörüyor. Piyasalar haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandı.

Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

BANKALAR TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Küresel yatırım bankalarının altın beklentilerinde ayrışma dikkat çekiyor. Goldman Sachs, Fed'in faiz indirim beklentisini geri çekmesinin ardından 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara düşürürken, yükseliş beklentisini korusa da bunun daha sınırlı olacağını öngörüyor

Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

JPMorgan ise 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 5.708 dolardan 5.243 dolara revize etmesine rağmen, yılın son çeyreğinde altının yeniden 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

HSBC ise net bir fiyat hedefi paylaşmamakla birlikte, kısa vadeli dalgalanmaların ardından yılın ilerleyen dönemlerinde altının yeniden yükseliş trendine girebileceği ve uzun vadeli görünümün olumlu olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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