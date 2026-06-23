Gram altın köşeye sıkıştı! Altın bu kez faiz kısır döngüsüne girdi... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|GRAM ALTIN
|6.184,42
|6.185,27
|-1,23%
|ÇEYREK ALTIN
|10.158,00
|10.263,00
|-1,22%
|YARIM ALTIN
|20.297,00
|20.482,00
|-1,22%
|TAM ALTIN
|40.494,00
|40.896,00
|-1,22%
|CUMHURİYET ALTINI
|41.973,00
|42.605,00
|0,45%
|ATA ALTIN
|41.551,00
|41.959,00
|-1,22%
|ONS ALTIN
|4.131,86
|4.132,49
|-1,41%
|HAS ALTIN
|6.184,42
|6.185,27
|-1,23%
|22 AYAR BİLEZİK
|5.658,45
|5.922,13
|-1,23%
|18 AYAR ALTIN
|4.616,12
|4.620,52
|0%
|14 AYAR ALTIN
|3.393,35
|4.565,67
|-1,09%
|GREMSE ALTIN
|101.175,31
|103.487,06
|0,31%
|İKİBUÇUK ALTIN
|101.175,31
|102.790,82
|0,31%
|BEŞLİ ALTIN
|204.880,01
|208.872,97
|0,31%
|0.25 GRAM ALTIN
|1.546,10
|1.546,32
|-1,23%
|0.50 GRAM ALTIN
|3.092,21
|3.092,63
|-1,23%
|ALTIN KG (DOLAR)
|132.400,00
|132.418,00
|-1,25%
|ALTIN KG (EURO)
|118.652,00
|118.725,00
|0,84%
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|HAS ALTIN
|6.200,63
|6.246,96
|%1,59
|ONS ALTIN
|4.126,4
|4.126,9
|%-8,21
|USD/KG
|132.990
|133.740
|%1,03
|EUR/KG
|116.410
|117.280
|%-9,78
|22 AYAR
|5.640,57
|5.914,61
|%1,59
|GRAM ALTIN
|6.169,63
|6.265,70
|%-6,85
|ALTIN GÜMÜŞ
|61,98
|67,42
|%-0,87
|YENİ ÇEYREK
|10.126
|10.250
|%-14,96
|ESKİ ÇEYREK
|10.119
|10.219
|%-12,79
|YENİ YARIM
|20.233
|20.456
|%1,58
|ESKİ YARIM
|20.121
|20.313
|%2,31
|YENİ TAM
|40.366
|40.844
|%-8,96
|ESKİ TAM
|40.242
|40.688
|%2,38
|YENİ ATA
|41.420
|41.906
|%1,66
|ESKİ ATA
|41.402
|41.812
|%1,74
|YENİ ATA5
|206.171
|209.011
|%-8,71
|ESKİ ATA5
|205.861
|208.074
|%-9,12
|YENİ GREMSE
|100.450
|102.188
|%1,90
|ESKİ GREMSE
|100.264
|101.438
|%1,78
|14 AYAR
|3.382,35
|4.560,52
|%-5,98
|GÜMÜŞ TL
|92,007
|99,723
|%-5,90
|GÜMÜŞ ONS
|62,70
|62,74
|%-1,07
|GÜMÜŞ USD
|1.983,70
|2.145,80
|%-9,54
|PLATİN ONS
|1.651,40
|1.656,10
|%-11,39
|PALADYUM ONS
|1.239,20
|1.242,80
|%-10,33