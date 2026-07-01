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Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın, ABD-İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflaması ve Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle düşüşüne hız verdi. Ons altın 4.000 dolar, gram altın ise 6.000 TL seviyesinin altına geriledi. Çeyrek, yarım ve tam altında da kritik eşiklerin altına düşüşler görüldü. Öte yandan merkez bankalarının 2027 için tahmini belli oldu. İşte altın fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2026 08:24 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 08:43
Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

Yılın başında rekor seviyelere yükseldikten sonra Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimle beklenmedik bir şekilde aşağı kırılan altın fiyatları, ABD-İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflaması ve Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle kritik seviyelerin altına düşüşünü sürdürdü.

Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA DÜŞTÜ

Altın fiyatları kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 3.981,69 dolara geriledi. Ağustos vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,1 kayıpla 3.994,40 dolara indi.

Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki hareketle gram altın da kritik 6.000 TL eşiğini altına geriledi. Spot piyasada gram altın yüzde 1'e yakın kayıpla 5.967 TL'ye kadar düştü.

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Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatlarında da benzer düşüş yaşanıyor. Ons gümüş yüzde 1,57 düşüşle 57.44 dolara, gram gümüş ise 86 TL'ye geriledi.

Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı piyasasında satılan fiziki gram altında da kritik 6.000 TL'ye yakın düşüşler yaşandı. Kuyumcularda gram altın 6.015 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın 10 bin TL'nin, yarım altın 20 bin TL'nin, tam altın ise 40 bin TL'nin altına geriledi.

Kuyumcularda çeyrek altın 9.863 TL'den, yarım altın 19.689 TL'den tam altın ise 39.272 TL'den satılmaya devam ediyor.

Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

MERKEZ BANKALARINDAN 2027 TAHMİNİ

Londra merkezli prestijli düşünce kuruluşu OMFIF (Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu) tarafından yayımlanan küresel ankete göre, dünya ekonomisine yön veren merkez bankaları kısa vadeli piyasa hareketlerinin aksine altına olan güvenlerini tazeledi.

Toplamda 10 trilyon doların üzerinde devasa bir varlığı yöneten 74 merkez bankasının katılımıyla gerçekleştirilen anket, önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin çok güçlü bir ralli beklentisini ortaya koydu.

Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

Rapora göre; katılımcı merkez bankalarının yüzde 61'i, ons altın fiyatının Haziran 2027'ye kadar 5.000 ila 6.000 dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

Piyasanın büyük yatırım bankaları ve finans devleri, 2026 yıl sonu için 4.650 - 4.900 dolar bandında daha temkinli ve yatay tahminler açıklarken, merkez bankalarının çok daha agresif bir yükseliş trendi öngörmesi dikkat çekti.

Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Merkez bankalarının Haziran 2027'ye kadar öngördüğü 5.000 dolar ile 6.000 dolar arasındaki ons altın tahminleri baz alındığında gram altın mevcut kur üzerinden yapılan hesaplamalara göre 7.502 TL ile 9.003 TL arasındaki yeni bir bantta işlem görmesi bekleniyor.

Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 5.958,86 TL 5.959,73 TL -0,87%
Çeyrek Altın 9.706,00 TL 9.857,00 TL -0,77%
Yarım Altın 19.394,00 TL 19.671,00 TL -0,77%
Tam Altın 38.662,00 TL 39.216,00 TL -0,77%
Cumhuriyet Altını 40.037,00 TL 40.641,00 TL -0,95%
Ata Altın 39.702,00 TL 40.237,00 TL -0,77%
Ons Altın 3.972,99 $ 3.973,56 $ -0,85%
Has Altın 5.958,86 TL 5.959,73 TL -0,87%
22 Ayar Bilezik 5.406,56 TL 5.686,70 TL -0,77%
18 Ayar Altın 4.406,57 TL 4.411,87 TL %0
14 Ayar Altın 3.238,34 TL 4.404,58 TL -0,68%
Gremse Altın 96.582,27 TL 98.813,81 TL -0,66%
İkibuçuk Altın 96.582,27 TL 98.149,01 TL -0,66%
Beşli Altın 195.579,10 TL 199.440,71 TL -0,66%
0,25 Gram Altın 1.489,72 TL 1.489,93 TL -0,87%
0,50 Gram Altın 2.979,43 TL 2.979,87 TL -0,87%
Altın KG (Dolar) 127.036,00 $ 127.055,00 $ -0,90%
Altın KG (Euro) 113.660,00 € 113.734,00 € -0,29%
Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 5.949,77 TL 6.013,32 TL %-2,21
Ons Altın 3.975,6 $ 3.976,1 $ %-11,57
Altın KG (USD) 127.660 $ 128.310 $ %-3,07
Altın KG (EUR) 111.920 € 112.740 € %-13,28
22 Ayar Altın 5.412,29 TL 5.692,65 TL %-2,22
Gram Altın 5.919,45 TL 6.030,79 TL %-10,34
Altın/Gümüş Oranı 64,87 69,81 %2,65
Yeni Çeyrek Altın 9.715 TL 9.866 TL %-18,14
Eski Çeyrek Altın 9.715 TL 9.842 TL %-16,01
Yeni Yarım Altın 19.412 TL 19.690 TL %-2,22
Eski Yarım Altın 19.353 TL 19.594 TL %-1,31
Yeni Tam Altın 38.700 TL 39.253 TL %-12,51
Eski Tam Altın 38.658 TL 39.151 TL %-1,49
Yeni Ata Altın 39.741 TL 40.275 TL %-2,29
Eski Ata Altın 39.711 TL 40.203 TL %-2,18
Yeni Ata 5'li 197.811 TL 201.176 TL %-12,13
Eski Ata 5'li 197.513 TL 200.275 TL %-12,53
Yeni Gremse Altın 96.377 TL 98.058 TL %-2,22
Eski Gremse Altın 96.318 TL 97.637 TL %-2,04
14 Ayar Altın 3.241,87 TL 4.408,66 TL %-9,11
Gümüş (TL) 85,217 TL 91,763 TL %-13,41
Gümüş Ons 57,67 $ 57,71 $ %-9,00
Gümüş (USD) 1.838,00 $ 1.967,90 $ %-17,04
Platin Ons 1.544,50 $ 1.548,40 $ %-17,15
Paladyum Ons 1.202,00 $ 1.206,80 $ %-12,93
Platin (USD/Kg) 44.660 $ 49.780 $ %-7,16
Paladyum (USD/Kg) 28.640 $ 38.770 %-1.42
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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