Gram altın kritik eşiğin altına düştü! 2027 için ezber bozan tahmin... İşte çeyrek, yarım altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Gram Altın
|5.958,86 TL
|5.959,73 TL
|-0,87%
|Çeyrek Altın
|9.706,00 TL
|9.857,00 TL
|-0,77%
|Yarım Altın
|19.394,00 TL
|19.671,00 TL
|-0,77%
|Tam Altın
|38.662,00 TL
|39.216,00 TL
|-0,77%
|Cumhuriyet Altını
|40.037,00 TL
|40.641,00 TL
|-0,95%
|Ata Altın
|39.702,00 TL
|40.237,00 TL
|-0,77%
|Ons Altın
|3.972,99 $
|3.973,56 $
|-0,85%
|Has Altın
|5.958,86 TL
|5.959,73 TL
|-0,87%
|22 Ayar Bilezik
|5.406,56 TL
|5.686,70 TL
|-0,77%
|18 Ayar Altın
|4.406,57 TL
|4.411,87 TL
|%0
|14 Ayar Altın
|3.238,34 TL
|4.404,58 TL
|-0,68%
|Gremse Altın
|96.582,27 TL
|98.813,81 TL
|-0,66%
|İkibuçuk Altın
|96.582,27 TL
|98.149,01 TL
|-0,66%
|Beşli Altın
|195.579,10 TL
|199.440,71 TL
|-0,66%
|0,25 Gram Altın
|1.489,72 TL
|1.489,93 TL
|-0,87%
|0,50 Gram Altın
|2.979,43 TL
|2.979,87 TL
|-0,87%
|Altın KG (Dolar)
|127.036,00 $
|127.055,00 $
|-0,90%
|Altın KG (Euro)
|113.660,00 €
|113.734,00 €
|-0,29%
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|Has Altın
|5.949,77 TL
|6.013,32 TL
|%-2,21
|Ons Altın
|3.975,6 $
|3.976,1 $
|%-11,57
|Altın KG (USD)
|127.660 $
|128.310 $
|%-3,07
|Altın KG (EUR)
|111.920 €
|112.740 €
|%-13,28
|22 Ayar Altın
|5.412,29 TL
|5.692,65 TL
|%-2,22
|Gram Altın
|5.919,45 TL
|6.030,79 TL
|%-10,34
|Altın/Gümüş Oranı
|64,87
|69,81
|%2,65
|Yeni Çeyrek Altın
|9.715 TL
|9.866 TL
|%-18,14
|Eski Çeyrek Altın
|9.715 TL
|9.842 TL
|%-16,01
|Yeni Yarım Altın
|19.412 TL
|19.690 TL
|%-2,22
|Eski Yarım Altın
|19.353 TL
|19.594 TL
|%-1,31
|Yeni Tam Altın
|38.700 TL
|39.253 TL
|%-12,51
|Eski Tam Altın
|38.658 TL
|39.151 TL
|%-1,49
|Yeni Ata Altın
|39.741 TL
|40.275 TL
|%-2,29
|Eski Ata Altın
|39.711 TL
|40.203 TL
|%-2,18
|Yeni Ata 5'li
|197.811 TL
|201.176 TL
|%-12,13
|Eski Ata 5'li
|197.513 TL
|200.275 TL
|%-12,53
|Yeni Gremse Altın
|96.377 TL
|98.058 TL
|%-2,22
|Eski Gremse Altın
|96.318 TL
|97.637 TL
|%-2,04
|14 Ayar Altın
|3.241,87 TL
|4.408,66 TL
|%-9,11
|Gümüş (TL)
|85,217 TL
|91,763 TL
|%-13,41
|Gümüş Ons
|57,67 $
|57,71 $
|%-9,00
|Gümüş (USD)
|1.838,00 $
|1.967,90 $
|%-17,04
|Platin Ons
|1.544,50 $
|1.548,40 $
|%-17,15
|Paladyum Ons
|1.202,00 $
|1.206,80 $
|%-12,93
|Platin (USD/Kg)
|44.660 $
|49.780 $
|%-7,16
|Paladyum (USD/Kg)
|28.640 $
|38.770
|%-1.42