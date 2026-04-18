Gram altın mı gümüş mü? Haftanın şampiyon yatırımı belli oldu

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 52,43 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ilk sırada yer aldı. Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'yi, yüzde 35,54 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ve yüzde 21,77 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 17,16 ile Eczacıbaşı İlaç, yüzde 9,38 ile Europower Enerji ve yüzde 8,76 ile DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 887 milyar 840 milyon lirayla ASELSAN, 648 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 614 milyar 880 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.