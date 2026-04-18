Gram altın mı gümüş mü? Haftanın şampiyon yatırımı belli oldu

Altın, gümüş, borsa ve döviz kurları Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. ABD-İran arasındaki kalıcı barışa yönelik endişelerle dalgalanan değerli metaller bu hafta son 1 ayın zirvesine yükseldi. Borsa İstanbul, rekor seviyeden kapanış yaparken, döviz kurlarında ise yatay yükseliş sürdü. Kripto paralar da ise Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla düşüş görüldü. İşte piyasalarda haftanın şampiyon yatırımı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2026 15:18
Piyasalar bu hafta ABD-İran arasında varılacak muhtemel bir barış anlaşmasıyla yön arayışını sürdürdü. Hürmüz Boğazı'nın haftanın son işlem gününde açıldığının ilan edilmesi değerli metaller başta olmak üzere, BİST100 ve kripto paralarda yükselişi beraberinde getirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON 1 AYIN ZİRVESİ

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtığını duyurmasıyla ons altın fiyatları 4889 dolar seviyesine kadar yükseldi. Nisan ayına 4.686,91 dolar seviyesinden başlayan Ons altın, haftayı yüzde 1,73 yükseliş ile 4.830 dolar seviyesinden kapattı. Böylelikle 5 haftalık yükseliş serisine devam eden sarı metal son 1 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Ons gümüş ise haftayı 80 dolar seviyesinden kapattı. 15 Mart haftasında yüzde 15'ten fazla kayıp yaşayan ons gümüş, 5 haftalık yükseliş serisini devam etti. Bu hafta yüzde 6.47 yükseliş yaşayan beyaz metal en yüksek 83 dolar seviyesini gördü. Bu son 4 haftanın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

GRAM ALTIN 7.000 TL EŞİĞİNDE

Ons altındaki hareketle gram altın da yükselişe geçen ve spot piyasada 7.000 TL'yi aştı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla 7.048 TL'yi gören gram altın haftayı yüzde 2,35 yükseliş ile 6.968 TL'den kapattı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,47 yükselişle 47 bin 338 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 2,48 değer kazanarak 11 bin 772 lira oldu.

Gram gümüş ise bu hafta 120 TL'ye seviyesini zorladı. 8 Mart haftasında bu seviyenin altına inen gümüş bu hafta yüzde 7'den fazla yükseliş ile 116 TL'den kapanış yaptı.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kapalıçarşı piyasasında ise haftanın son işlem günü 7.072 TL'ye kadar yükselen gram altın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılmasıyla 6.990 TL'ye kadar geriledi. Kuyumcularda hafta başında 6.900 TL'den satılmaya başlayan fiziki gram altında bu hafta yüzde 1,39'luk bir yükseliş yaşandı.

Gram gümüş ise haftayı yüzde 5,30 yükseliş ile 119 TL seviyesinden kapattı. Değerli metallerde spot piyasa ile kuyumcular arasındaki makasın giderek azalması dikkat çekti.

DÖVİZ KURLARINDA YATAY SEYİR

Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artarak 44,8530 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı da yüzde 1,33 artışla 53,1110 lira oldu.

Geçen hafta 60,1800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,26 artışla 60,9410 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da yüzde 1,47 artışla 57,6510 liradan alıcı buldu.

BORSA HAFTAYI REKORLA KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,65 yükselişle 14.587,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.842,77 puanı, en yüksek 14.601,12 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 3,96 artışla 48.278,88 puana, mali endeks yüzde 4,22 artışla 20.325,79 puana, hizmetler endeksi yüzde 3,30 yükselişle 13.357,44 puana ve sanayi endeksi yüzde 3,72 kazançla 17.808,65 puana yükseldi.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 52,43 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ilk sırada yer aldı. Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'yi, yüzde 35,54 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ve yüzde 21,77 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 17,16 ile Eczacıbaşı İlaç, yüzde 9,38 ile Europower Enerji ve yüzde 8,76 ile DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 887 milyar 840 milyon lirayla ASELSAN, 648 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 614 milyar 880 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

BES VE YATIRIM FONLARI BU HAFTA YÜKSELİŞTE

Bu hafta yatırım fonları, ortalama yüzde 2,14 ve BES fonları yüzde 1,90 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş, yüzde 2,81 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş, yüzde 3,27 ile "Hisse Senedi" fonlarında görülürken değer kaybeden fon olmadı.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 36,93'lük düşüşle Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Emeklilik fonlarından ise bu hafta kaybettiren fon olmadı.

KRİPTO PARALARDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Kripto para piyasalarının lider varlığı Bitcoin, bu hafta güçlü bir yükseliş eğilimi sergileyerek yaklaşık yüzde 9–10 primle 78 bin dolar seviyesine kadar tırmandı. Haftalık işlemlerde en yüksek 78.268 dolar, en düşük ise yaklaşık 70.550 dolar seviyeleri gören Bitcoin, haftalık bazda yüzde 4.31 değer kazandı.

Ethereum haftayı yüzde 4'ten fazla yükseliş ile 2.358 dolardan, XRP, yüzde 6 yükseliş ile 88 dolardan, BNB, yüzde 4,62 yükseliş ile 85 dolardan, solana ise yüzde 2.76 yükseliş ile 86 dolardan kapattı.