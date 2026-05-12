Gram altın ne zaman yükselse fırtına kopuyor! İslam Memiş 9 bin TL’lik rekor için iki şartı açıkladı

YATIRIMCILARI YOĞUN BİR HAFTA BEKLİYOR

Bu hafta piyasaların yönünü belirleyecek kritik verilerin açıklanacağını vurgulayan Memiş, yatırımcıların dikkat etmesi gereken tarihleri işaret etti.

"Bu hafta ekonomik ajanda oldukça yoğun. Mesela bugün saat 15.30'da Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Yine yarın saat 15.30'da Amerika'da TÜFE verisi var. Yine Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Bugün birçok Merkez Bankası faiz kararlarını ve enflasyon rakamlarını açıklıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda enflasyon raporu var gibi birçok başlığımız var. En önemlisi de 14-15 Mayıs'ta Trump'la Şi arasındaki görüşmeler piyasalarda yakından takip edilecek ve bu dalgalanma yine devam edecek."