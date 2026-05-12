Gram altın ne zaman yükselse fırtına kopuyor! İslam Memiş 9 bin TL'lik rekor için iki şartı açıkladı

Gram altın fiyatları küresel piyasalarda ABD-İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik Trump'ın açıklamalarıyla dalgalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı son 6 haftanın zirvesinde kapatan gram altın, yeni haftada yönünü terse çevirdi. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı A Haber'e değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, gram altında 9 bin TL'lik rekor için oluşması gereken ortamı açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.05.2026 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 16:55
Altın ve gümüş fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik sözleriyle dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde çalkantılı bir yol izleyen değerli metallerde yön bulmakta zorlanıyor. Bir türlü 7.000 TL'nin üzerinde kalıcı hale gelemeyen gram altının ne zaman yükselişe geçeceği merak konusu olmayı sürdürürken, Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

A Haber ekranlarında altın ve gümüş piyasasına ilişkin beklentilerini açıklayan İslam Memiş, gram altının yıl sonunda 9 bin TL'yi göreceğini belirtti.

PİYASALAR TRUMP'IN BASKISI ALTINDA

Altın ve gümüşteki sert dalgalanmaları değerlendiren İslam Memiş, "Geçen hafta ve dün özellikle bir barış umudu vardı. Tekrar piyasalarda da bir iyimserlik vardı. Ancak Trump'ın her iyimserlik sonrası yapmış olduğu açıklamayla birlikte piyasalardaki iyimserlik yerini kötümserliğe bırakıyor" dedi.

Değerli metallerdeki baskıyı anlık rakamlara anlatan Memiş, "Dün gram altın ve ons altın tarafında 100 dolar ve 100 lira civarında bir artış vardı. Şu anda 4700 dolar seviyesinde olan bir ons altın. Gram altın 6860 lira Kapalıçarşı piyasasında. Trump'ın açıklamalarıyla piyasalardaki iyimserlik yerini kötümserliğe bıraktı ve rakamlar bir anda kırmızıya döndü. Yine yatay gergin bir bekleyiş devam ediyor" ifadelerini kullandı

YATIRIMCILARI YOĞUN BİR HAFTA BEKLİYOR

Bu hafta piyasaların yönünü belirleyecek kritik verilerin açıklanacağını vurgulayan Memiş, yatırımcıların dikkat etmesi gereken tarihleri işaret etti.

"Bu hafta ekonomik ajanda oldukça yoğun. Mesela bugün saat 15.30'da Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Yine yarın saat 15.30'da Amerika'da TÜFE verisi var. Yine Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Bugün birçok Merkez Bankası faiz kararlarını ve enflasyon rakamlarını açıklıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda enflasyon raporu var gibi birçok başlığımız var. En önemlisi de 14-15 Mayıs'ta Trump'la Şi arasındaki görüşmeler piyasalarda yakından takip edilecek ve bu dalgalanma yine devam edecek."

GRAM ALTIN 9 BİN TL'Yİ GÖRECEK Mİ?

Uzman isim gram altında 9 bin TL'nin görülmesi için oluşması gereken ortamı da açıkladı. İslam Memiş, "Amerika'dan gelecek enflasyon verisine göre faizin durumu ortaya çıkacak ancak hala faiz indirimleri için temkinli duruş sürüyor. Faizler inmediği sürece altın baskılanıyor. Eğer savaş ortamı ortadan kalkar ve petrol fiyatları 100 doların altına inerse altında bir ralli görebiliriz. Yıl sonuna doğru 8 binli, 9 binli liralı gram altın rakamlarını görebiliriz ama bu durum günlük değişiyor." diye konuştu.

GÜMÜŞTE 100 DOLARLIK REKOR KOŞUSU

Gümüşün son dönemdeki performansıyla altını gölgede bıraktığını belirten İslam Memiş, "Gümüş geçen haftanın şampiyonuydu. Dün gümüşün ons ve gram fiyatında ciddi bir rekor geldi ve yüzde 6 civarında yükseldi. Altın-gümüş rasyosu 55 seviyesine kadar gerilediği için gümüş değer kazandı ve 86 dolar seviyesinin üzerine kadar yükseldi" ifadelerini kullandı.

Gelecek projeksiyonlarını paylaşan Memiş, "Bu yıl sonuna kadar 96 dolar direncimiz var. 2025 yılında gümüşü şampiyon ilan etmiştik. Eğer 96 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa, bu sefer 100 dolar ve üzerindeki rakamları konuşabiliriz" diyerek gümüşteki yükseliş potansiyelini aktardı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
