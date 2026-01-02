Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve gümüş 2026'ya güçlü başladı! Ralli sürüyor... İşte 2 Ocak gümüş ve altın fiyatları

Gram altın ve gümüş 2026'ya güçlü başladı! Ralli sürüyor... İşte 2 Ocak gümüş ve altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları son dakika... 2025 yılında rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvelere yükselen altın ve gümüş fiyatları yeni yıla güçlü başladı. 2026'nın ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını kaydeden değerli metaller ralliye devam ediyor. İşte 2 Ocak altın ve gümüş piyasasında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:10
Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile 2025 yılını rekor seviyelere ulaşan altın ve gümüş fiyatları yeni yıla aynı tempo ile başladı. 2026 yılının ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansa ulaşan altın ve gümüş, yeni günde ralliye devam ederek başladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ 2026'YA GÜÇLÜ BAŞLADI

Küresel piyasalarda kar satışlarıyla haftanın ilk işlem gününü yüzde 4,43 gibi yüksek bir oranda kayıp yaşayan ons altın, 4.300 dolara kadar düştükten sonra yukarı yönlü atağa geçti. Ons altın 4.378,58 dolara kadar yükselirken, gümüş de yüzde 2,5'in üzerinde değer kazanarak 73,69 doları gördü.

Ons altın şu sıralarda 2025 sonuna göre yüzde 1,214 artışla 4373,10 dolarda, gümüş de yüzde 2,6 artışla 73,46 dolar seviyesinde.

Günlük olarak altın 1,59, gümüş ise yüzde 4'e yakın yükseliş kaydetti.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE

2025 yılında 6.280 TL'ye kadar yükselerek tarihin en yüksek rakamını gören gram altın, yılın son günlerinde kar satışlarıyla 5.940 TL'ye kadar geri çekilmişti.

Yeni yılın ilk gününü 5.966,21 TL'den kapatan gram altın, yüzde 1,50 yükselişle 6.055,61 TL'ye çıktı.

Üç haneli rakamları görerek tarihi seviyelere çıkan gram gümüş ise 116 TL'lik rekorun ardından 98 TL'ye kadar geri çekilmişti. Beyaz metal yüzde 4,28 kazançla 102,2537 TL'ye yükseldi.

Kapalıçarşı piyasasında ise 6.376 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.300 TL'den, 120 TL'ye kadar yükselen gram gümüş ise 114 TL'den satılıyor. Altın Gümüş rasyosu ise 58,60 seviyesinde.

02 OCAK ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış: 6.056,31 TL
Satış: 6.057,10 TL

GRAM GÜMÜŞ
Alış: 102,26 TL
Satış: 102,31TL

ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.939,00 TL
Satış: 10.197,00 TL

YARIM ALTIN
Alış: 19.859,00 TL
Satış: 20.387,00 TL

TAM ALTIN
Alış: 39.742,00 TL
Satış: 40.587,00 TL

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 40.996,00 TL
Satış: 41.616,00 TL

ATA ALTIN
Alış: 41.385,00 TL
Satış: 41.729,00 TL

ONS ALTIN
Alış: 4.379,16 TL
Satış: 4.379,75 TL

HAS ALTIN
Alış: 6.056,31 TL
Satış: 6.057,10 TL

22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.639,97 TL
Satış: 5.908,97 TL

18 AYAR ALTIN
Alış: 4.531,30 TL
Satış: 4.535,52 TL