Gram altın ve gümüş 2026’ya güçlü başladı! Ralli sürüyor... İşte 2 Ocak gümüş ve altın fiyatları

Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile 2025 yılını rekor seviyelere ulaşan altın ve gümüş fiyatları yeni yıla aynı tempo ile başladı. 2026 yılının ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansa ulaşan altın ve gümüş, yeni günde ralliye devam ederek başladı.