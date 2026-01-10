Gram altın ve gümüş dipten geri döndü! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
|Haftalık Yatırım Fonları
|Yatırım Fonları
|1,85
|1745
|219
|Borsa Yatırım Fonları
|3,38
|26
|3
|Borçlanma Araçları Fonları
|1,09
|77
|7
|Fon Sepeti Fonları
|2,15
|86
|1
|Hisse Senedi Fonları
|4,48
|171
|3
|Karma ve Değişken Fonlar
|2,87
|154
|4
|Katılım Fonları
|1,40
|88
|1
|Kıymetli Maden Fonları
|2,19
|23
|1
|Para Piyasası Fonları
|0,73
|75
|0
|Serbest Fon
|1,48
|1071
|202
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|2,33
|367
|23
|Başlangıç Fonları
|0,80
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,42
|28
|16
|Değişken
|2,89
|133
|2
|Devlet Katkısı
|3,17
|12
|0
|Endeks
|4,46
|4
|0
|Fon Sepeti Fonu
|2,56
|23
|0
|Hisse Senedi
|4,90
|35
|0
|Karma
|2,27
|8
|0
|Katılım
|1,91
|36
|1
|Kıymetli Madenler
|1,41
|13
|3
|OKS Katılım
|1,08
|24
|0
|OKS Standart
|1,81
|10
|0
|Para Piyasası
|0,76
|12
|0
|Standart
|2,12
|12
|1
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|2,57
|3