Gram altın ve gümüş dipten geri döndü! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Gram altın ve gümüş dipten geri döndü! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Yeni yılın ilk haftasını 2025'te başladığı ralliyi sona erdirerek büyük kayıpla sona erdiren altın ve gümüş kayıplarını sildi. Altın bu haftayı yüzde 4, gümüş ise yüzde 8'den fazla kazançla kapattı. Borsa İstanbul yeni yılda rekor kapanış gerçekleştirirken, avro ise düşüşe geçti. Peki bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte altın, gümüş, borsa ve döviz kurlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
10.01.2026
Altın ve gümüş fiyatları, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile yeni yıl öncesi rekor üstüne rekor kırmış ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükselmişti. Sert düşüş yaşayan ve geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatan altın ve gümüş yeni haftada kayıplarını sildi.

Borsa İstanbul yüzde 6 gibi bir yükseliş ile haftayı tamamlarken, euro ise düşüş gösterdi.

Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte cevabı...

ALTIN VE GÜMÜŞ KAYIPLARINI SİLDİ

Yılın son günlerinde 4549.45 dolara kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gören ons altın, 2026'nın ilk haftasını yüzde 4.63 kayıpla 4331.46 dolardan kapatmıştı.

83.97 dolara kadar yükselerek yüzde 150'ye yakın kazandıran yatırımcıların yeni gözdesi gümüş ise yılın ilk haftasını yüzde 8'den fazla kayıpla 72,66 dolardan kapatmıştı.

Bu hafta yükselişini sürdüren ons altın ve gümüş kayıplarını sildi. Ons altın haftayı yüzde 4.07 kazançla 4507.92 dolardan, ons gümüş ise yüzde 10 yükselişle 79.82 dolardan kapattı.

Geçtiğimiz hafta yüzde 3,20 azalışla 6 bin 45 liraya gerileyen gram altın ise bu haftayı yüzde 4.33 artışla 6251.354 TL'den kapattı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,92 yükselişle 41 bin 941 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 10 bin 125 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,94 artarak 10 bin 423 liraya yükseldi.

Yüzde 8'e yakın kayıpla 100 TL'ye düşen gram gümüş ise yüzde 10.26 yükselişle 110.694 TL'ye yükseldi.

DOLAR KAZANDIRDI AVRO GERİLEDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 artarak 43,1410 liraya çıkarken, avro yüzde 0,41 düşerek 50,2810 liraya indi.

BORSADA YÜKSELİŞ HIZLANDI

BIST 100 endeksi, en düşük 11.510,19 puanı ve en yüksek 12.200,95 puanı gördükten sonra haftayı rekorla kapattı. Borsa, önceki hafta kapanışının yüzde 6,11 üzerinde 12.200,95 puandan haftayı tamamladı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde yatay kalırken, sanayi endeksi yüzde 2,31 oranında, holding endeksi de yüzde 5,72 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 34,76 oranında değer kazancıyla Kiler Holding (KLRHO) oldu. Onu yüzde 33,84 ile Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 24 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 18,34 ile Sasa Polyester (SASA), yüzde 17,05 ile Qua Granite (QUAGR) ve yüzde 16,20 ile Grainturk Holding (GRTHO) olarak öne çıktı.

FON VE BES'TE SON DURUM

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,85 ve BES fonları yüzde 2,33 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,48 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı. BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,90 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 1,85 1745 219
Borsa Yatırım Fonları 3,38 26 3
Borçlanma Araçları Fonları 1,09 77 7
Fon Sepeti Fonları 2,15 86 1
Hisse Senedi Fonları 4,48 171 3
Karma ve Değişken Fonlar 2,87 154 4
Katılım Fonları 1,40 88 1
Kıymetli Maden Fonları 2,19 23 1
Para Piyasası Fonları 0,73 75 0
Serbest Fon 1,48 1071 202
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,33 367 23
Başlangıç Fonları 0,80 10 0
Borçlanma Araçları 0,42 28 16
Değişken 2,89 133 2
Devlet Katkısı 3,17 12 0
Endeks 4,46 4 0
Fon Sepeti Fonu 2,56 23 0
Hisse Senedi 4,90 35 0
Karma 2,27 8 0
Katılım 1,91 36 1
Kıymetli Madenler 1,41 13 3
OKS Katılım 1,08 24 0
OKS Standart 1,81 10 0
Para Piyasası 0,76 12 0
Standart 2,12 12 1
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,57 3