Gram altın ve gümüş dipten geri döndü! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Altın ve gümüş fiyatları, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile yeni yıl öncesi rekor üstüne rekor kırmış ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükselmişti. Sert düşüş yaşayan ve geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatan altın ve gümüş yeni haftada kayıplarını sildi.

Borsa İstanbul yüzde 6 gibi bir yükseliş ile haftayı tamamlarken, euro ise düşüş gösterdi.