Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve gümüş yeniden atakta! İslam Memiş "Herkes hazır olsun" diyerek yükselişe işaret etti

Gram altın ve gümüş yeniden atakta! İslam Memiş "Herkes hazır olsun" diyerek yükselişe işaret etti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları Trump'ın açıklamalarıyla yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5.180 doların üzerine çıksa da 5.000-5.200 dolar bandındaki dar boğazda hareketini sürdürüyor. Gümüş ise 90 dolar eşiğinin altında fiyatlanıyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın ve gümüş yeniden yükselecek mi? İslam Memiş yatırımcıların merak ettiği soruyu cevapladı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 09:32
Jeopolitik gerilimlerle yukarı yönlü ivmesini sürdüren altın ve gümüş fiyatları, Orta Doğu'daki başlayan savaş ile bu kez ters köşe yaptı. Petrol fiyatları 100 doları aşarak son 4 yılın zirvesine çıkarken, 'güvenli liman' olma özelliğini yitirmeye başlayan değerli metaller ise dar boğaza sıkıştı.

ONS ALTIN 'SAVAŞ BİTECEK' SÖYLEMİYLE YÜKSELDİ

Ons altın , ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğini işaret etmesinin ardından yükseldi. Küresel piyasalarda doların geri çekilmesiyle ons altın 5.186 dolara kadar yükseldi. 5.000-5.200 dolar bandındaki dar boğaza sıkışan ons altın anlık olarak 5177 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

80-90 dolar bandına sıkışan gümüş ise 90 doların üzerine fırladı. Yeni günde ise 89 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz haftayı yüzde 1.63'lük düşüşle kapatan gram altın Trump'ın açıklamalarının ardından 7.300 TL'nin üzerine çıktı. Gram altın yeni günde 7340.823 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.

Gram gümüş ise yüzde 2.47'lik yükseliş ile 126 TL'ye yükseldi.

KAPALI ÇARŞI'DA SON DURUM

Altının gramı Kapalı Çarşı piyasasında da yukarı yönlü atağa geçti. 7.300 TL'ye kadar gerileyen gram altın kuyumcularda bugün 7520 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

Gram gümüş ise 123 TL seviyesinden 132 TL'ye yükseldi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu hafta ABD enflasyon verisinin küresel piyasa için önemli olduğunu, çarşamba 15.30'da ABD enflasyonunun açıklanacağını, perşembe günü ise merkez bankasının faiz kararının merkezde olduğunu belirten İslam Memiş, "ABD'de enflasyonun biraz yüksek gelmesi, merkez bankasından ise faizlerde değişikliğe gitmemesi bekleniyor" dedi.

Altın ve gümüşe ilişkin İslam Memiş, "Bu düşüşlerin arkasında büyük bir senaryo var. Bende diyorum ki savaş bitince özellikle altın ve gümüş tarafından yükselişler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Küresel enflasyonun yükseleceğine vurgu yapan İslam Memiş, "herkes hazır olsun" diyerek "Bu enkaz bütün küresel ekonomileri yıkacak. Kusursuz fırtına adını koyduğum bu enkazla birlikte hiperenflasyona herkesin hazır olması lazım. Bugünkü fiyatlar yarınki fiyatlara göre ucuz gelecek. Yarınki fiyatlar bugüne kıyasla daha pahalı kalacak." uyarısını yaptı.

10 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 7.324,27
Satış: 7.325,19

Çeyrek Altın
Alış: 12.107,00
Satış: 12.244,00

Yarım Altın
Alış: 24.214,00
Satış: 24.480,00

Tam Altın
Alış: 48.280,00
Satış: 48.735,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 48.766,00
Satış: 49.503,00

Ata Altın
Alış: 49.617,00
Satış: 50.155,00

Ons Altın
Alış: 5.175,25
Satış: 5.175,93

Has Altın
Alış: 7.324,27
Satış: 7.325,19

22 Ayar Bilezik
Alış: 6.757,15
Satış: 7.078,10

18 Ayar Altın
Alış: 5.366,44
Satış: 5.374,13

14 Ayar Altın
Alış: 4.069,48
Satış: 5.356,59