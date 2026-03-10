Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Gram altın ve gümüş yeniden atakta! İslam Memiş "Herkes hazır olsun" diyerek yükselişe işaret etti
Gram altın ve gümüş yeniden atakta! İslam Memiş "Herkes hazır olsun" diyerek yükselişe işaret etti
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları Trump'ın açıklamalarıyla yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5.180 doların üzerine çıksa da 5.000-5.200 dolar bandındaki dar boğazda hareketini sürdürüyor. Gümüş ise 90 dolar eşiğinin altında fiyatlanıyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın ve gümüş yeniden yükselecek mi? İslam Memiş yatırımcıların merak ettiği soruyu cevapladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 09:32